Lettera 1

SCUOLA MASCHERINA 2

Caro Dago, Covid, Draghi agli studenti: "Spero che l'anno prossimo non ci sia più bisogno delle mascherine". Siamo a posto! Spera in una congiunzione astrale favorevole?

Neal Caffrey

Lettera 2

Dago,

davvero stupisce che l'Italia abbia aumentato le importazioni di petrolio russo? Come se si potessero cambiare prassi consolidate da anni, in un mese. L'altra possibilità è quella di rimanere senza energia per affermare la contrarietà all'aggressione russa. E poi chi lo dice a quelli che non hanno benzina per andare al mare?

MP

giorgia soleri 36

Lettera 3

Ah, ma quindi quel ragazzetto secco, Damiano, quello che cantava per strada, è fidanzato con la famosa Giorgia Soleri? Mo' sì che si spiega tutto sto successo...

Lettera 4

Dago: ma chi cazzo è Giorgia Soleri?

Si lamenta perché scrivono: "la fidanzata di Damiano" invece che il suo nome... Ma se è famosa solo per quello? Certa gente è famosa solo perché è la moglie, o la figlia, o la compagna di...

giorgia soleri 4

Certa gente non ha proprio diritto di lamentarsi per queste cose, perché è solo grazie a queste cose che si parla di loro! Se non fosse la compagna di, la signorina Giorgia non se la inculerebbe nessuno!

Francesco Polidori

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "In Donbass c'è l'inferno". Invece in Afghanistan Biden ha lasciato un paradiso: per le donne divieto di veli colorati all'università.

Benlil Marduk

Lettera 6

Caro Dago, Mosca: "Colloquio tra i capi degli eserciti di Usa e Russia". Raggiunto l'accordo su chi potrà utilizzare per primo l'ordigno nucleare?

Max A.

GIUSEPPE CONTE E GOFFREDO BETTINI ALLA CAMERA ARDENTE DI DAVID SASSOLI

Lettera 7

Caro Dago, Conte è riuscito a perdere la presidenza di una Commissione che era praticamente del M5S. Se lui è un capo politico il buon Toninelli è il nuovo Kohl!

Chissà cosa penseranno quei geni di Zingaretti, Bettini e Letta che lo avevano addirittura eletto come "punto di riferimento dei progressisti"... boom!

FB

Lettera 8

Caro Dago, il Cdm straordinario di ieri è terminato dopo 10 minuti. Beh, Draghi non deve avere una gran forma fisica: per dare quattro ceffoni e due calci in culo bastano mediamente tre minuti!

John Reese

Lettera 9

Caro D due cose (sul culo e i suoi derivati)

Vaiolo delle scimmie

La prima: Io adoro la pornografia, e mi piace guardare i video perché, naturalmente, vorrei essere lì anch'io, insieme agli attori, anzi al loro posto! Per lo stesso motivo mi repelle la pornografia giudiziaria e non capisco proprio chi possa sentirsi interessato a seguire le tristi vicende di quei poveracci che si scornano vicendevolmente davanti a un giudice.

Vaiolo delle scimmie 3

Comunque sembra andare molto di moda: oggi possiamo scegliere se sbirciare nell'aula col pirata dei caraibi, oppure in quella col soldatino russo... mi fa molto gossip, fosse per me chiuderei i rubinetti delle notizie, ma evidentemente sono io lo strano, se pure il bravo Carrère ha sentito il bisogno di mettersi a stenografare il processo al cretino del Bataclan.

La seconda: Il paziente zero torna da un mega party gay e risulta positivo a un virus che si prende venendo a contatto di fluidi corporei di una scimmia. Ciaone proprio.

Salut'

WynonasBigBrownBeaver

Lettera 10

GAZPROM

Caro Dago, gas, l'annuncio del Cremlino: "Metà dei clienti europei di Gazprom ha già aperto conti in rubli". Ma Bruxelles conferma: "Pagare il gas in rubli costituisce una violazione delle sanzioni".

Avremmo dovuto essere tanto inflessibili con le sanzioni e invece, alla prima occasione seria, ce la siamo fatta sotto. Dall'Ue la solita pagliacciata: vogliono moralizzare il mondo coi sacrifici del popolo, mai che dessero l'esempio!

A.B.

jens stoltenberg

Lettera 11

Caro Dago, Nato: "Sosterremo Kiev per tutto il tempo necessario". Insomma, Jens Stoltenberg non sarà soddisfatto finche i russi non avranno buttato giù tutte le case e le infrastrutture dell'intero Paese?

Ettore Banchi

Lettera 12

Stimato Roberto,

hai riportato l'interessante intervista a Mario Giordano, collega stimabilissimo, che, però, omette una tragica gaffe, che gli costò, fors'anche per colpa mia, la direzione del "Giornale".

mario giordano

Avevo insistentemente consigliato Berlusconi sulla necessità di spiegare che la riforma della giustizia disegnata da FI era, di fatto, la sintesi delle idee espresse da Giovanni Falcone.

Giordano, dopo la felice sortita di Berlusconi sulla riforma-Falcone, intervista Angelino Alfano, ma nel pezzo c'è un errore sesquipedale, tale da ridicolizzare lo stesso progetto di riforma.

Stava scritto, infatti, che Falcone scrisse "Cose di Cosa nostra" con tale... Marcello Padovani. Si trattava dell'orrida traslitterazione del nome della giornalista francese Marcelle Padovani.

Sul quotidiano "Il Tempo" uscì un mio corsivo dove domandavo chi fosse l'asinello tra Alfano e Giordano, fermo restando che il direttore avrebbe dovuto, comunque, controllare il testo di un'intervista politicamente rilevante.

mario giordano studio aperto

Il giorno dopo mi chiamò Alfano che si dichiarò anch'esso stupefatto, scaricando ogni responsabilità su Giordano.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Esimio Dago,

riaperta a Mosca la fabbrica di automobili Moskvich. Per farle concorrenza, in Germania dovrebbero riaprire la fabbrica di automobili Trabant.

Bobo

Lettera 14

chiara nasti

Caro Dago,

l'influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni (un vero trust di cervelli) hanno affittato lo Stadio Olimpico di Roma per annunciare il sesso del loro nascituro. A parte il fatto che evidentemente i "like" sono più importanti della scaramanzia, comincio a pensare che abbia ragione il patriarca russo Kirill quando sostiene che la decadenza morale porterà l'Occidente all'inevitabile estinzione.

Gualtiero Bianco