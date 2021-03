Dagonews

Bettini e Zingaretti

Nicola Zingaretti ha presentato le dimissioni da segretario del Pd ma non ha precisato se queste sono "irrevocabili".

L'uscita di scena - per quanto prevedibile, a causa della logorante guerriglia interna - potrebbe essere solo un passaggio intermedio: disinnescare il fuoco amico, andare alla conta sul reale sostegno di cui ancora dispone, provare a farsi rieleggere all'Assemblea del 13-14 marzo ed evitare così le trappole di un possibile Congresso.

Non a caso, rassegnando le dimissioni, Zingaretti ha precisato: "Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili". Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd e presidente Ali (Autonomie Locali Italiane), gli fa eco: "Comprensibile e condivisibile lo sfogo di Zingaretti, ma Nicola deve rimanere e continuare il suo mandato con la rinnovata spinta dell'Assemblea. Non si può delegittimare ogni volta il leader di turno".

goffredo bettini nicola zingaretti piero fassino

Il governatore del Lazio sa di avere contro gli ex renziani di Base Riformista e la corrente "sinistra" di Orfini ma vuole capire che aria tiri dalle parti di Su-Dario Franceschini, finora vero punto di equilibrio all'interno del partito. Se lo molla anche il ministro dei Beni Culturali, uso a tradir tacendo, per Zingaretti non ci sarà scampo. Certo, nell'ultimi due anni di errori il segretario dimissionario ne ha commessi a bizzeffe, ispirato dal suo nume tutelare Goffredo Bettini.

dario franceschini e nicola zingaretti – ritiro del pd all'abbazia di contigliano 17

Negli ultimi giorni, però ha infilato una sequela di mosse sbagliate da mandare in tilt anche i suoi più ferventi sostentori. Sulle scelte di Draghi, ad esempio. La linea di discontinuità scelta da SuperMario, rispetto agli uomini e ai metodi di Conte, ha portato a una serie di nomine (Gabrielli, Curcio, Figliuolo) su cui il Pd non è mai riuscita a mettere il cappello.

"Ma come - hanno bisbigliato gli "addetti ai livori" dem - Gabrielli è stato 'inventato' da Enrico Letta e noi non tocchiamo palla? Ha cantato vittoria solo Salvini". E invece di prendere le distanze da Conte, ormai non più federatore di un'alleanza Pd-M5s ma leader di un partito "rivale" che porta via consensi, Zingaretti è rimasto fermo al solito mantra che immaginava "Giuseppi" punto di riferimento dei progressisti.

conte zingaretti

E poi il sostegno fuori luogo a Barbara D'Urso scambiata per Rosa Luxemburg; la proposta al M5s (che sta drenando voti al Pd) di entrare in giunta in regione Lazio; l'accusa di aver abboccato alla proposta di Salvini di convergere su una legge elettorale maggioritaria (ma il Nazareno ha poi smentito); il sondaggio di Swg che ha certificato il decollo dei grillini con Conte leader (22%) e il tracollo del Pd guidato dalla trimurti Zingaretti-Orlando-Bettini al 14,2%.

Pd: Zingaretti,basta stillicidio,mi dimetto da segretario

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti annunciando le dimissioni da segretario Pd.

BARBARA DURSO E NICOLA ZINGARETTI

"Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili".

conte zingaretti MEME SUL SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI A BARBARA DURSO MEME SUL SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI A BARBARA DURSO di maio zingaretti conte Zinga di Maio Conte Renzi Conte Zingaretti zingaretti conte Conte Zingaretti ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO GIUSEPPE CONTE E NICOLA ZINGARETTI AI FUNERALI DI WILLY MONTEIRO funerali willy conte zinga lamorgese NICOLA ZINGARETTI E GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO – AMICI MIEI conte zinga di maio speranza CECILIA D'ELIA NICOLA ZINGARETTI ANDREA ORLANDO