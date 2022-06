POSTA! - CARO DAGO, IMMAGINIAMOCI COSA POSSA PENSARE NONNO MARIO DEL FATTO CHE GRILLO ABBIA PARLATO IN GIRO DI LORO CONVERSAZIONI PRIVATE SU CONTE… ALCUNI IMMAGINANO IL GHIGNO MENTRE CONVOCA IL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA E SUGGERISCE QUALCHE CONTROLLO AD PERSONAM - CONCORSO PER 500 OPERATORI ECOLOGICI, IN POCHE ORE ARRIVANO 10.000 DOMANDE! APPENA ASSUNTI ARRIVERANNO 10.000 CERTIFICATI MEDICI...

Lettera 1

MARIO DRAGHI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, figuraccia mondiale per Draghi! Lascia il vertice nato di Madrid, dove si stava discutendo della guerra in Ucraina e delle conseguenze geopolitiche ed economiche globali, per tornare a Roma e, senti senti, chiarire con Conte (con chiii?!) riguardo la richiesta a Grillo di estrometterlo dalla guida dei Cinque Stelle. Come possiamo essere presi sul serio a livello internazionale se chi ci rappresenta ha comportamenti così infantili e provinciali?

L.Abrami

joe biden 1

Lettera 2

Caro Dago, Biden il guerrafondaio poteva stare un po' tranquillo dopo il Vietnam, l’Afghanistan e guerre vicine? Non ne ha vinta una, ora c’è la Russia poi la Cina forse l’india, penso che ci si avvicini ad una guerra prima economica poi mondiale, sempre sui suoli di altri paesi. Poi l’influenza del voto da parte della Russia in Italia, si è mai chiesto dell’influenza dell’America in tutto il mondo?...

Bobilduro

mario draghi g7 germania 4

Lettera 3

Caro Dago, esercito Usa, in Italia è in arrivo una batteria per la difesa aerea a corto raggio con circa 70 militari. «Mi viene descritto dal ministro della Difesa come un assestamento già in programma», ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma roba da matti! Gli viene "descritto"... Ma sta guardando un documentario? In Italia chi decide, chi comanda? Lui o Biden?

Mark Kogan

amazon alexa 3

Lettera 4

Caro Dago,

è notizia di qualche giorno fa che in futuro ci sarà la possibilità di dare ad Alexa (l'assistente vocale) la voce dei propri defunti. A parte altre considerazioni, mi chiedo: è possibile che nessuno dei geni di Amazon abbia studiato psicologia, neppure a livello basico?

amazon alexa 1

Nessuno di loro ha mai sentito parlare di "elaborazione del lutto" che, per maggiore chiarezza, si potrebbe chiamare "metabolizzazione" o "accettazione del lutto"? Sentire la voce di una persona cara che non c'è più impedirebbe il distacco (che non significa cancellarne la memoria), il "lasciarla andare", riaprirebbe all'infinito una ferita che, invece, si deve rimarginare per poter uscire dal lutto e andare avanti.

E questo annuncio avviene dopo che qualcuno ha previsto che tra 50 anni avremo figli virtuali da crescere nel Metaverso, come tanti Tamagotchi. Aveva proprio ragione Stephen Hawking: l'umanità sarà spazzata via dalla cosiddetta Intelligenza Artificiale.

Gualtiero Bianco

Pentagono

Lettera 5

Caro Dago, il Pentagono: "Gli Usa invieranno un battaglione per la difesa aerea in Italia". Gentilissimi! Facciano come fossero a casa loro. Noi italiani possiamo rimanere o siamo d'intralcio?

Berto

Lettera 6

Caro Dago, il presidente turco ha ottenuto tutto quello che voleva sui terroristi del Pkk ospitati in Svezia e Finlandia. Sugli ex brigatisti rossi ospitati in Francia, l'Italia, invece, tanto per cambiare lo ha preso in quel posto. La differenza tra "Erdogan-Top Gun" e Mario Draghi, top del nulla.

