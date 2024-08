PIPPITEL – LE OLIMPIADI CONTINUANO A TRAINARE RAI2: IERI SERA PER LE FINALI DEL NUOTO, CON LA SOLA QUADARELLA TRA LE ITALIANE, LE OLIMPIADI TOTALIZZANO IL 24,1% DI SHARE, MENTRE SU RAI1 “C’ERA UNA VOLTA A MONTECARLO” SI FERMA AL 10,3%, SUPERATO DALLA REPLICA DELLO “SHOW DEI RECORD” SU CANALE 5 (11,2%) – “IN ONDA” DI APRILE E TELESE (5,1%) – “STASERA ITALIA” (3,8%) – “TECHETECHETÈ EXTRA” (12,5%) - INSEGNO (17,7%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

simona quadarella finale degli 800 sl parigi 2024

Nella serata di ieri, sabato 3 agosto 2024, su Rai1 C’era una volta… a Montecarlo ha conquistato 1.333.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori con uno share dell’11.2%.

Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto è la scelta di 3.440.000 spettatori pari al 24.1% dalle 21:25 alle 21:40 e 2.859.000 spettatori pari al 21.2% dalle 21:56 alle 22:28 (netto: 3.041.000 – 22.1%), mentre l’Atletica appassiona 3.302.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:40 alle 21:56 e la Ginnastica Artistica coinvolge 2.175.000 spettatori pari al 17.7% dalle 22:29 alle 22:58.

Su Italia1 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha radunato 676.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Per un pugno di dollari raggiunge 613.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Finalmente la felicità totalizza un a.m. di 581.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 234.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 l’amichevole Juventus-Brest sigla 392.000 spettatori (2.9%).

CERA UNA VOLTA A MONTECARLO

Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 311.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Renegades – Commando d’assalto è seguito da 233.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Trauma Center è scelto da 267.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Amore Criminale raggiunge 175.000 spettatori e l’1.3%. Su TopCrime Poirot interessa 242.000 spettatori pari all’1.8%.

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè Extra raduna 1.791.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 1.681.000 spettatori con l’11.7%. Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans incolla davanti al video 574.000 spettatori (4%).

indiana jones e il regno del teschio di cristallo

Su Rai3 Le Ragazze è la scelta di 416.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 541.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 703.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 729.000 spettatori pari al 5.1%. Sul Nove Tel chi el Telùn ottiene un a.m. di 145.000 spettatori (1%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.395.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.096.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 983.000 spettatori (9.8%), mentre The Wall ha convinto 1.368.000 spettatori (12%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:27 alle 21:02, siglano un netto di 1.676.000 spettatori con il 17%. Nel dettaglio: Judo 1.276.000 (12.5%), Atletica 2.651.000 (20.4%).

leonardo fabbri 1

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 392.000 spettatori (3.7%) e FBI: Most Wanted raggiunge 355.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.438.000 spettatori pari all’11.6%, mentre Blob segna 304.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 438.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 222.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 246.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a 362.000 spettatori (11.5%), il TG1 delle 8 totalizza 760.000 spettatori (18%) e TG1 Dialogo interessa 714.000 spettatori (16%). A seguire Unomattina Weekly è visto da 651.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 600.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte, mentre il meglio di Buongiorno Benessere Estate sigla 582.000 spettatori (11.7%).

marianna aprile luca telese

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 412.000 spettatori pari al 18% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 981.000 spettatori pari al 22.6%, mentre Eden Pianeta Selvaggio segna 454.000 spettatori pari al 10.4% e Meraviglie del Pacifico sigla 323.000 spettatori pari al 7.5%.

