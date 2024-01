POSTA! - CARO DAGO, DEI 76 MILIARDI DI EURO DI MANCATE ENTRATE TRIBUTARIE PER IL 2020, 28,2 MILIARDI SONO DA IMPUTARE AI MANCATI VERSAMENTI IRPEF DA PARTE DI IMPRENDITORI E AUTONOMI; ALTRI 22,8 MILIARDI DERIVANO DALL’EVASIONE DELL’IVA. MA SE SI SA COSÌ NEL DETTAGLIO DOVE SONO PERCHÉ NON VANNO A RISCUOTERLI? NE PARLANO E NON AGISCONO PER SUSCITARE LA RABBIA DI CHI HA IL PRELIEVO IN BUSTA PAGA O SULLA PENSIONE?

milizie houthi - yemen

Lettera 1

Buongiorno, bello il titolo “ora siete fott-houthi”

Prima o poi mi aspetto anche una roba tipo “ E GLI HOUTHI MUTI!”

GRANDE DAGO CIAO

Lettera 2

Caro Dago, stop ai saluti romani! Il “VAR” del Lazio, per la Capitale, potrebbe invocare che i saluti non siano più generici ma, per una corretta identità di quartiere, localizzati. Quindi: saluti tiburtini – prenestini – nomentani – esquilini – casilini – pariolini….

Saluti, Labond

pretty woman julia roberts richard gere

Lettera 3

Dagonzo

Ma secondo te com'è che l'amante di pretty woman anziché andare al confine con il Messico, che è anche più vicino a casa sua, viene a rompere le scatole a casa nostra?

Icj

Lettera 4

Caro Dago,

Dies irae, dies ILVA,

Solvet saeclum in favilla,

Teste Fitto cum Ursilla.

Quantus ferrus est futurus,

Quam contractus est venturus,

Cuncta stricte discussurus.

L'elettore triste

Richard Gere Open Arms

Lettera 5

Caro Dago, il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Nasser Kanani, ha "fermamente condannato gli attacchi di Usa e Gran Bretagna contro varie città in Yemen, ritenendoli un'azione arbitraria, una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dello Yemen e una violazione del diritto e dei regolamenti internazionali". Ormai questa storia del "diritto internazionale" è come una barzelletta. Tutti criticano le violazioni altrui credendo di essere sempre dalla parte della ragione.

Matt Degani

incendio all'ilva di taranto

Lettera 6

Caro Dago, tasse, secondo uno studio l'1% di italiani più ricchi paga meno degli altri. E noi cosa dovremmo fare? Prendercela con chi ha governato negli ultimi 10 anni?

EPA

Lettera 7

Caro Dago, il reddito di cittadinanza tedesco è percepito da cinque milioni e mezzo di cittadini, 2,9 milioni sono tedeschi, e gli altri profughi, e lo Stato paga 44 miliardi di euro all’anno. Quindi, facendo due calcoli, in Germania il Governo regala 21 miliardi l'anno a 2,6 milioni di migranti, dei perfetti sconosciuti, magari infiltrati pure da terroristi islamici! Come si può meravigliarsi poi se la gente decide di dare il proprio voto all'estrema destra che, secondo gli ultimi sondaggi, è arrivata già al 24%?

Diego Santini

rishi sunak volodymyr zelensky

Lettera 8

Caro Dago,

Custodie in pelle di cactus,robot maggiordomi che danno da mangiare agli animali domestici, intelligenze artificiali che aprono porte, guidano auto e tante altre mirabilia al Consumer Electronic Show di Las Vegas, in acronimo CES. Noi che a Roma dobbiamo aspettare 8 mesi per una carta d'identità siamo sempre nel cess.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago, Zelensky e Sunak firmano a Kiev un accordo sulla sicurezza. Sicurezza nella sconfitta dell'Ucraina?

