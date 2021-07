POSTA! - CARO DAGO, ALLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO TUTTA L'EUROPA HA TIFATO PER L'ITALIA, CONTRO GLI INGLESI DELLA BREXIT. FORSE I NOSTRI CERVELLONI POLITICI NON HANNO CAPITO BENE QUAL È L'ANDAZZO: QUANDO POSSIAMO TORNARE UTILI, A BRUXELLES CI ESALTANO; QUANDO INVECE CHIEDIAMO AIUTO PER I MIGRANTI, SI VOLTANO DALL'ALTRA PARTE. STIAMO FACENDO LA PARTE DEGLI UTILI IDIOTI

BONUCCI E CHIELLINI CON IL TROFEO DELL EUROPEO

Caro Dago, una gran fortuna che abbiamo vinto il Campionato Europeo. Così per qualche settimana si può continuare a cazzeggiare di calcio anziché parlare di problemi seri.

Ice Nine 1999

Caro Dago,

se trasferisco la mia residenza a Montecarlo vengo ricevuto anch'io da Mattarella ?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Dago,

ieri per le vie di Roma tra coloro che accompagnavano il pullman con sopra gli azzurri e Berrettini c'erano tantissimi giovani, spiccavano ragazze e ragazzi dalla carnagione scura e caratteri somatici asiatici.

la nazionale festeggia sul pullman 84

I figli di un commerciante albanese cantavano il nostro inno, senza diritti acquisiti dalla nascita ma per libera scelta, se poi vorranno chiedere o meno la nostra nazionalità. Si è ritrovato in spirito Fini che perse le mutande in un circolo privato di Milano e quindi per rabbia tifava contro?

Saluti - peprig -

la nazionale festeggia sul pullman 76

Caro Dago,

Per caso, sai se a chi era assembrato ieri intorno al bus degli Azzurri è stato richiesto il Green Pass?!

Un caro saluto,

Mary

pierferdinando casini

Caro Dago,

la corsa al Qui-Rinale… in pole position PF Casini uomo di centro per antonomasia… la giusta sintesi tra Family Day (amare la famiglia al punto di averne tante) e phica multipla

Frank Cimini

draghi donnarumma 19

Caro Dago, Donnarumma spiega la mancata esultanza dopo la parata decisiva sul rigore di Saka: «Non avevo capito che avevamo vinto». Pazienza, possono capitare a tutti 10 secondi alla Enrico Letta...

J.R.

variante delta

Caro Dago, variante Delta, quattro Regioni - Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo - rischiano di tornare in zona gialla. E la tesi che è grazie ai vaccini se tutta l'Italia è in zona bianca e se possiamo circolare senza mascherina all'aperto? È andata a farsi benedire?

Tommy Prim

Caro Dago, Covid, 300 studenti italiani bloccati a Dubai in quarantena. Sempre meglio che in Libia, come i migranti.

Neal Caffrey

Ursula von der leyen maglia azzurri

Caro Dago, alla finale del Campionato Europeo di calcio tutta l'Europa ha tifato per l'Italia, contro gli inglesi della Brexit. Forse i nostri cervelloni politici non hanno capito bene qual è l'andazzo. Quando possiamo tornare utili, a Bruxelles ci esaltano. Quando invece chiediamo aiuto per i migranti, si voltano dall'altra parte. Stiamo facendo la parte degli utili idioti.

Corda

Egr. sig. Dago. A proposito del dibattito sull'affollamento delle carceri. Nessuno fa notare che il 30% dei detenuti è offerto dal 4/5 per cento della popolazione arrivata in Italia clandestinamente e su barconi.

Pensa se in materia anche gli italiani (restante 95%) si volessero mettere in pari...

Saluti Antonio

leonardo bonucci in italia inghilterra 1

Cari Inglesi, se volevate insegnare qualcosa al mondo ci siete riusciti, avete dato una lectio magistralis di non sportività.

Perché se il calcio deve essere ancora considerato uno sport allora deve anche averne i principi elementari.

Provate a dire ad un qualsiasi olimpionico di levarsi con sdegno la medaglia d’argento, se non vi prende per pazzi vi insulta.

Eh già, perché quello che voi avete considerato come un simbolo di una sconfitta in verità è il segno tangibile di un risultato raggiunto, primo, secondo o terzo posto che sia.

leonardo bonucci in italia inghilterra 2

La verità è che siete viziati, siete montati e siete anche maleducati, come d’altro canto ha dimostrato di essere gran parte del vostro popolo, Famiglia Reale inclusa.

Per cui perché non ci fate un favore e lo fate anche a voi stessi? Restituite la medaglia, ma mi raccomando insieme ad essa anche i milioni di euro di premio che non credo rifiuterete sdegnati (solo per essere arrivati in finale la UEFA ve ne omaggia 5). E magari se davvero vi sentite così delusi date tutto ai danesi a cui in fondo avete fregato una partita grazie ad una specialità olimpica…i tuffi.

E poi guardatele le olimpiadi, iniziano tra poco e avrete di che imparare.

