POSTA! - CARO DAGO, MASSIMO GILETTI IN TRASFERTA A MOSCA. VA BENE SANZIONARE I RUSSI, MA NESSUNO SI MERITA UNA PUNIZIONE SIMILE! - MOLTI SI SORPRENDONO DEL FATTO CHE I PARLAMENTARI GRILLINI (QUASI TUTTI) HANNO INTERROTTO LE RESTITUZIONI DI PARTE DELLO STIPENDIO AL PARTITO. COME POTREBBE ESSERE ALTRIMENTI VISTO CHE ALLE PROSSIME ELEZIONI I "PORTAVOCE" SARANNO UNA TRENTINA, DEMOCRATICAMENTE SCELTI... DALL'ALTO COME È PRASSI PER I GRILLINI. SE AGGIUNGIAMO CHE IL LORO CAPO È CONTE, CHE NON HA ANCORA CAPITO LA DIFFERENZA TRA POLITICA E... CHIACCHIERE, IL QUADRO È COMPLETO

il presidente della turchia Recep Tayyip Erdogan

Lettera 1

Caro Dago, Svezia nella Nato, Erdogan chiede di rimuovere la ministra della Difesa per l'appoggio al Pkk curdo e al suo leader Ocalan. Ma che figura del cacchio! Fanno tanto gli scandalizzati con la Russia e poi sono culo e camicia coi terroristi?

Vic Laffer

Lettera 2

Caro Dago, Punta Bianca (Agrigento), i volontari raccolgono 50 sacchi di rifiuti. Non vorranno mandare in Ucraina anche questi?

Camillo Geronimus

Natalia Aspesi

Lettera 3

Dago,

Natalia Aspesi ha scritto, in termini corretti, chi è Draghi oggi. Il fatto che più di qualcuno se ne lamenti (sic!), adducendo uno scavalco del parlamento e non puntuali comunicazioni al popolo (bue) la dice lunga sulla maturità dell'italiano comune. Dal quale poi vengono tratti i parlamentari che vengono scavalcati a pie' pari da colui che, almeno, sa di cosa parla.

MP

Lettera 4

carlo con la regina elisabetta

Caro Dago, Giubileo di platino, la Regina Elisabetta saluta i sudditi dal balcone: "Sono al vostro servizio". Com'è che quelli che comandano sono sempre al "servizio" dei loro sottoposti?

P.T.

Lettera 5

Caro Dago, la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar: "Gli aiuti militari dell'Occidente serviranno fino alla vittoria". Logico. Una volta che avrà vinto la Russia, Stati Uniti e Ue di certo non avranno più voglia di buttare soldi al vento.

Raphael Colonna

beppe sala

Lettera 6

Dago darling, Rep-Milano esulta: "Giardino delle vergini, castelli di carte e igloo alla Maggiolina: cinque posti segreti (o nascosti) di Milano". Ovviamente anche la torre Milano (23 piani) sarà green, ecosostenibile, immersa nel verde, ecc. ecc.

Non se ne può più di questi eccessi di "Verdure"! Tanto più a Milano dove ora è tutto un inno al "Salone del Mobile" e ai tanti fuori salone, ovviamente tutti green, ecosostenibili, a km zero, ecc. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Caro Dago,

INFLAZIONE IN AUMENTO

leggo molto volentieri Dagospia, ma ogni tanto fai affermazioni del tutto gratuite e prive di qualsivoglia fondamento.

L'inflazione che sta galoppando (in tutto il mondo, non solo negli USA) non ha pressoché nulla a che vedere con la guerra in Ucraina come lasceresti intendere tu, ma è la diretta conseguenza del pompaggio di migliaia di miliardi di liquidità nel sistema avvenuta a causa del Covid.

INFLAZIONE

La liquidità in eccesso causa inflazione, siamo all'ABC delle leggi economiche. Gli ulteriori 750 miliardi di euro che l'Europa sta per iniettare nel sistema attraverso il programma Next Generation saranno ulteriore benzina sul fuoco dell'inflazione e, te lo scrivo grosso, L'INFLAZIONE CHE NE SCATURIRA' NON C'ENTRA UNA BEATA FAVA CON LA GUERRA IN UCRAINA.

La guerra in Ucraina è solo un accadimento secondario, tant'è che l'Inflazione, oltre ad aver preso velocità ben prima dell'inizio di tale guerra, galoppa negli States che sotto il profilo della produzione di gas, di petrolio e cerealicola sono ampiamente autosufficienti... Che fai, mi fa propaganda di risulta come Orsini?