John Reese

Lettera 7

Caro Dago

salah abdeslam

Rovesciamo le parti e lavoriamo di fantasia, immaginando che l'Italia rifiutasse l'estradizione verso la Francia dei terroristi del Bataclan, condannati in Francia, ma protetti dall'Italia e liberi di circolare.

Quale sarebbe la reazione della Francia? Quanta indignazione? I francesi arriverebbero a fare la "presa di Palazzo Chigi" (come la Bastiglia)?

processo per la strage del bataclan 2

Bene, allora perché deve essere tollerata la situazione attuale dei brigatisti condannati in Italia ma protetti e garantiti in Francia? Perché non facciamo qualche ritorsione economica importante contro la Francia?

Gli amici e protettori dei brigatisti condannati sono miei nemici. O no?

ciao

Lorenzo B.

Lettera 8

conte draghi grillo 4

Caro Dago, Palazzo Chigi: "Draghi non ha mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte". Logico. Perché nei 5 Stelle comanda Beppe. "Giuseppi" non conta nulla.

Giacomo Francescatti

Lettera 9

Caro Dago, Putin: "Con basi Nato in Svezia e Finlandia la risposta sarà speculare". Ovvio, no? I due Paesi scandinavi si preparino a un grosso incremento dei flussi turistici...

Yu.Key

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI

Lettera 10

Caro Dago, pressing parlamentari M5s su Conte, per uscita dal governo e appoggio esterno. E da dove? Dalla grondaia di Palazzo Chigi?

A.B.

Lettera 11

Caro Dago,

mo se si deve dare addosso al puzzone tutto va bene, ma la testimonianza di Cassidy Hutchinson contro Trump è una barzelletta. Primo, in un tribunale americano non si ammetterebbe una testimonianza di quello che altri avrebbero detto, ossia “de relato”.

cassidy hutchinson

Secondo, il Secret Service ha smentito che Trump avrebbe aggredito una guardia e cercato di afferrare il volante. Terzo, la Hutchinson finito il mandato di Trump aveva chiesto di essere assunta da lui ma era stata rifiutata. Forse se l’era legata al dito?

L. A. Voisin

Lettera 12

Dago,

è come se qualcuno ci raccontasse una barzelletta, quella dei carri armati trasportati senza autorizzazioni. Solo che non fa ridere; come ci possiamo prendere e far prendere sul serio quando episodi cosi non sono l'eccezione?

MP

draghi casellati mattarella fico parata 2 giugno 2022

Lettera 13

Caro Dago, Draghi da Mattarella per fare il punto e riferire su G7 e vertice Nato. Dovrebbe uscire con due orecchie come Dumbo! Al G7 non è riuscito a imporre il "price cap" sul gas. Al vertice Nato non è riuscito a rispondere alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se valesse la pena consegnare i curdi al - come da lui definito - "dittatore" Erdogan per far entrare Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica e poi è dovuto rientrare in anticipo per la gaffe fatta con Grillo nel chiedergli di estromettere Conte dalla guida 5 Stelle. Peggio di così!

Gary Soneji

Lettera 14

grillo draghi conte

Conte è “rimasto sinceramente sconcertato” nell’apprendere che Mario non lo giudica molto bene (mica è un tonto, Mario). Ora, però, immaginiamoci, Precly, cosa possa pensare il già citato Nonno Mario del fatto che Grillo abbia parlato in giro di loro conversazioni private… alcuni (non io, che non sono malpensante) immaginano il ghigno mentre convoca il comandante della Guardia di Finanza e suggerisce qualche controllo ad personam.

Giuseppe Tubi

ama roma

Lettera 15

Caro Dago, concorso per 500 operatori ecologici, in poche ore arrivano 10.000 domande! Appena assunti arriveranno 10.000 certificati medici...

FB