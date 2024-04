POSTA! - CARO DAGO, MA LA WARNER BROS HA MESSO SOTTO CONTRATTO ANCHE L'ONNIPRESENTE MOGLIE DI AMADEUS E IL FIGLIO, CHE HA SCELTO LE CANZONI DELL'ULTIMO FESTIVAL? AH SAPERLO! - IRAN, BIDEN CONTRO "LE SCALATION". PER FORZA: OGNI VOLTA CHE DEVE SALIRE O SCENDERE QUELLE DELL'AEREO, INCIAMPA - MA ADESSO GLI STUDENTI FARANNO UNA BELLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE CONTRO L'IRAN? CON LA PARTECIPAZIONE DI LANDINI E CONTE?

AMADEUS

Caro Dago, ma la Warner Bros ha messo sotto contratto anche l'onnipresente moglie di Amadeus e il figlio, che ha scelto le canzoni dell'ultimo Festival? Ah saperlo!

FB

Caro Dago, Schlein: "Campo largo non è morto". Ha la Bari-cella?

Gripp

teheran iraniani festeggiano dando alle fiamme bandiere israeliane e statunitensi

Caro Dago, risposta iraniana a Israele, Teheran: "Usa informati degli attacchi limitati". Ci immaginiamo la telefonata: "Hi Joe, non preoccuparti! Vai pure al mare o a giocare a golf: facciamo solo un po' di scena"...

L.Abrami

Dago colendissimo,

alcuni giornalisti ed opinionisti di area pacifista si sono indignati per l’attacco di Israele al consolato iraniano a Damasco, con espressioni tipo “ma quando mai si è visto un attacco ad una ambasciata”. A proposito: il generale che ci ha lasciato le penne era il coordinatore militare di Hezbollah, Houthi, Hamas ed altri (che amano sparare missili di tanto in tanto).

PROTESTE CONTRO ISRAELE E USA IN IRAN

Stante la memoria da pesce rosso (non più di qualche ora) e la voluta intenzione di rimuovere i fatti, sarà il caso di rammentare alla carovana dei finti pacifisti che è di questi giorni la sentenza conclusiva della Cassazione argentina sulle stragi terroristiche del 1992 (all’ambasciata israeliana, 29 uccisi) e del 1994 (alla associazione mutualistica israelitica, 85 uccisi). La sentenza stabilisce che il mandante era l’Iran e l’esecutore Hezbollah.

Israele non aveva niente a che fare con l’Iran, ma questo non ha impedito all’Iran di crearsi un nemico, da esibire nel mondo islamico.

Saluti da Stregatto

Caro Dago, ma adesso gli studenti faranno una bella manifestazione per la pace contro l'Iran? Con la partecipazione di Landini e Conte?

Roberto Fanelli

ELLY SCHLEIN - GIUSEPPE CONTE - MEME BY USBERGO

Caro Dago, la benzina ha raggiunto 2,8 euro per litro! Richiamate subito Luigino Di Maio dal Golfo...

FB

Caro Dago: sono propenso nel ritenere che se l'Iran non fosse stato sicuro che Israele sarebbe stato in grado di abbatere il 99% di droni e missili, non glie li avrebbe inviati.

Valter Coazze

Caro Dago, Iran, Biden contro "le scalation". Per forza: ogni volta che deve salire o scendere quelle dell'aereo, inciampa...

Pikappa

LA STORIA INSTAGRAM DI AMADEUS

Caro Dago, Biden a Netanyahu dopo l’attacco iraniano a Israele: "Hai vinto. Incassa la vittoria e rivendicala, senza rappresaglie che allargherebbero la guerra e non sarebbero appoggiate dagli Usa". Ahahahaha! Vorremmo proprio vedere (si fa per dire) il Medio Oriente sottosopra e Sleepy Joe che non fa nulla...

Raphael Colonna

Caro Dago, Onu, Guterres: "Il Medioriente è sull'orlo del baratro". Con un ometto come lui sulla poltrona di Segretario generale è un grande risultato non essere già tutti sotto terra!

Ezra Martin

La prossima volta che il governo Israeliano decide di attaccare un obiettivo, quando deciderà di farlo, per eliminare generali iraniani che addestrano i terroristi di Hamas e Hezbollah, perché non chiede il permesso a soggetti come D'Alema,Tiziana Ferrario, Carmen Lasorella e Santoro?

Dark Fenix

landini conte

Caro Dago, Europee, Conte: "Se M5s supererà Pd non chiederò nessuna leadership. Quindi il mondo del Pd si rilassi d'ora in poi: per me la leadership passa dai valori, dai principi che tu persegui, dalla legalità, dalla trasparenza, dalla lotta alla corruzione, dalla capacità di cacciare via la politica dalla Sanità, da infrastrutture migliori". Fortuna che non passa dalla capacità di non buttare al vento oltre 120 miliardi dei contribuenti nel Superbonus!

Berto

Caro Dago,

anche se l'argomento è quasi tabù, mi pare che sulla vicenda Amadeus in Italia , in particolare la carta stampata, stia davvero esagerando. Non parliamo poi della citazione giornaliera di Fiorello che parla di Amadeus. Le notizie importanti sono altre, non

certo gli andirivieni televisivi. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

IRAN ATTACCA ISRAELE

Caro Dago

Fedez: più si ascoltano i suoi sproloqui, più si rivaluta la Ferragni.

Saluti, Usbergo

Caro Dago

ma i conduttori paladini della tv pubblica, invece di restare in trincea e combattere preferiscono spostarsi su canali privati a suon di milioni. Affari tuoi (loro).

Saluti, Usbergo

SAPONE DI MARSILIO - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, a parte quelli di Zelensky, che pare abbiano un'efficacia del 130%, i droni sembrano l'arma più stupida mai inventata: vengono regolarmente abbattuti facendo fare flop a chi li usa. E siccome non saranno proprio del tutto gratuiti, ci si chiede: come mai continuano ad essere utilizzati?

Elia Fumolo

Caro Dago,

La cover berlusconiana di Fedez più che per le corna, penso sia forse l’ influsso politico e culturale di Chiaretta su Fedez. Di lei si diceva fosse andata anni fa al Popolo delle libertà, si diceva per colpa dell’ex.

La influencer poi si è sposata il rapper del centro sociale ma con partecipazioni a reality show berlusconiani e ha appoggiato campagne da diritti civili ai brillantini. Direi che sei pro gay nell’ambito della moda, penso che sarebbe come dire per un medico che è favore della donazione degli organi.

libano Hezbollah

La vera domanda sarebbe perché la sinistra si è sentita rappresentata da una coppia di influencer i cui valori ufficiali sono soldi-soldi-soldi. Il materialismo marxiano sono sicura non avrebbe molto a che vedere con questa interpretazione.

Un saluto alle interpretazioni marxiane,

Lisa

P.S. Ho letto il pezzo di Gruber. Molta roba vecchia, ma domanda che porrei a quelle contro pornografia sarebbe perché allora anche la Russia putiniana produce e distribuisce (almeno su grandi piattaforme) solo video zozzi etero e con penetrazione vaginale. Insomma se il porno diventa espressione politica ed egemonia culturale… aspetto la tua eccellente Barbara Costa sul tema.

I DETTAGLI DELL ATTACCO DELL IRAN A ISRAELE