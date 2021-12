POSTA! - CARO DAGO, NON SI POTREBBE FARE UN PICCOLISSIMO STRAPPO ALLA COSTITUZIONE E TENERE DRAGHI AL QUIRINALE E A PALAZZO CHIGI? TANTO, DOPO L'ERA DI CONTE, LA COSTITUZIONE PIÙ CHE STRAPPATA, NE ERA GIÀ USCITA A BRANDELLI! - COVID, VIMINALE: "RAFFORZATI CONTROLLI PER CAPODANNO". LA STESSA SQUADRA INFLESSIBILE COI NO VAX A TRIESTE E DURANTE L'ASSALTO ALLA SEDE DELLA CGIL A ROMA?

Lettera 1

mascherina ffp2 5

Caro Dago, Federfarma Servizi: "Impennata di vendite di mascherine Ffp2 in seguito all'ordinanza che ne impone l'utilizzo per trasporti, viaggi, cinema e teatri: +70%. Costi moltiplicati a causa del prezzo non calmierato”.

A quasi due anni dall'inizio della pandemia ancora dilettanti allo sbaraglio! Ma è mai possibile che non si sia capito che prima bisognava sincerarsi della disponibilità di suddette mascherine - e del loro prezzo - e solo dopo fare l'ordinanza?

Stef

in fila alla mensa dei poveri

Lettera 2

Dago Magister vitae, l'Italia è in espansione! Si sta espandendo il numero di persone che si rivolgono alle mense dei poveri, sicuramente perché amano mangiare in compagnia. In molte famiglie è tornato in auge il lancio della moneta: testa si mangia, croce si pagano le bollette.

Anche molte aziende si stanno espandendo così tanto, che la produzione (se non tutta l'azienda) finisce all'estero. Anche per i giovani si espande il lavoro, in forme alternative alla noiosissima assunzione regolare, pur avendo però la fortuna di operare da dipendenti a tutti gli effetti.

mensa caritas

Tra l'altro questo permette a lavoratori regolarmente assunti di stare a casa, in modo che possano espandere i loro hobby preferiti. Tra un po' probabilmente si espanderà anche il numero delle persone che avranno la fortuna di poter fare l'esperienza di dormire in auto o sotto dei cartoni.

Espansione! Espansione! E tutti vissero felici, allegri e riconoscenti. Perché ricordiamoci che (cit.): "...noi vilan allegri dobbiamo stare perché il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale..".

Un suddito

LA SEDE DELLA RAI IN VIALE MAZZINI

Lettera 3

Caro Dago,

sto seguendo su Rai Sport le gare di Coppa del Mondo di sci senza commento in voce per uno sciopero dei giornalisti.

Forse questi signori non si rendono conto di quanto sia per loro controproducente far capire ai telespettatori quanto sia più bello seguire le gare solo con gli effetti che di solito sono solo "di fondo" in quanto coperti da chiacchiere e commenti spesso insensati (per esempio disquisizioni sulla neve "aggressiva", ammesso che questo aggettivo abbia senso riferito alla neve).

Viva lo sciopero!

Gualtiero Bianco

Lettera 4

big pharma 1

Caro Dago, Europa, Stati Uniti, Cina e Australia. Che strano. Il Covid si sta accanendo solo sulle zone più benestanti del mondo. Molto intelligente 'sto virus. Forse sapeva in anticipo che i morti di fame comunque i vaccini non li avrebbero in nessun caso acquistati, mentre i Paesi ricchi sarebbero stati disposti a vaccinarsi infinite volte pur di tentare di salvarsi? Comunque dai, per la ricchezza che sta portando a Big Pharma, Mr. Covid merita come minimo un Premio Nobel per l'Economia...

Sasha

mario draghi sergio mattarella

Lettera 5

Caro Dago,

da tempo ci si chiede: se Draghi salisse al Quirinale, chi prenderebbe il suo posto a Palazzo Chigi? Se Draghi restasse a Palazzo Chigi, chi potrebbe salire al Quirinale?

Non si potrebbe allora fare un piccolissimo strappo alla Costituzione e tenere Draghi contemporaneamente al Quirinale e a Palazzo Chigi? Tanto, dopo l'era di Conte, la Costituzione più che strappata, ne era già uscita a brandelli!