Theo

Lettera 10

Caro Dago,

paola cortellesi

Con Paola Cortellesi che si allinea contro il Principi Azzurro che non riconosce la sua bella e deve misurarle la scarpa invece di divertirci facendo imitazioni: La noia mortale del politicamente corretto sta uccidendo la fantasia ,la sorpresa, la speranza nella magia!

Abbasso le storie di bimbi/e che crescono in consapevolezza facendo esperienze costruttive, abbasso la saggezza, Viva Viva Viva Nani gnomi fate,orchi e streghe ,vogliamo le bacchette magiche, gli elfi dal piede agile, i Principi Azzurri un po' tonti ,ma coraggiosi e pronti al Colpo di Fulmine, le matrigne invidiose che finiscono male, le foreste che parlano ....

E,soprattutto,

Viva Viva Franti!

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago, ormai è chiaro che gli eroici ucraini dovranno a brevissimo subire dagli USA un bel Afghanistan 2.0. L'Iran minaccia di "chiudere" il Mediterraneo (?!!); Trump aveva già fatto sapere che l'Europa non può più contare per la sua difesa sulla stampella Nato/americana.

Vista la penosa scarsità di mezzi a disposizione della nostra Marina, sempre più essenziale, ma ahimè "confinata" a 8 fregate per 8.000 km di coste (una ogni 1.000 km !!!) o poco più, forse il ministro Crosetto dovrebbe distogliere lo sguardo da Vannacci ed organizzare in fretta almeno una bella Squadra navale di pedalò, che sono gli unici mezzi di cui disponiamo in abbondanza.

Detto con tanta tristezza.

Cincinnato 1945

Lettera 12

Richard Gere Open Arms 2

Caro Dago, riporta La Stampa che "dei 76 miliardi di euro di mancate entrate tributarie per il 2020, 28,2 miliardi sono da imputare ai mancati versamenti Irpef da parte di imprenditori e autonomi; altri 22,8 miliardi derivano dall’evasione dell’Iva". Ma se si sa così nel dettaglio dove sono perché non vanno a riscuoterli? Ne parlano e non agiscono per suscitare la rabbia di chi ha il prelievo in busta paga o sulla pensione?

SL

Lettera 13

Caro Dago,

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 2

non vorrei sbagliarmi, ma l’acciaieria ILVA di Taranto funzionava perfettamente quando era controllata dalla famiglia Riva. Poi arrivarono le inchieste dei magistrati, lo stop agli altoforno, la famiglia Riva venne estromessa e siamo arrivati al fallimento attuale che, come già successo con Alitalia, costerà al paese miliardi che verranno, senza dubbio, messi sul gobbo degli italiani. La storia si ripete e gli errori compiti in passato non servono ad evitare che vengano ripetuti anche in futuro.

Pietro Volpi

Lettera 14

CHRISTINE LAGARDE

Caro Dago, questa cosa dei fuorionda o fuori onta sta sfuggendo di mano. A parte che rispetto a quanto udito negli ultimi anni le lamentele della Berlinguer contro i suoi collaboratori sono solo gentili solleciti a innalzare la qualità del loro lavoro (neanche un'imprecazione, diamine!)... Possibile che in questi anni conduttori e giornalisti non abbiano pensato a tutelarsi con clausole e postille che impediscono per contratto la diffusione di video del dietro le quinte? Sono passati (spero) i tempi di Paperissima in cui il fuori onda sbagliato serviva ad accalappiare le simpatie del pubblico, perché non proteggersi non autorizzando la diffusione di audio e video di materiale non ufficiale?

Marika

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 1

Lettera 15

Caro Dago, Bce, Lagarde: "Tassi non dovrebbero aumentare ancora". Detta così sembra che i tassi decidano di propria iniziativa se scendere o salire, come fossero un fenomeno atmosferico.

Spartaco

Lettera 16

Caro Dago, Usa, Hunter Biden si dichiara non colpevole di evasione fiscale. Il frutto non cade lontano dall'albero. Anche babbo Joe non è mai responsabile di nulla: una famiglia di angioletti dedita al bene del prossimo...

J.R.