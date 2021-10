POSTA! - CARO DAGO, MA COM'È CHE IMPROVVISAMENTE TUTTI GLI AMICI DI MIMMO LUCANO - ENRICO LETTA, VAURO, SABINA GUZZANTI, ERRI DE LUCA ECCETERA - CHE PRIMA PENDEVANO DALLE LABBRA DEI MAGISTRATI ADESSO NON HANNO PIÙ ALCUNA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA? SONO DIVENTATI TUTTI BERLUSCONIANI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, l'ex sindaco di Riace dopo la condanna a 13 anni: "Nemmeno a un mafioso...". Lucky Lucano?

Pikappa

Lettera 2

Caro Dago, migranti, rimpatri forzati in calo: 2.636 nel 2021, erano 6.531 nel 2019. Uno schifo! E poi dicono che non ci sono soldi per questo che non ci sono soldi per quello. Per accogliere e mantenere i clandestini i soldi non mancano mai.

Camillo Geronimus

Lettera 3

Caro Dago, Torino, tenta di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino. In manette un professore di liceo di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio, in cura al Reparto Psichiatrico dell'ospedale Molinette. Ma come si fa a lasciare in giro gente così?

Bibi

Lettera 4

Dago colendissimo,

il caso Morisi è la pietra tombale sulle aspirazioni di Salvini di approdare a Palazzo Chigi. Al di là di tutte le bagatelle che emergono sulla vita di colui al quale Salvini ha appaltato in toto la roboante comunicazione della Lega, c’è una domanda a cui il Capitano non può sfuggire. Salvini sapeva chi fosse Morisi e quale fosse la sua vita privata?

Se non lo sapeva, allora prendiamo atto del fatto che il Capitano è uno sprovveduto. Se invece lo sapeva, allora è due volte sprovveduto. Una delle caratteristiche dei politici di livello è quella di saper selezionare i propri collaboratori.

Immaginiamoci un ignaro Salvini a Palazzo Chigi attorniato da personaggi più o meno strampalati (quindi ricattabili), magari pretendendo di essere credibile! Se invece era al corrente, il truce Salvini non si è minimamente reso conto dei danni che ne potevano derivare alla sua stessa carriera politica.

Dopo un trentennio in politica, il Capitano si rivela essere un ragazzotto inesperto.

Requiescant in pace (le ambizioni)!

Saluti da Stregatto

Lettera 5

Caro Dago, grazie al tuo incorruttibile sito abbiamo appreso che al "povero" Mimmo Lucano, vengono contestati una decina di reati in gran parte relativi alla sua carica. Peculato, abuso di potere, falso... chi lo difende, sui social (non costa niente!) può essere classificato complice, fiancheggiatore o entrambe le cose?

FB

Lettera 6

Caro Dago, clima, Greta Thunberg: "La speranza siamo noi, non bla bla bla dei politici". Come no. Basta mostrare un cartello intonando "Bella ciao" e tutto si risolve.

Elia Fumolo

Lettera 7

Illustre Dago,

Oggi tutti starnazzano sul riciclo delle plastiche esaltando le funi prodotte appunto con riciclo.

Spero che non vengano utilizzate per funivie ma sarebbe opportuno sapere che quelle di acciaio sono prodotte guarda un po’ riciclando rottami di ferro e acciaio.

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 8

Caro Dago, ma com'è che improvvisamente tutti gli amici di Mimmo Lucano - Enrico Letta, Vauro, Sabina Guzzanti, Erri De Luca etc. - che prima pendevano dalle labbra dei magistrati adesso non hanno più alcuna fiducia nella giustizia? Sono diventati tutti berlusconiani?

Mark Kogan

Lettera 9

La narrazione secondo cui il Green Pass serve per convincere le persone a vaccinarsi è nota a tutti. Framezzo a milioni di dosi di vaccini acquistati riguardo al fatto che vogliono pungerti due, tre volte... fra poco diranno che per smaltire le dosi bisogna finanche inoculare il vaccino ai cavalli perché anche loro potenziali untori. Una ricerca dello Spallanzani di Roma afferma che il vaccino non conferisce l'immunità e puntano alle terapie, nessuno ne parla.

Impeto Grif

Lettera 10

Berlusconi: «Meloni o Salvini Primo Ministro? Non scherziamo!»

Ma allora non è vero che è suonato!

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Caro Dago, Canarie, eruzione vulcanica sull'isola di La Palma, gli esperti stanno monitorando in modo "intensivo" i parametri relativi alla qualità dell'aria. Dopo il contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi, la circolazione della lava a targhe alterne?

Mich

Lettera 12

Caro Dago, Usa, Merck chiederà l'autorizzazione per la pillola contro il Covid. L'antivirale molnupiravir, messo a punto per fermare il replicarsi del virus, va preso per cinque giorni quattro volte al giorno. Meno male, così avremo una cosa in più da aggiungere al Green pass!

