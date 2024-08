Estratto dell’articolo di Alessandra Gavazzi per “Gente”

La sorella lo frena. La premier lo teme. Lui nicchia. «Sento il fascino della politica», concede. Salvo poi smentire: “Ma candidarmi sarebbe un suicidio”. La lunga estate di Pier Silvio Berlusconi - che in queste pagine vedete in gran forma mentre si rilassa in Corsica con la compagna Silvia Tollanin e i figli, Mattia Lorenzo e Sofia Valentina - passa da un balletto di voci, smentite, dichiarazioni ambigue. E aspettative, molte, da parte di chi aspetta una discesa in campo del primogenito maschio del Cavaliere, a poco più di un anno dalla sua dipartita.

Partiamo da un punto fermo: il presidente di Mediaset, seppur tirato per la giacchetta dai tanti che lo vorrebbero come erede anche politico del padre Silvio alla guida di Forza Italia (o che altro?) ribadisce in ogni sede che no, non ci pensa neanche. Eppure. Basta ascoltare le sue parole alla serata di presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva per capire che la tentazione c'è.

Alla fine della scorsa primavera era trapelato un gossip che aveva riportato chi è abbastanza grande da ricordarselo di colpo tra il 1992 e il 1993: Pier Silvio avrebbe commissionato varie ricerche di mercato a proposito del gradimento sulla sua discesa in campo, proprio come il celebre genitore fece prima di lanciare il partito-azienda agli albori della Seconda Repubblica. E si parla di trasferte sempre più frequenti a Roma o persino di "casting' settimanali per volti nuovi da inserire in Forza Italia a opera dello storico uomo di fiducia della famiglia, Fedele Confalonieri.

[…] “Non ho mai commissionato un sondaggio che riguardi me e la politica”, ha precisato invece Pier Silvio ai giornalisti accorsi a Cologno Monzese, non ce ne vorrà, più per sentire queste parole che per sapere se con l'anno nuovo andranno ancora in onda le fiction turche tanto amate dal pubblico di Canale 5. […]

A proposito di Marina, l'erede politica designata, colei che da mesi si dice sia in procinto di candidarsi nonostante i pubblici fermissimi dinieghi, soprattutto dall'ormai nota intervista nella quale a sorpresa si è detta più vicina alia sinistra in tema di diritti civili.

Ecco, il capo di Fininvest e Mondadori sarebbe invece la più convinta detrattrice dell'ipotesi "Pier Silvio for president". Il senso sarebbe che i figli del Caimano (o ex, visto che la sua memoria imperitura non solo vive, ma è di fatto rivalutata persino nel centrosinistra) potrebbero si, riprendere in mano le redini del partito, ma senza mettere piede nell'agone con tutte le scarpe. […]

