Articolo di “The New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Kim Jong-un, il leader del Paese, ha chiesto ai soldati di essere "una forza trainante" nell'aumentare la produzione di cibo, un riflesso delle sfide economiche e geopolitiche del Nord. Centinaia di migliaia di soldati nordcoreani si stanno mobilitando per aiutare a piantare e raccogliere i raccolti.

Le forze armate del Paese stanno riorganizzando alcune fabbriche di munizioni per produrre trattori e trebbiatrici e stanno convertendo alcuni campi d'aviazione in serre. Ai soldati sarebbe stato chiesto di prolungare il loro servizio di tre anni e di trascorrerli nelle fattorie. Scrive il NYT.

Le direttive provengono direttamente dal leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, che ha chiesto ai suoi militari di diventare "una forza trainante" nell'aumento della produzione alimentare.

Si tratta di un imperativo economico e di un calcolo geopolitico per una nazione isolata che deve far fronte alla scarsità di cibo. Le sanzioni imposte dal 2016 per il programma nucleare del Nord hanno devastato le sue esportazioni e la sua capacità di guadagnare valuta forte. Poi la pandemia e la conseguente chiusura delle frontiere hanno compresso quel poco di commercio rimasto con la Cina.

Il potenziale sollievo è minimo, a meno che la Cina non giunga alla conclusione che il suo vicino comunista non sia in grado di gestire da solo il problema alimentare e decida di inviare ingenti carichi di aiuti. La Corea del Nord sembra ora rintanarsi in vista di un confronto prolungato con gli Stati Uniti, mentre l'amministrazione Biden, concentrata sulla guerra in Ucraina, non mostra alcuna urgenza di negoziare.

"La situazione è la peggiore da quando Kim ha preso il potere", ha dichiarato Kwon Tae-jin, esperto della situazione alimentare nordcoreana presso l'Istituto GS&J di Seul. "Se fossi in lui, non saprei da dove cominciare per risolvere il problema".

La carenza di cibo nel Nord incombe sullo sfondo politico. Quando il mese scorso Kim ha riunito il suo Partito dei Lavoratori, l'ordine del giorno principale era il problema alimentare. Quando ha presieduto la Commissione militare centrale lo scorso fine settimana, i media di Stato hanno menzionato solo brevemente la minaccia rappresentata dalle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, concentrandosi invece sulla campagna di Kim relativa al cibo.

La Corea del Sud sta cercando di usare la questione come leva per convincere Kim a tornare al dialogo. Quando il mese scorso il regime di Kim ha lanciato un missile balistico intercontinentale, la Corea del Sud ha accusato il Nord di ospitare grandi parate militari e di sviluppare missili nucleari mentre il suo popolo "moriva di fame uno dopo l'altro in una grave crisi alimentare". Seul tende a sottolineare la carenza di cibo del Nord come una critica a Pyongyang per aver dedicato risorse al suo programma nucleare.

In seguito, i funzionari sudcoreani hanno dichiarato di non aspettarsi che le carenze portino a una fame di massa o che mettano in pericolo la presa del potere da parte di Kim. Durante i briefing degli ultimi giorni, hanno affermato di non avere dati sufficienti per stimare quanti nordcoreani siano morti di fame. Ma hanno insistito sul fatto che ci sono notizie di persone morte di fame nelle città più piccole, ma non a Pyongyang, sede delle élite ben nutrite.

Colpiti da siccità e inondazioni, ostacolati dalla cattiva gestione socialista e danneggiati dalle sanzioni internazionali, i nordcoreani soffrono da tempo di carenza di cibo. Milioni di persone sono morte durante la carestia degli anni Novanta. Anche negli anni migliori, molti nordcoreani soffrono la fame.

Ma la pandemia ha peggiorato la situazione. Per tre anni, la Corea del Nord è stata costretta a chiudere i confini con la Cina, il suo unico grande partner commerciale. Era consentito solo un minimo di commercio. Le chiusure hanno anche reso più difficile per i contrabbandieri rifornire di merci i mercati non ufficiali del Nord, dove la gente comune si rifornisce di cibo extra quando il moribondo sistema di razioni non è più in grado di fornirlo.

Non passa quasi giorno senza che i media statali del Nord esortino la popolazione a produrre più cereali.

È impossibile avere un quadro completo della situazione alimentare della nazione isolata. Secondo alcuni analisti, Kim non è tanto preoccupato per una potenziale carestia quanto per il prolungato confronto con Washington sul suo programma nucleare. Non essendo in vista alcuno sgravio delle sanzioni, Kim sa che la scarsità di cibo rappresenta una grande vulnerabilità.