Lettera 8

Stimato Dago,

guerra in ucraina

il fascismo non è acqua, tant'è che nella Repubblica nata dalla Resistenza ritorna più occhiuta che pria l'OVRA, subito imitata dalla stampa, per schedare e criminalizzare chiunque dissenta dalla narrazione ufficiale sulla guerra in corso.

Giancarlo Lehner

Lettera 9

Caro Dago, molti si sorprendono del fatto che I parlamentari grillini (quasi tutti) hanno interrotto le restituzioni di parte dello stipendio al partito. Come potrebbe essere altrimenti visto che alle prossime elezioni i "portavoce" saranno una trentina, democraticamente scelti... dall'alto come è prassi per i grillini.

giuseppe conte 2

Se aggiungiamo che il loro capo è Conte, che non ha ancora capito la differenza tra politica e... chiacchiere il quadro è completo. Comunque vada per i grillini è stato un successo! Otto anni di parlamento, stipendi top, auto blu, scorte, voli di stato, tutte quelle cose che volevano togliere (agli altri) le hanno godute appieno...

FB

Lettera 10

Caro Dago, pompe di benzina a secco in Ucraina. Il diesel serve ad alimentare le macchine agricole del granaio d'Europa e tra poche settimane parte la mietitura. Ben gli sta (e "ci sta"): come mai non avevano ancora le trebbiatrici elettriche?

P.F.V.

Lettera 11

LUIGI DI MAIO NEGLI EMIRATI ARABI

Caro Dago, Francia: "Trattative con gli Emirati per sostituire il petrolio russo". Eh certo, vuoi mettere! Gli EAU sì che sono un Paese democratico, rispettoso dei diritti umani...

Carlo Gradi

Lettera 12

Caro Dago, Usa, 12enne con la pistola del nonno compie una rapina in un negozio facendo partire un colpo. Ma forse voleva solo dimostrare al presidente Biden che anche chi non ha raggiunto i 18 anni, con le armi ci sa fare.

Gildo Cdtvani

armi ucraina

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Conte: «Basta armi a Kiev, Draghi imponga la pace». Ma certo. Prenda esempio dal polso fermo con cui "Giuseppi" guida i 5 Stelle...

Fritz

Lettera 14

Caro Dago, Coree, Seul: "Risposte ferme e severe alle provocazioni di Pyongyang". Tanto ferme non sembrano: sono partiti otto missili balistici!

Gripp

Lettera 15

Kim Jong Un ordina il lancio dei missili

Caro Dago, Stati Uniti e Corea del Sud hanno lanciato otto missili in risposta agli altrettanti sparati dalla Corea del Nord nel mar del Giappone. Bel modo per combattere il riscaldamento globale! Poi Biden verrà a dirci che entro il 2030 dobbiamo ridurre l'anidride carbonica?

Ugo Pinzani

massimo giletti da mosca

Lettera 16

Esimio Dago,

Massimo Giletti in trasferta a Mosca. Va bene sanzionare i Russi, ma nessuno si merita una punizione simile!

Bobo

Lettera 17

Caro Dago,

Amin Awad, segretario generale aggiunto e coordinatore delle Nazioni Unite per la crisi ucraina, ha dichiarato: "Questa guerra non ha e non avrà vincitori". Banalità per banalità, avrebbe potuto dichiarare: "Non ci sono più le mezze stagioni".

Gualtiero Bianco

Lettera 18

volodymyr zelensky a kharkiv 4

Poiché è la Russia ad aver invaso l'Ucraina con scopi ben precisi, la guerra potrà finire solo se le pretese russe saranno soddisfatte. E nemmeno si sa quali siano. Vuole solo la Crimea e il 20% del territorio oppure anche altro? Il patto di Varsavia arrivava fin quasi a Vienna e ai Balcani. Invece Zelensky vorrebbe solo restare nei suoi confini. A 'sto punto, la Cina non avrebbe ragione di rivolere ciò che Jermack le ha preso? La Russia di oggi, può rischiare molto sotto l'egemonia cinese.

D.S. Gb Oneto

Lettera 19

Caro Dago, accuse russe, la Farnesina convoca l'ambasciatore Razov. Perché non convoca invece l'ambasciatore egiziano per chiedergli conto dell'uccisione di Giulio Regeni?

Marella