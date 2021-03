POSTA! - LA BOSCHI SI/CI CHIEDE “CHI HA DECISO CHE DOBBIAMO PAGARE IL CANONE PER UN BUGIARDO COME SCANZI?”: LEI E IL SUO SODALE MATTEO RENZI. CHE HANNO IMPOSTO DI PAGARNE ALMENO 2 SE NON 3 A FAMIGLIA CON LA BOLLETTA ELETTRICA. UN’AUTENTICA MOSTRUOSITÀ GIURIDICA PER ESTORCERE LA TASSA PIÙ ODIATA DAGLI ITALIANI!

maria elena boschi matteo renzi

Caro Dago, Meb si/ci chiede “chi ha deciso che dobbiamo pagare il canone per un bugiardo come Scanzi?”: lei. E il suo sodale "Cazzaro di Rignano". Che hanno imposto di pagarne almeno 2 se no 3 a famiglia con la bolletta elettrica. Un’autentica mostruosità giuridica per estorcere la tassa più odiata dagli italiani!

ANGELA MERKEL

Caro Dago, Covid, i media tedeschi: "La Merkel vuole chiudere anche i supermercati per 5 giorni". Se la "Culona" deve fare la dieta, non c'è bisogno di condannare tutti al digiuno. Oltretutto sembra un provvedimento idiota. Ci sarà ressa per l'accaparramento di generi alimentari ottenendo così un effetto opposto a quello desiderato: un probabile aumento dei contagi.

L.Abrami

enrico letta

Caro Dago,

Italia paese di miracoli.

Miracolo 1: Nonostante i suoi sforzi, i sondaggi paiono attribuire ancora al PD il 18% di consensi.

Miracolo 2: Sempre nonostante gli sforzi del PD stesso, in Italia esiste ancora un 18% di benestanti.

Mikkke

ANDREA SCANZI BY KRANCIC

Caro Dago, ma Andrea Scanzi non è un appassionato di piedi femminili? Perché oggi su Facebook, riguardo alla vicenda della vaccinazione furbetta, Maria Elena Boschi gli ha letteralmente messo i piedi in testa!

Berto

Dago non scaramantico,

mario draghi conferenza stampa

non sarà vero ma molti ci credono. Da poche ore due VIP ammessi ed accettati al Gran Tavolo di madame Lilli sono in affanno, uno per lo scavalco vaccino e una per frizioni umorali e sindacali con i propri collaboratori. Tanti auguri ai restanti frequentatori fissi e conformi alla regia delle evergreen.

Saluti con le mani ben in vista - peprig -

vaccino pfizer

Caro Dago, però col Dr.Aghi a Palazzo Chigi, sui vaccini dovremmo stare davanti a tutti!

Pikappa

Caro Dago, vaccini, un milione di dosi Pfizer distribuite alle Regioni entro 24 ore. Cioè in media 50 mila dosi a Regione. Dobbiamo metterci a ridere o a piangere?

Camillo Geronimus

MEME SUL VACCINO PFIZER

Caro Dago, il segretario Pd: mai più vertice del partito senza una donzel-Letta!

Bug

Caro Dago, Covid, ieri in Gran Bretagna solo 17 morti. Il famoso disastro Brexit: "Per uscirne bisogna restare uniti"...

Claudio Coretti

Gentil Dago

ormai la figuraccia europea sulla vaccinazione è un disastro conclamato a livello mondiale. Strano che non abbiamo ancora sentito i soliti soloni filoeuropeisti a oltranza affermare che se ogni Paese avesse fatto da solo chissà che disastro ancora peggiore sarebbe stato...

ursula von der leyen

Beh, ovviamente non l'hanno detto perché c'è lì a ridicolizzarli l'esempio della tanto vituperata Albione che, osando mandare a quel paese i "sacri" principi europei e riprendendosi la libertà d'azione, ha dimostrato al mondo intero che il re europeista è completamente nudo! Chapeau a Boris!

Cordiali saluti

gioR

mario draghi a bergamo 2

Caro Dago, prenotazione vaccinazioni anti-Covid: la Lombardia salta in Aria!

