POSTA! - CARO DAGO, CITO A MEMORIA, ZINGARETTI "CONTE PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI". LETTA "CONTE PER ALLARGARE IL CAMPO PROGRESSISTA". BETTINI "CONTE FEDERATORE DELLA SINISTRA" . SE QUESTI "STATISTI" FOSSERO COERENTI (?) DOVREBBERO ELEGGERE PER ACCLAMAZIONE CONTE SEGRETARIO PD – DOPO IL CAFFÉ SOSPESO E LA SPESA SOSPESA PER AIUTARE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ, NEL CASO DELLA SIGNORINA MALIKA DIREI CHE È LA VOLTA DELLA MERCEDES SOSPESA…

Caro Dago, Milano, Salvini: "A breve presenteremo la squadra, ci sarà Albertini". Al posto di Donnarumma?

Caro Dago, cito a memoria, Zingaretti "Conte punto di riferimento dei progressisti". Letta "Conte per allargare il campo progressista". Bettini "Conte federatore della sinistra" . Se questi "statisti" fossero coerenti (??) dovrebbero eleggere per acclamazione Conte segretario PD.

Caro Dago, Conte ha impiegato 4 mesi per scrivere lo statuto di un movimento raccogliticcio di estratti a sorte. Figuriamoci se poteva scrivere un Recovery plan da centinaia di miliardi!

Caro Dago, Salvini: "Draghi è una risorsa eccezionale, anche per il Quirinale". Certo, soprattutto se uno vuole liberare la poltrona di Palazzo Chigi...

Caro Dago, Covid, Iss: "Varianti Delta e Kappa in aumento in Italia". Attenti, perché se vi scappa la Kappa poi chi pulisce?

Caro Dago, qualcuno avverta Conte che il suo velleitario progettucolo di un partitucolo è stato affondato il giorno 11 giugno 2021, quando Grillo ha dovuto incontrare "...da solo.." l'ambasciatore cinese, mentre il suo ex sodale dava forfait.

Inoltre, sempre quel qualcuno, riveli al poveretto che i numeri di eventuali suoi sostenitori, compresi quelli del grillo oarlamento, sono farlocchi come la sua pochette.

Caro Dago, Libia e migranti, in un video-denuncia di Sea Watch si vede una motovedetta che punta un barcone e tenta di speronarlo. La motovedetta usata dai libici è stata donata dall'Italia. Ottimo. Soldi spesi bene e non regalati ad una ragazzina araba bugiarda per comperarsi una Mercedes!

Caro Dago, il commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo: "Con il ministero stiamo già pensando a un'eventuale terza dose". Noi invece stiamo ancora pensando a quando ci dicevano che con la seconda dose saremmo stati a posto, immunizzati contro tutte le varianti...

Cito: "Il consiglio, condiviso anche dal direttore di rete Andrea Salerno, ha scompigliato gli zigomi a Lilli Gruber che si è ritrovata, al posto del suo "Otto e mezzo", una donna, famosa, affermata, un po' più giovane e più carina"

Tu sei matto Dago, ti mangiano vivo di questi tempi per una frase così. Eroe.

Caro Dago,

Dopo il caffé sospeso e la spesa sospesa per aiutare le persone in difficoltà, nel caso della signorina Malika direi che è la volta della Mercedes sospesa.

La/Il/L’ “scrittrice/scrittore *(perdonatemi ma imparerò a utilizzare articoli e desinenze al passo con i tempi, promesso) Murgia ha provato a coinvolgere i suoi intellettualmente affini di Hamas in discussioni su gender, ddl zan e turbo-femminismo? In caso affermativo mi piacerebbe conoscerne gli illuminanti risvolti.

