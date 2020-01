PISANO ALL’USCIO – LUCA BOTTURA SOFFRIGGE LA MINISTRA DELL’INNOVAZIONE DOPO LA GAFFE SULLA PASSWORD DI STATO: “È ESPRESSA DAL BRACCIO POLITICO DI CASALEGGIO ASSOCIATI, UNA SOCIETÀ PRIVATA CHE OPERA NELL' AMBITO CHE INTENDE NORMARE. È COME SE BERLUSCONI, FACCIO UN ESEMPIO ASSURDO, AVESSE A SUO TEMPO RECAPITATO VIA FAX A MAURIZIO GASPARRI LA LEGGE DI RIORDINO DELL' ASSETTO RADIOTELEVISIVO” – “LA PASSWORD DI STATO È OVVIAMENTE UNA BOUTADE CHE NON VERRÀ MAI REALIZZATA, PERCHÉ..”

Luca Bottura per “la Repubblica”

La ministra per l' innovazione Paola Pisano ha sostenuto ieri su Radio Rai che dovrebbe essere creata un' unica identità digitale, assegnata dallo Stato, con la quale i cittadini possano accedere ai servizi online. Attenzione, non i servizi dello Stato: tutti. Che vogliate entrare su Amazon o su Youporn, dovreste farlo con il nome e la parola d' ordine assegnata dalla Pisano perché, parole sue, "lo Stato è l' unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadino. E lei lo sa quante truffe ci sono sull' identità su Internet", signora mia.

Paola Pisano è espressa dal braccio politico di Casaleggio Associati, una società privata che opera proprio nell' ambito che intende normare. È come se Berlusconi, faccio un esempio assurdo, avesse a suo tempo recapitato via fax a Maurizio Gasparri la legge di riordino dell' assetto radiotelevisivo che porta il suo nome. E questi l' avesse solo firmata. La password di Stato è ovviamente una boutade che non verrà mai realizzata, perché configurerebbe un libro di Orwell gestito dal Bagaglino. Però, ecco, questi sono gli alleati coi quali il Pd pensa di entrare nel futuro della Sinistra.E vogliono pure tenersi le credenziali.