"Il cibo è la chiave per capire quanto a lungo potrà resistere", ha dichiarato Choi Eunju, analista dell'Istituto Sejong in Corea del Sud. "Kim Jong-un deve rafforzare la capacità di sopravvivenza del suo Paese nell'affrontare le sfide prolungate delle sanzioni e della pandemia".

Kim sta conducendo una campagna per ottenere più cibo, giurando al contempo di adottare contromisure "persistenti e forti", il che significa più test di armi. La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale giovedì e un missile balistico a corto raggio domenica, il secondo e il terzo test in poco più di un mese.

"La Corea del Nord è il tipo di Paese che ha bisogno di mostrare la propria forza militare attraverso le provocazioni quando deve affrontare problemi interni come una crisi alimentare", ha dichiarato Yi Jisun, analista dell'Institute for National Security Strategy, un istituto di ricerca affiliato al National Intelligence Service del Sud. "Aumenta la tensione militare per consolidare l'unità interna".

Sotto la guida di Kim, la Corea del Nord ha rapidamente ampliato il suo programma nucleare, conducendo un numero record di test missilistici lo scorso anno. Ma non ha ancora mantenuto la promessa fatta al momento della presa del potere, più di dieci anni fa: che il suo popolo non avrebbe più dovuto "stringere la cinghia".

In realtà, ha portato al suo popolo ulteriori misure punitive accelerando il suo programma nucleare. La sua diplomazia con il presidente Donald J. Trump non è riuscita a revocare le sanzioni. Quando la pandemia ha colpito, ha colpito anche il maltempo, devastando i raccolti.

Nel giugno 2021, Kim ha avvertito di una situazione alimentare "tesa" durante una riunione del Partito dei Lavoratori. Durante la riunione, ha impartito un "ordine speciale" all'esercito di rilasciare alcune delle scorte di riso riservate alla guerra per contribuire ad alleviare la carenza di cibo, una mossa rara nel Paese, dove le forze armate hanno sempre avuto la priorità nelle risorse, secondo i funzionari sudcoreani.

Non è stato sufficiente. "La Corea del Nord non ha potuto fornire ai suoi agricoltori abbastanza attrezzature agricole o fertilizzanti a causa della pandemia e della chiusura del confine", ha detto Kim Dawool, un analista del Korea Institute for International Economic Policy del Sud.

Le importazioni di fertilizzanti dalla Cina sono crollate a 5,4 milioni di dollari l'anno scorso, rispetto agli 85 milioni del 2018, secondo l'associazione sudcoreana per il commercio internazionale. Nel 2021, Kim ha ordinato ai suoi agricoltori di piantare il doppio del grano, che non ha bisogno di fertilizzanti come il mais.

La produzione di grano della Corea del Nord è crollata a 3,4 milioni di tonnellate nel 2020, rispetto ai 4,6 milioni di tonnellate dell'anno precedente. Anche se la produzione si è ripresa negli ultimi due anni, il Paese è ancora al di sotto del fabbisogno di un milione di tonnellate, secondo le stime dell'Amministrazione per lo Sviluppo Rurale del Sud.

La politica di Kim non ha aiutato. I soldi che la Corea del Nord ha speso per i suoi test missilistici l'anno scorso erano più che sufficienti per importare un milione di tonnellate di grano, secondo i funzionari sudcoreani. Ad aggravare la carenza, la Corea del Nord ha rifiutato gli aiuti stranieri e ha spaventato i contrabbandieri di cibo aggiungendo ulteriori recinzioni ed emettendo un ordine di sparare per uccidere lungo il confine con la Cina. Ha anche rafforzato il controllo sugli spostamenti delle persone tra le città, rendendo più difficile per i commercianti spedire le merci.

Kim ha anche riaffermato il controllo socialista, ordinando ai negozi statali di acquistare cereali dalle fattorie collettive e di venderli a prezzi inferiori a quelli di mercato, mentre ha dato un giro di vite al commercio di cereali nei mercati non ufficiali, secondo Asia Press International, un sito web giapponese che monitora l'economia nordcoreana attraverso corrispondenti clandestini. Ma i magazzini non sono riusciti a soddisfare il fabbisogno alimentare.

I più colpiti sono i poveri. In anni di magra, essi consumano più mais, mentre le élite preferiscono il riso. In un segno di crescente disagio per i più vulnerabili, il prezzo del mais è aumentato più bruscamente di quello del riso, secondo gli indici compilati da Asia Press International.

Ma nei media statali, Kim non è stato accusato. Questo mese, il giornale di partito Rodong Sinmun ha intervistato il capo del centro di ricerca agricola Jang Hyon-chol. Jang ha dichiarato: "Non posso alzare la testa a causa di un senso di colpa", perché non può eguagliare la dedizione di Kim nel migliorare le forniture alimentari.