Lehitraot

Dago, sul Corriere della Sera Candida Morvillo a proposito delle vicende della nota Malika Chalhy scrive: " Questo è ancora il Paese in cui due genitori, quando scoprono che la figlia di vent’anni è lesbica, la cacciano di casa. "

Eh no Signora Morvillo, lei ha scritto male, doveva scrivere così: QUESTO E' IL PAESE DOVE 2 GENITORI ISLAMICI-MUSULMANI-MAOMETTANI SCOPRONO CHE LA FIGLIA E' LESBICA E LA CACCIANO DI CASA. Questo doveva vergare!

E tanto per la cronaca cari radical chic dei miei stivali, la signorina lesbica vi ha fregato a tutti, quindi cortesemente smettetela di difenderla, perché passate per fessi due volte!

Caro Dago, il Papa conferma: "Voglio visitare il Libano, oggi in grave crisi". Già hanno problemi per conto loro e Francesco vuole andare lì a metterli in imbarazzo sull'organizzazione dell'apparato di sicurezza per la visita di un vip? Non sembra molto cristiano!

Caro Dago, la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova: "Le esercitazioni Nato nel Mar Nero sono anti-russe". Ma cosa dice! Con Joe Biden alla Casa Bianca non c'è spazio per l'odio. Solo amore, amore e amore. Senza discriminazioni.

Ciao Dago. Giornali:il corpo della povera Saman non si trova e potrebbe essere stato messo in una porcilaia. Allora... Poverina inutile cercarla... In un giorno i maiali... Come noto... Fanno sparire TUTTO. ADIEU.... piccola.... Alex

Caro Dago, le Olimpiadi che cominceranno il prossimo 23 luglio a Tokyo potrebbero non avere pubblico. È quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi nella capitale a 3 settimane esatte dall'inizio dei Giochi. E idem dev'essere fatto per il calcio. Sabato a Roma non deve venire nessuno a rompere i coglioni. Solo i giocatori. La partita si guarda in tv e basta. Non c'è nulla di cui discutere. Lo suggerisce il buon senso.

Caro Dago, Monica Serra su La Stampa: "Per realizzare il progetto del ritorno di un dittatore come Hitler e Mussolini, anche sfruttando la crisi economica legata alla pandemia, e ripulire la società da «ebrei, neri, gay e comunisti», quattro ventenni figli della «Milano bene» avevano costituito un gruppo eversivo di impronta supematista, «Avanguardia Rivoluzionaria»". Quattro ventenni... E stavano per invadere la Polonia???

Caro Dago, Grillo o Conte? Per chi non è pentastellato e non fa politica attiva, scegliere chi dei due sia il meno peggio è davvero difficile. Questo politicamente parlando; ma, umanamente, il discorso è diverso. Conte è come il cuculo, quell'uccello che depone le uova nei nidi altrui: poi la sua progenie butta fuori dal nido quella del legittimo proprietario, e se ne impadronisce.

È vero che l'avvocato di Volturara Appula può nutrire, a differenza del pennuto suddetto, su un vasto seguito di complici: trattasi di scappati di casa, che vedono in lui l'unica speranza di restare professionisti della politica, senza tornare ai lavoretti che facevano prima di essere miracolati (da Grillo). Il quale Grillo, invecchiato, indebolito dalle note vicende e testardamente attaccato ai principi - sbagliati, ma questa è un'altra storia - del MoVimento, merita, ai loro occhi, solo di essere tradito: esattamente - guarda un po' come è la vita -quello che è successo a Berlusconi qualche tempo fa, quando stava male. Federico Barbarossa

saman abbas 5

"Non ho mai visto una persona che mentisse così di continuo", tale il giudizio di Aleksander Ceferin su Andrea Agnelli. Questi, confermando radicata disposizione alla dissimulazione, ha risposto: "Ho un ottimo rapporto con Ceferin e lo stimo come persona". Tommaso Accetto, teorico della provvidenzialità del mentire, era juventino.

Caro Dago, in Canada sta facendo un caldo della Madonna. E allora perché il premier Justin Trudeau non telefona all'alchimista del clima, il suo amico Barack Obama, per farsi dare qualche dritta su come trasformare l'aria bollente in ghiaccio per le calotte polari?

