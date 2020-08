POLITICA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – LE INFRADITO “PATRIOTTICHE” DELLA MELONI, IL DISINFETTANTE DI GIANI E I RACCHETTONI DELLA CECCARDI: I CANDIDATI BATTONO PALMO SU PALMO LE SPIAGGE A CACCIA DI VOTI – GLI UNICI CHE NON SI “SPORCANO” LE CIABATTE SONO ZAIA E DE LUCA CHE, VISTI I SONDAGGI, HANNO CAPITO CHE BASTA GOVERNARE BENE PER CONVINCERE GLI ELETTORI…

i racchettoni di susanna ceccardi

Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

C'è chi distribuisce in spiaggia infradito, racchettoni e gadget elettorali di ogni tipo per accaparrarsi qualche voto in più.

Chi, invece, scientificamente ha deciso di stare lontano da lettini e ombrelloni, convinto che disturbare in vacanza dopo il lockdown sarebbe controproducente.

E chi, infine, con sondaggi alla mano che prevedono consensi bulgari, ha deciso che non farà niente o quasi. Quella che è appena partita è la prima campagna elettorale-balenare della storia della Repubblica: mai si era votato in settembre, al massimo il 2 ottobre, ma per il referendum del 2001.

giorgia meloni e la campagna anti rifiuti in puglia

Soprattutto, però, è una campagna che si svolge mentre il Covid continua a seminare vittime e contagi. Serve quindi massima cautela nel disegnare le strategie in vista del voto del 20 e 21 settembre prossimi, quando oltre a votare in sei Regioni si sceglieranno i sindaci di oltre mille Comuni, oltre al referendum che potrebbe ufficializzare il taglio dei parlamentari.

eugenio giani gel mascherina e pallone

Partendo dal Nord, c'è il caso del Veneto: Luca Zaia, governatore uscente di una delle aree più martoriate dalla pandemia, praticamente non farà campagna, continuando a lavorare sul piano d'emergenza per fronteggiare una potenziale seconda ondata autunnale: sulla sua scrivania, nei giorni scorsi, è arrivato un sondaggio che lo dà addirittura sopra l'80 % contro il candidato del centrosinistra. Spostandosi in Liguria c'è invece la strategia di iper-pop di Giovanni Toti, appoggiato da tutto il centrodestra.

luca zaia

L'uscente (e favorito) batterà palmo a palmo ogni spiaggia all'insegna del suo colore elettorale: l'arancione. Sono previsti tour in pedalò arancione, ghiaccioli, braccialetti, ventagli, salviette igienizzanti e occhiali (arancioni, ça va sans dire ) con la scritta Toti presidente. Strategia più sobria, invece, per il suo avversario, il giornalista Ferruccio Sansa (Pd-M5S).

Si annuncia tosta la sfida in Toscana, con Matteo Salvini che a cavallo di Ferragosto ha trasferito il suo quartier generale marittimo-elettorale da Milano Marittima alla Versilia per sostenere la sua fedelissima Susanna Ceccardi, il cui staff distribuirà in spiaggia anche i racchettoni.

vincenzo de luca 1

Il candidato del Pd Eugenio Giani, per smuovere la sua immagine ha invece organizzato una campagna più vivace rispetto ai suoi standard e in spiaggia sono già arrivati: palloni, cuscini gonfiabili, borracce, gel disinfettante e mascherine. In Campania il governatore-sceriffo Vincenzo De Luca ha scelto invece di mantenere il profilo, duro, che durante la gestione della pandemia ha aumentato il suo consenso.

impronta delle infradito patriottiche della meloni in puglia

De Luca rifuggirà dalle spiagge e punterà molto su video e contenuti social, ma nessun grande evento. L'avversario è il forzista Stefano Caldoro, che, invece, già ieri ha fatto più tappe lungo la costiera del Cilento, accompagnato dagli alleati di Fratelli d'Italia.

giovanni toti con gli occhiali arancioni

E proprio il partito di Giorgia Meloni ha lanciato una delle iniziative più curiose, regalando infradito «da patriota» che lasciano sulla sabbia l'impronta con la scritta «Fratelli d'Italia». Un gadget- dicono - «per chi aiuta a pulire le spiagge». L'idea è mutuata da quella che i giovani dell'Ump lanciarono qualche anno fa in Francia a sostegno di Nicolas Sarkozy.

raffaele fitto sudatissimo

C'è infine la grande sfida in Puglia tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra). L'uscente punta su una campagna low cost e virtuale, sfruttando molto una piattaforma per la condivisione e la scrittura partecipata del programma: niente spiaggia o quasi, fanno sapere dallo staff di Emiliano. Mentre il meloniano Raffaele Fitto batterà il territorio palmo a palmo, costa compresa, per tentare di tornare al timone della Regione che, giovanissimo, ha già governato dal 2000 al 2005.

meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 7 matteo salvini susanna ceccardi stefano caldoro vincenzo de luca meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 6 matteo salvini con cornetto ATTILIO FONTANA VINCENZO DE LUCA meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 1 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 2 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 3 matteo salvini uova e spremuta meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 11 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 5 IL VIDEO APPELLO SUL CORONAVIRUS DI VINCENZO DE LUCA vincenzo de luca sui navigli impronta delle infradito patriottiche della meloni in puglia 1 le infradito patriottiche della meloni in puglia stefano caldoro eugenio giani vincenzo de luca 3 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 4

vincenzo de luca 4 meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 10

eugenio giani nicola zingaretti