Axel

Caro Dago, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro ufficiali e unità militari birmane in seguito all'escalation di violenza nel Paese. E cosa gli hanno tolto, lo sconto sul biglietto al cinema?

A.Sorri

joe biden

Poi, caro Dagos, c'è Biden che dà dell'assassino a Putin... Detto con la stessa credibilità di chi ha dato il Nobel per la Pace all'ex (e forse, in atto) principale di Biden, senza toglierglielo dopo e senza che l'insignito abbia sentito il dovere di restituirlo. Per dire quanto contino titoli, titolati e titolari di pace e bene.

Raider

Ciao Dago,

andrea scanzi live da merano

Stavolta avete azzeccato l’argomento ed il bersaglio; gli Eurocrati propriamente detti (quanti lavorano per le istituzioni dell’UE) non sanno proprio se e quando saranno vaccinati per il Covid19, per carenze organizzative e di dosi. Addirittura gli ex Eurocrati pensionati sono in tutto e per tutto assimilati alla popolazione dei Paesi dove risiedono e quindi dovranno aspettare a lungo, come qualsiasi cittadino.

Invece la privilegiatissima (in ogni possibile senso) casta di diplomatici ed affini italiani (non solo Farnesina, ma anche militari con vere e proprie corti al seguito e personale tecnico che durante la trasferta viene pagato come i diplomatici italiani, i meglio remunerati al mondo) è già immune, con le dosi della NATO.

ursula von der leyen boris johnson

E ricordiamo che a Bruxelles l’Italia mantiene ben 3 ambasciate di prima classe: presso l’UE, presso lo Stato belga e presso la NATO, moltiplicando in questo modo i succosi posti da riempire con dorate nomine. Un bel drappello di diplomatici, militari e personale tecnico che quanto a remunerazione, esenzioni fiscali a tappeto e spese pagate, se la passa che meglio della casta romana (e di quelle regionali). Meditate, gente, meditate.

Buona giornata!

LAURA BOLDRINI SI INGINOCCHIA IN PARLAMENTO PER GEORGE FLOYD 1

Giuseppe

Caro Dago, non mi è mai piaciuta Laura Boldrini, ma la character assassination di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano me la rende quasi simpatica. E poi, se quelli la attaccano così, deve per forza aver fatto qualcosa di buono. Federico Barbarossa

Caro Dago, Covid, giudice di Belluno: "Giusto sospendere dal lavoro chi non si vaccina". Il tribunale respinge le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che, a febbraio, avevano rifiutato di vaccinarsi. Giusto in via di principio, però non sembra essere in linea con la Costituzione.

SELVAGGIA LUCARELLI

Oreste Grante

Caro Dago, la ministra Carfagna: "2.800 assunzioni al Sud nella Pubblica amministrazione". La solita burocrazia. Si vogliono obbligare le persone a timbrare il cartellino prima di andare a fare la spesa.

Greg

Caro e stimato Dago,

il vaccino più efficace e privo di contro-indicazioni è preparato nei laboratori dei democratici statunitensi. Si chiama "Politicamente corretto" e possiede la capacità di triturare al 100% il pensiero e causare una sana demenza precoce.

ARISTOGATTI

Adesso, tale vaccino viene iniettato per contrastare i seguenti pericolosi virus a cartoni animati:

“Dumbo”, “Gli Aristogatti”, “Peter Pan”.

Giancarlo Lehner

Caro Dago, i dipendenti Amazon ieri hanno scioperato contro le condizioni infernali di lavoro. Giustissimo. Però giova ricordare che gran parte degli acquirenti sono persone "spremute" da qualche altro datore di lavoro che comprano sulla piattaforma perché hanno pochi soldi a disposizione. E scommetto che pure chi ha scioperato ieri fa lo stesso... Mal comune, mezzo gaudio.

Lino

MARA CARFAGNA 3

Caro Dago, speriamo che, a differenza delle polemiche, l'indagine che la procura di Arezzo ha aperto sulla vicenda della sua vaccinazione non abbia su Andrea Scanzi un effetto emetico. Di solito i "travagliati" vanno in brodo di giuggiole quando vedono i pm in azione.

