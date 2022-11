PIU’ CHE SMENTIRE LE VOCI DI UN RICOVERO, LAVROV HA SMENTITO DI ESSERE RUSSO - GRAMELLINI: “SAREBBE QUESTO IL MODELLO ALTERNATIVO DI COLORO CHE ODIANO L’OCCIDENTE? CONDANNANO IL NOSTRO STILE DI VITA DA DEBOSCIATI MA NEI FATTI SI AFFANNANO A IMITARLO - NON INTENDONO ABBATTERE IL NOSTRO SISTEMA MA DIVENTARNE I PRINCIPALI BENEFICIARI. E A FARNE LE SPESE SONO I POVERI CRISTI RINTRONATI DALLE FANDONIE DEL POTERE, A CUI FINGONO DI CREDERE ANCHE CERTI UTILI IDIOTI DI CASA NOSTRA, CHE STRAPARLANO DI MONDO COMPLESSO E MULTIPOLARE NON PERCHÉ VOGLIANO CAMBIARE IL MONDO, MA PERCHÉ VORREBBERO CAMBIARE PADRONE”

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

SERGEI LAVROV CON APPLE WATCH E IPHONE

Per smentire le voci di un suo ricovero in ospedale, il ministro Lavrov ha postato un video in cui sembra più che altro smentire di essere russo, dato che è vestito come un turista californiano. Apple Watch al polso, telefono di ultima generazione sul tavolino e maglietta con griffe del pittore Basquiat ordinabile su Amazon e decisamente più economica del piumino di marca italiana sfoggiato in pubblico da Putin agli inizi della guerra.

Sarebbe questo il modello alternativo, vagheggiato da coloro che odiano quello occidentale a trazione anglosassone? Gli stessi vestiti, vale a dire gli stessi valori, però a esclusivo appannaggio della classe dirigente, che a parole condanna il nostro stile di vita da debosciati, ma nei fatti si affanna a imitarlo persino nei gadget e nelle t-shirt. Non so se rallegrarmene, dal momento che quello stile di vita iper-materialista non piace troppo nemmeno a me.

SERGEI LAVROV A BALI CON MAGLIETTA DI BASQUIAT

O se invece affliggermi per la truffa morale perpetrata ai danni dei ragazzi russi, mandati a morire in nome di un'idea alternativa di mondo che i vari Lavrov sono poi i primi a rinnegare. Loro non intendono abbattere il sistema occidentale, ma diventarne i principali beneficiari. E a farne le spese, al solito, sono i poveri cristi rintronati dalle fandonie del potere, a cui fingono di credere anche certi utili idioti di casa nostra, che straparlano di mondo complesso e multipolare non perché vogliano cambiare il mondo, ma perché vorrebbero cambiare padrone.