G.S.

Lettera 13

Caro Dago,

A due giorni dal voto, la destra è travolta dagli scandali, dichiarazioni rilasciate e subito dopo smentite con conseguenti frecciatine velenose tra gli alleati. Sembra tutto così preparato e studiato a tavolino... è un teatrino messo su perché tanto sanno che la destra non può e non deve vincere?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 14

Caro Dago, Fridays for Future, giovani in piazza a Milano. Greta Thunberg balla e batte le mani con "Bella ciao". E chi l'avrebbe mai detto!

Ricky

Lettera 15

Dago preclaro,

oggi ci si stacca qualche minuto da Morisi (che dabbenaggine) per analizzare un altra vicenda in cui la comunicazione è stata presumibilmente sbagliata diventando un boomerang: nelle scorse settimane la Procura di Marsala nell'ambito delle indagini relative alla scomparsa di Denise Pipitone ha lanciato un siluro mica da ridere, chiedendo la chiusura dell'indagine che con tante speranze si è riaperta nei mesi scorsi dopo il clamore mediatico dovuto alla pista russa del caso Olesya.

I pubblici ministeri non si limitano a chiedere l'archiviazione per mancanza di elementi concreti ma condannano il clamore mediatico che secondo loro avrebbe suggestionato falsi testimoni, convinti di aver visto gente fare cose in un certo posto quando in realtà sia loro che la gente in questione erano pacificamente altrove.

Dove sta l'errore di comunicazione? La famiglia della bambina e l'entourage che la circonda sono rimasti palesemente all'era pre social (la comunicazione sugli account dedicati è molto sentimentale e per nulla incisiva col risultato che la pressione mediatica non esiste visti i risultati) e soprattutto si parla sempre e solo di rapimento; spiace dirlo ma dopo 17 anni e nessun elemento a favore è plausibile che una bambina vittima di faide familiari (perchè questo è) sia ancora in vita? Guai a parlare di morte della bambina, saltano tutti addosso perchè la "stellina tornerà tra le braccia di mamma e papà".

Magari questa voglia di lieto fine è stucchevole solo per chi scrive, ma iniziare a denunciare un omicidio con conseguente pericolo di pene pesantissime per i sospettati? Può darsi che a qualcuno si sciolga la lingua e si investa chi indaga di oneri molto più pesanti di adesso, giocoforza un po' di gente dovrebbe mettersi al lavoro e non liquidare la faccenda con fastidio come fatto sinora.

La verità si sa, forse è il caso di rilanciare perchè venga certificata e si dia un po' di pace a chi attende da troppo tempo.

Controcorrente triste.

Lettera 16

Caro Dago, il Governo valuta di ridurre dagli attuali sette giorni a cinque o anche a meno, la quarantena dei compagni di classe di uno studente risultato positivo. Beh, volendo fare le cose velocemente il tempo della ricreazione non dovrebbe essere più che sufficiente?

Neal Caffrey

Lettera 17

Dago darling, Brigitte Bardot ha appena compiuto 87 anni. In una recente intervista ha detto, tra l'altro, che tra gli animali accolti in casa sua a St.Tropez, c'é anche una giumenta che era stata picchiata e violentata dal suo precedente padrone.

Non c'é limite al peggio. E qui da noi, preti cattolici e guru della comunicazione che si danno al chemsex in genere omo (si vede che il popper e il "bigger is better" non bastavano più). In tanto caos, una certezza c'é, almeno a Milano: lunedì sera nei salotti "buoni" si festeggerà la rielezione di Beppe Sala a sindaco. Quando si dice l'usato sicuro. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, ora che il compagno Lucano è stato condannato per reati legati all'immigrazione, un certo Letta parla di sfiducia nella magistratura. Se per 20 anni le procure hanno perseguitato Berlusconi con accuse creative andava tutto bene.

Forse pensa di essere ancora ai tempi di mani pulite, quando i magistrati non mettevano il naso nelle faccende (e nelle valige) del partito...i tempi cambiano compagno Letta e anche i magistrati.

FB

Lettera 19

Caro Dago,

ma cosa aveva da fare di così urgente Salvini da non poter aspettare la Meloni ?

Pietro Volpi

Lettera 20

Egregio Dago,

in questi giorni abbiamo raggiunto l'apice del can can su clima, ambiente, salvezza del pianeta etc. etc. Tutto bello, giusto, inconfutabile. Peccato che nessuno indichi la causa primaria di questo disastro ormai forse irreversibile. L'esplosione demografica!

Negli ultimi venti anni siamo cresciuti di due miliardi. Se saremo casti, alla fine del prossimo ventennio saremo in nove miliardi. Il pollaio non può contenere tutti i gallinacci.

Ossequi

Sanvic

