POSTA - CARO DAGO, BRAVO MACRON! BAYROU SUONA COME BEIRUT: PER DARE L'IDEA DELLE CONDIZIONI IN CUI VERSA LA FRANCIA - ERNESTO MARIA RUFFINI LASCIA L'AGENZIA DELLE ENTRATE: "NON SCENDO IN CAMPO". CI ENTRERÀ DI SBIECO? - COME MAI LA CORTE PENALE INTERNAZIONE DELL'AJA NON HA ANCORA EMESSO UN MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER ASSAD?

ernesto maria ruffini

Lettera 1

Caro Dago, povero Enrico Maria Ruffini: vessato dai contribuenti!

Lino

Lettera 2

Caro Dago

sarà anche sciopero dei trasporti, ma cosa c’entra la bandiera della Palestina ?

Saluti, Usbergo

Lettera 3

luigi mangione 4

Dagovski,

Pessime le magliette con il killer Luigi Mangione.

Con Joker e Mr. Robot pagano le royalties.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, per contrastare Fratelli d'Italia il Pd dovrebbe cambiare ragione sociale: "Fratelli dei migranti".

Arty

Lettera 5

calenda renzi

Caro Dago, prima Renzi poi Calenda, a seguire Sala e ora Ruffini! Il mitologico "Centro" ha più candidati leader che...elettori.

FB

Lettera 6

Caro Dago, Ernesto Maria Ruffini lascia l'Agenzia delle Entrate: "Non scendo in campo". Ci entrerà di sbieco?

Greg

Lettera 7

Caro Dago, Autonomia differenziata, in caso di referendum chi farà massa per il quorum? Io non di certo... Prrr!!!

A.B.

soldati russi al fronte in ucraina

Lettera 8

caro Dago

pensavo ancora che uno sciopero fosse motivato da sacrosante rivendicazioni salariali, contrattuali, e per le condizioni di lavoro. Invece lo sciopero di oggi 13 dicembre è per contestare la "turistificazione della penisola".

Sono basito, sicuramente i padri fondatori del movimento sindacale si stanno rivoltando in tomba per capire cosa è la "turistificazione" e se lo sciopero dei trasporti è perché non vogliono più trasportare i turisti ! sempre più basito dal "nulla che avanza".

Lorenzo B.

Lettera 9

Caro Dago

luigi mangione 3

Ernesto Ruffini lascia la direzione dell’Agenzia delle Entrate per fare il federatore della sinistra. Però è più bello far credere che è stato cacciato perché lui è onesto e gli altri no.

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Caro Dago, Kiev: "Centrali termiche gravemente danneggiate dagli attacchi russi". Come Bruxelles con l'automotive dell'Ue, anche Mosca sta preparando l'Ucraina alla transizione green con le maniere forti...

Thei

Lettera 11

Caro Dago, Istat: calo delle nascite record nel 2024, 4.600 in meno tra gennaio e luglio. Sarà dovuto al fatto che locare un utero è diventato illegale?

Berto

Lettera 12

attacco a belgorod, in russia 66

Caro Dago, il Pd deve mettersi d'accordo con se stesso. Se la legge sull'Autonomia "Non c'e più" allora il referendum a cosa serve? A farci spendere soldi? Viceversa se il referendum si fa allora vuol dire che hanno mentito perché la legge c'è ancora.

P.F.V.

Lettera 13

Caro Dago, Zelensky: "Putin non va fermato con le chiacchiere, ma con la forza". Senti chi parla. Ha iniziato a chiacchierare nel febbraio del 2022 e dopo 3 anni, miliardi sopra miliardi di aiuti e forniture militari mai viste nella storia umana, sta ancora lì a ciarlare sul da farsi per cacciare i russi!

Tom Schusterstich

Lettera 14

VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN

Caro Dago, Onu: "In 2 settimane 1,1 milioni di nuovi sfollati in Siria". Li sistemino nel Palazzo di Vetro, così almeno sarà utilizzato per qualcosa di concreto.

Eli Crunch

Lettera 15

Caro Dago, cosa c'entrano le aggressioni alle forze dell'ordine con lo sciopero odierno? Sono le "prove tecniche" dei cambiamenti evocati dal "democratico" Landini? Ah saperlo!

BF

Lettera 16

vladimir putin volodymyr zelensky

Caro Dago, la Geo Barents (Msf) si leva dalle palle, non raccoglierà più migranti nel Mediterraneo centrale: "Troppo costoso continuare con le regole attuali". La prova provata che "salvare vite umane" non è, diciamo così, la loro priorità. Contano di più i soldi.

Martino Capicchioni

Lettera 16

Voi avete un approccio spesso piu' a largo raggio del giornalismo terra terra .

RENZI E CALENDA COME I FRATELLI GALLAGHER - MEME BY NON LEGGERLO SULLA REUNION DEGLI OASIS

Quello che dice Rutte e' tristemente da tenere in conto ma forse saremmo piu' tranquilli se a capo della Nato ci fosse Draghi. Come mai non e' stato possibile ? Voi ne intuire le ragioni ?

Lettera 17

Caro Dago

nel nostro paese è già molto difficile, come abbiam visto anche nelle recenti elezioni regionali, che i votanti effettivi superino il 50% degli aventi diritto al voto.

Di certo, se venisse fatto il referendum abrogativo sull'autonomia, non verrebbe mai raggiunto il quorum minimo dei votanti paria al 50% degli aventi diritto al voto, per cui il referendum sarebbe annullato.

Pietro Volpi

Lettera 18

Caro Dago,

ernesto maria ruffini

La posizione dello svalvolato che ha distrutto cinque auto dei vigili ( i danni saranno pagati da noi cittadini ) e ferito un carabiniere e' al vaglio della magistratura.

Dopo aver vagliato si pensa che i magistrati gli diranno di non farlo piu'.

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Caro Dago, Bravo Macron! Bayrou suona come Beirut: per dare l'idea delle condizioni in cui versa la Francia...

Pikappa

Lettera 20

Caro Dago, come mai la Corte penale internazione dell'Aja non ha ancora emesso un mandato di cattura internazionale per Assad?

Fabrizio Mayer