Su Rai2 Qui Parigi totalizza 349.000 spettatori con il 9.6%. A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:34 alle 13:03, sono seguite da un netto di 1.052.000 spettatori con il 21.1%. Nel dettaglio: Judo 668.000 (15%), Golf 739.000 (17.3%), Judo 738.000 (17.4%), Atletica 1.144.000 (26.8%), Judo 1.379.000 (30.9%), Canoa femminile 1.519.000 (32.2%), Judo 1.511.000 (30.4%) fino alle 11:06.

pino insegno reazione a catena

Su Italia1 The Goldbergs ottiene 136.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 110.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e 104.000 spettatori (2.5%) nel terzo episodio, mentre The Middle totalizza 143.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 112.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio.

indiana jones e il regno del teschio di cristallo

Su Rai3 Quei figuri di tanti anni fa segna 55.000 spettatori con l’1.2% e Il Teatro di Eduardo interessa 81.000 spettatori con l’1.9%. Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale registra 49.000 spettatori (1.1%) e Love Is In The Air raduna 58.000 spettatori (1.3%), mentre Rivoglio mia figlia colleziona 81.000 spettatori (1.6%). Su La7 Ominbus News è scelto da 112.000 spettatori (4.1%) e, dopo il TG La7 (156.000 – 4.5%), In Onda interessa 147.000 spettatori (3.3%), mentre Miss Marple totalizza 68.000 spettatori (1.6%) e La7 Doc – Deadly Science sigla 34.00 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

luca telese marianna aprile in onda 4

Su Rai1 Linea Verde Tipico colleziona 719.000 spettatori (10.9%) e Azzurro – Storie di Mare raduna 902.000 spettatori (10.5%), mentre Linea Verde Sentieri arriva a 1.422.000 spettatori (12.2%). Su Canale5 il meglio di Forum colleziona 918.000 spettatori pari all’11.5%.

Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raccoglie 2.778.000 spettatori con il 33% dalle 11:11 alle 13:02. Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 130.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 116.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio e 171.000 spettatori (2%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 625.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Storia delle Nostre Città è visto da 121.000 spettatori (2%) e il TG3 delle 12 è seguito da 347.000 spettatori (4.2%). A seguire Pane, amore e gelosia è scelto da 312.000 spettatori (2.7%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia coinvolge 245.000 spettatori con il 2%.

Su La7 La7 Doc – The Royals raccoglie 73.000 spettatori (0.8%) e Like – Tutto Ciò che Piace segna 76.000 spettatori (0.6%). Su Tv8, dopo 4 Ristoranti (99.000 – 1.9%), MotoGP – Qualifiche raggiunge 124.000 spettatori e l’1.4% e Paddock Pass raduna 107.000 spettatori e lo 0.9%.. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 68.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

c’era una volta… a montecarlo 3

Su Rai1 Linea Blu segna 1.102.000 spettatori (9.5%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 737.000 spettatori (7.5%), mentre A Sua Immagine è seguito da 636.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 800.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (903.000 – 9.4%), Una settimana sorprendente totalizza 563.000 spettatori (6.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 1.723.000 spettatori (13.8%), My Home My Destiny raggiunge 1.570.000 spettatori (14.3%) e La Promessa totalizza 1.362.000 spettatori (13.9%).

A seguire Identical Love è scelto da 872.000 spettatori (9.4%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:35 alle 18:15, incollano davanti al video un netto di 1.990.000 spettatori pari al 18.1%. Nel dettaglio: Vela femminile 2.484.000 (19.3%) con la medaglia d’oro di Marta Maggetti, Judo femminile 2.735.000 (22.5%), Ciclismo 1.916.000 (17.9%), Tiro al Volo 2.211.000 (22.6%), Ciclismo 2.264.000 (24.1%), Ginnastica Artistica 1.673.000 (18.4%).

simona quadarella finale degli 800 sl parigi 2024

Su Italia1 L’A.S.S.O. nella manina raduna 318.000 spettatori (2.9%), mentre The Flash raccoglie 221.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 176.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio e Due Uomini e 1/2 arriva a 149.000 spettatori (1.6%).