Simon Gorky

RUSSIA E CINA - DIPLOMAZIA DEL VACCINO

Caro Dago, Cina-Russia: "Dagli Usa danni alla pace globale, stop al bullismo". Visto? Se non gli americani almeno cinesi e russi Joe Biden è riuscito ad unirli!

Nereo Villa

Letta sbarra la strada a ZIngaretti per l'elezione a sindaco di Roma: vuole candidare un big.

GROUCHO MARX

Dago darling, mentre stanno aumentando l'analfabetismo digitale (specie tra i vecchi) e le relative forche caudine (Spid, Pec, smartphone, ecc.) per chi ne é vittima (una vera vecchifobia!) , continua l'invasione dell'italenglish nell'uso "comune". La "minestrina riscaldata" Rep ne fa largo uso (forse a mo' di spezie) e se lo fa Rep vuol dire che é cosa buona e bella. Intanto il quotidiano "Domani" si sta rivelando assai interessante sia per i contenuuti sia per la veste grafica che ha "online". Ossequi

Natalie Paav

Caro Dago, il 'caregiver' di se stesso Scanzi mostri un sussulto di dignità prima della Rai e parafrasando il noto aforisma di Marx (Groucho, quello bravo) dichiari di non voler far più parte di una trasmissione che annovera uno come lui tra i suoi ospiti.

Giorgio Colomba

laura boldrini si mette i guanti 1

Caro Dago,

leggo l'articolo sulle prodezze della Boldrini e non riesco a stupirmi. Sarà perché dietro ogni moralista si nasconde quasi certamente una pessima persona. Le persone che si "offendono" per qualsiasi sciocchezza sono da evitare e, permettimi, sono inadeguate a coprire ruoli istituzionali.

La Chiesa lo sa da millenni. Pensa che nel medioevo esistevano i conventi misti (sì, Dago, erano più avanti dei bacchettoni di oggi che fanno i progressisti). A capo si sceglieva una badessa che fosse stata sposata e rimasta vedova.

andrea scanzi con i suoi genitori

Lo scopo era di non avere a capo di centinaia tra monaci e monache una persona moralista, che avesse non sperimentato le debolezze umane sulle quali sarebbe certamente stata chiamata a giudicare...

Pensa che proprio domenica scorsa si è letto il Vangelo dell'Adultera. Che bell'insegnamento, quello di Gesù, agli accusatori. Eppure, tante persone non riescono ad esaminare gli scheletri negli armadi, prima di giudicare gli altri. Se la Boldrini (ma tanti altri) lo avesse fatto, oggi la sua immagine ne uscirebbe senz'altro meglio. Perché, Dago, puoi anche essere il migliore commissario ONU in culo al mondo, ma se non sei capace di comportarti bene con il tuo prossimo, non sei niente e a niente serve tutto ciò che fai, anche di buono.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ ANNUNCIANO LA NASCITA DI VITTORIA

Johnkoneig

Caro Dago

Hai idea di quando l’autobiografia di Scanzi, “Il cazzaro dei vaccini”, sarà in libreria?

Escamillo

Ma non sarebbe sempre meglio vaccinare prima il fragile "carereceiver" e poi magari il caregiver? Chiedo per un amico...

Caro Dago,

in Colorado entra in un supermercato con un fucile d’assalto e fa una strage.

Dieci morti.

E’ colpa di Biden o è sempre colpa di Trump ?

O questa volta non ci sono colpevoli ?

strage supermercato colorado

Pietro Volpi

Caro Dago, è nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Un'altra povera creatura da mettere in vetrina su Instagram.

Samo Borzek

Mario Draghi visita il centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino

Caro Dago, Draghi non apprezzerebbe molto il continuo battibecco polemico tra capi-partito - Pd e Lega in primis - dopo ogni decisione presa dall' esecutivo. In effetti da quando è arrivato Letta nella maggioranza il clima è molto più teso. Forse vuole mostrarsi macho a causa della figuraccia rimediata nel 2014, quando Renzi, in quattro e quattr'otto, lo ha cacciato da Palazzo Chigi come fosse una cameriera.

S.d.A.

strage supermercato colorado 5