Federico Moneta

ITALIA INGHILTERRA - GIOCATORI IN GINOCCHIO

Caro Dago,

ci risiamo, sempre lei, l'eterogenesi dei fini. Dopo che i nostri compatrioti scassaminchie ci hanno frantumato le palle accusando la nostra nazionale di razzismo perché non era una squadra multirazziale, perché i giocatori non si inginocchiavano per le minchiate targate USA, terra di ultrarazzisti bianchi e neri, dopo che queste teste di fallo hanno remato contro l'Italia in tutto i modi possibili, succede che a perdere la faccia sono i principi dell'ipocrisia, quei colonialisti di inglesi che, col senno di poi, usano i giocatori di colore come si usano le scimmie al circo, salvo poi bastonarle a sangue appena la gente si gira.

italia inghilterra 3

Che ridere Dago, la nostra Italia, senza l'aiuto di nessuno, ha realizzato ciò che alla Croazia è mancato per poco, vincere senza stranieri naturalizzati, perché vedi, Dago, nel gioco del calcio contano i giocatori e non il colore della pelle. Di solito in nazionale ci vanno i migliori che abbiamo, almeno secondo il pensiero dell'allenatore, Re despota della selezione.

italia inghilterra 24

Finiamola con queste ipocrisie care all'élite per disgregare la società. Tra l'altro, la vittoria dell'Italia e il piazzamento della Croazia sono la riprova che si tratta di panzane: la società meticciata, tanto cara a Soros e al suo amico vestito di Bianco, non è necessariamente "migliore". Nel calcio perde.

Johnkoenig

Ao' Dago,

mario draghi con la nazionale 3

Ma Giuseppi quanto ce rosica che al Quirinale per la festa degli azzurri ce sta il compostissimo Draghi e non lui col suo bel ciuffissimo laccatissimo?

A rosiconte, t'à d'adattà!

Stacce,

Aldo.

Caro Dago

Draghi e Mattarella hanno incontrato e ringraziato gli Azzurri per "aver messo l'Italia al centro dell'Europa".

Conte e di Maio che hanno incontrato (l'ingrata) Silvia Romano l'hanno fatto per finire loro due stessi al centro dell'Europa?

Lorenzo B.

DARIO FRANCESCHINI GIANCARLO GIORGETTI

Caro Dago, il ministro Giorgetti: "Licenziamenti? Inevitabili, ma non così". Beh, ma che ti licenzino via mail o tramite una lettera profumata accompagnata da un cesto natalizio, la sostanza cambia poco: non hai più un lavoro.

Sandro Celi

Caro Dago, Draghi ai Campioni d'Europa: "Lo sport è un ascensore sociale, un argine al razzismo...". E infatti. Nella nazionale italiana non c'era nemmeno un nero, mentre quelli della nazionale inglese, sui social, sono stati massacrati di insulti per il colore della pelle dopo che avevano sbagliato i rigori.

Bug

berrettini

Ciao Dago,

a proposito delle tasse di Berrettini, capisco che gli odiatori della tastiera rosicano ma...

Passa tutto l'anno in giro per il mondo e ne sarebbe tenuto a pagare comunque una parte dove vengono generati i ricavi: in Francia, in UK, in USA, in Australia, in Italia, ecc.

Credo quindi che non cambi tanto essere a Montecarlo o in Italia, dove fra l'altro potrebbe rientrare approfittando della legge che usano tanti calciatori, Ronaldo in primis, per pagare ancor meno di quanto stia facendo adesso.

Sergio

MATTEO BERRETTINI - SERGIO MATTARELLA - VALENTINA VEZZALI - EVELINA CHRISTILLIN

Ciao Dago, Roncone attacca Berrettini perché non paga le tasse in Italia ma va in giro per il Quirinale. Dopo l'obbligo vaccinale facciamo l'obbligo di dimora?

Sarx88

I montepremi a Montecarlo!

Ciao a tutti, spiace parecchio che ormai i ricavi di molti sportivi italiani (soprattutto tennisti) finiscano, con una bella “volée” dai Ranieri del bel principato.

mattarella santopadre berrettini

Spiace anche che continuino ipocritamente a far svolazzare il tricolore lasciando pagare a noi le tasse anche per i loro servizi (senza “aces”).

Il loro senso di appartenenza alla Nazione è, praticamente, alla stregua di un “passante”.

E poi Sinner, ancora poppante, che addirittura ci umilia rinunciando a rappresentarci alle Olimpiadi; ci fa girare le” palle” almeno quattro volte: praticamente un “doppio fallo!!!”

matteo berrettini

Saluti cari

Gianky

Caro Dago, Renzi da Napoli: "Conte? Caduto per la sua incapacità". Come quel tizio che lascio Palazzo Chigi dopo un famoso referendum?

Eli Crunch

Caro Dago, il Sig. Conte "la nullità politica" (by Becchi, Staino ecc.) minaccia il governo sulla riforma della giustizia! Il povero quasi mezzocapo del M5S non sa che fino a che i grillini prenderanno 15.000 euro al mese voteranno di tutto, compreso il suo esilio e di Grillo...

FB

BORIS JOHNSON CON LA FIDANZATA IN TRIBUNA A WEMBLEY

Prima gli Inglesi fanno inginocchiare il mondo intero per la protesa nel mondo del calcio dei Black Lives Matter e poi sono dovuti intervenire Boris Johnson e il principe col riportino per interrompere gli insulti razzisti ai giocatori di colore che hanno sbagliato il rigore.

Durante il torneo il segretario del PD Letta si è scapigliato tutto perché voleva che la nazionale si inginocchiasse. Il giorno della finale a Wembley si è disputata negli USA la Final di NBA Basket, durante la cerimonia quando hanno eseguito l'inno nazionale nessuno dei Player si è inginocchiato.

Impeto Grif