SOFO AL CUORE – MARION LE PEN SARÀ LA GRANDE ASSENTE ALLE NOZZE DELLA NIPOTE MARION MARÉCHAL CON VINCENZO SOFO, EX LEGHISTA PASSATO A FRATELLI D’ITALIA: UFFICIALMENTE NON CI SARÀ PERCHÉ IMPEGNATA IN UN CONSIGLIO NAZIONALE, MA TUTTI SANNO CHE LE DUE DONNE HANNO SPESSO SCAZZATO E L’ASSENZA VA BENE A TUTTI - NEL 2019 MARION HA RINUNCIATO AL COGNOME LE PEN E IN MOLTI IPOTIZZANO UN RITORNO IN POLITICA MA, SOPRATTUTTO, CORRE VOCE CHE MARION APPOGGI IN SEGRETO…