Su Rai3 le news dei TGR informano 1.924.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Hudson e Rex è seguito da 370.000 spettatori pari al 3.7% e Geo Magazine segna 244.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire La Confessione raduna 352.000 spettatori pari al 3.7% e Presadiretta interessa 490.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 454.000 spettatori (4%) e Dynasties I – I Diari è visto da 233.000 spettatori (2.4%). A seguire La capanna dello zio Tom arriva a 277.000 spettatori (2.9%). Su La7 2 Agosto 1980 – Un Giorno nella Vita segna 157.000 spettatori con l’1.5%, mentre Uozzap! Classic totalizza 138.000 spettatori con l’1.5% e Heat – La sfida è visto da 103.000 spettatori con l’1%.

leonardo fabbri

Su Tv8 Moto3 – Qualifiche sigla 150.000 spettatori (1.2%) e Moto2 – Qualifiche 246.000 spettatori (2.3%). A seguire MotoGP – Sprint Race è visto da 447.000 spettatori (4.5%) e Paddock Live Show da 116.000 spettatori (1.2%), mentre The Quake è visto da 92.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Crimini Italiani raduna 284.000 spettatori pari al 2.5% e Faking It – Bugie Criminali interessa 225.000 spettatori pari al 2.3%. A seguire Little Big Italy arriva a 187.000 spettatori pari al 2%.

Seconda Serata

Su Rai1 Le Vie dell’Amicizia registra 280.000 spettatori (3.8%). Su Canale5 TG5 Notte totalizza 368.000 spettatori (10.4%). Su Rai2 Notti Olimpiche segna 1.244.000 spettatori (15.9%). A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 è visto da 351.000 spettatori (9.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Guardians Of The Tomb è visto da 214.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il silenzio grande è visto da 200.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Tutta colpa di Freud è scelto da 288.000 spettatori (5.3%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 34.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 170.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali raggiunge 304.000 spettatori e il 4.1%.

simona quadarella finale degli 800 sl parigi 2024

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.378.000 (18.4%) – h.13:30 2.342.000 (17.2%) – h.20

TG2 2.855.000 (22.5%) – h.13:05 2.152.000 (15%) – h.21:06

TG3 1.304.000 (11%) – h.14:25 1.030.000 (9.5%) – h.19

TG5 2.156.000 (17.2%) – h.13 2.087.000 (15.2%) – h.20

STUDIO APERTO 770.000 (7.1%) – h.12:25 533.000 (5.5%) – h.18:30

TG4 228.000 (2.7%) – h.11:55 453.000 (4.2%) – h.19

TGLA7 384.000 (3%) – h.13:30 664.000 (4.8%) – h.20

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 10.63 14.41 12.86 12.16 7.17 13.96 11.19 6.13

RAI 2 19.93 10.15 26.72 24.59 22.03 16.66 21.68 15.03

RAI 3 4.42 2.98 1.9 5.97 3.74 6.72 3.59 3.67

RAI SPEC 12.11 10.82 11.42 10.37 14.32 16.12 11.08 9.18

RAI 47.09 38.36 52.9 53.09 47.26 53.45 47.54 34.02

CANALE 5 12.19 19.92 9.22 14.15 11.95 11.72 10.82 11.85

ITALIA 1 3.68 2.54 2.5 3.92 2.53 3.25 4.47 5.51

RETE 4 3.29 1.17 1.59 2.62 3.07 3.62 4.28 5.08

MED SPEC 8.95 9.42 10.04 6.61 8.66 6.56 8.6 12.36

MEDIASET 28.11 33.05 23.35 27.31 26.21 25.15 28.18 34.79

LA7+LA7D 2.44 3.85 1.27 1.56 1.82 2.18 4 2.88

SATELLITE 15.98 17.08 17.1 12.39 18.35 13.65 14.98 19.72

TERRESTRI 6.37 7.66 5.38 5.64 6.36 5.57 5.31 8.59

ALTRE RETI 22.35 24.74 22.49 18.04 24.71 19.22 20.29 28.32