Lorenzo B.

luca zaia intervistato

Lettera 6

Caro Dago, il giudizio del governatore del Veneto, Luca Zaia, sul lavoro di Draghi? «Positivo». Eh, già. Ieri per 78.313 volte...

Max A.

Lettera 7

Caro Dago, Manovra, il Governo pone la fiducia alla Camera. Che sorpresa! Abbiamo un Governo di quasi tutti, con un premier non eletto da nessuno, che voterà "sì" a quella che una volta si chiamava Finanziaria per non rinunciare alle poltrone ed andare subito a casa. Con la solita vecchia scusa, of course: "Per il bene del Paese". La crème della crème della democrazia...

Matt Degani

GIUSTIZIA

Lettera 8

Caro Dago,

l’art. 112 della Costituzione recita: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Da questo articolo della nostra costituzione discende il principio dell'obbligatorietà dell'azione penali che molti magistrati ci hanno illustrato spiegandoci come di fronte ad una notizia di reato scatta automaticamente un'azione penale.

GIUSTIZIA 3

Sembrerebbe pertanto che sia il dettato della costituzione sia l'interpretazione della magistratura concordino con l'obbligatorietà dell'azione penale in presenza di una notizia di reato.

Personalmente dubito invece che l'azione penale sia in effetti obbligatoria anche se così dice la Costituzione e se in numerose occasioni molti magistrati hanno sostenuto l'obbligatorietà dell'azione penale..

GIUSTIZIA 2

Infatti, per vedere se effettivamente l'azione penale sia obbligatoria dobbiamo vedere cosa succede se di fronte ad una notizia di reato il pubblico ministero territorialmente competente non avvia nessuna azione penale.

Io penso che non succeda proprio nulla. Un PM che pur non inizi un'azione penale a fronte di una notizia di reato non subisce alcuna conseguenza per il semplice fatto che non è prevista alcuna sanzione a carico di quel PM.

E di sicuro casi di notizie di reato senza che ci sia stata un'azione penale ci sono stati. Pertanto, poiché il mancato esercizio dell'azione penale in presenza di una notizia di reato non comporta una sanzione per il PM competente vuol dire che, al di là di quanto sostiene l'art. 112 della Costituzione e di quanto ci ripetono i magistrati, l'azione penale non è per nulla obbligatoria ma sicuramente facoltativa e lasciata all'insindacabile giudizio del PM competente ad avviarla.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

coronavirus vaccino anziani 2

Lettera 9

Ma che bello, caro Dagos, vedere che si accorge, la “stampa libera”, che i dati sulla pandemia dovrebbero essere scientifici quanto si pretende sia la lotta sola fide/Pensiero Unico vaccinista: e così, titolo del tema: Basta Terrorismo! Svolgimento: è ora di cambiare il modo in cui i dati sulla pendemia vengono comunicati…

E perché non anche quello in cui i dati (perché non anche sugli effetti indesiderati o letali dei vaccini) sono raccolti? E chi li comunicava senza fiatare i dati, quale grillo sentenziante e silenziante ogni dissenso?

vaccino inoculato

Non solo: tocca sentire un Parenzo-ponzi po che se la prende con i "cosiddetti intellettuali, politici e giornalisti" che mettono in dubbio l'efficacia dei vaccini - siccome gli obiettori e dissenzienti sul regime vaccinistra spinto e rafforzato non dovebbero esistere e quindi, non esistono, per cotanto intellettuale e sedicente giornalista prestato alla politica a sua insaputa.

vaccini

Caro Dagos, la campagna stampa di guerra pro-regime da Gran Terrore è sempre più brutale quanto sempre più inconsistente, contraddittoria, confusionaria, se va bene e peggio che allarmistica, in ogni caso: ma che vogliano, "ora" - ora? E prima? -, chiarezza sui dati, non fa ridere: e quanto a riflettere, si sapeva quanto facessero da sponda i "guardiani dell'opinione pubblica" divenuti (avan)guardie del Pensiero Unico.

Tutta la coorte in assetto bellico di media (e ausiliari d truppa v.i.p.) ringrazi per i dati quotidiani, a dispetto della credibilità dei loro quotidiani, sempre meno letti, sempre più in bolletta, sempre più bollettini di regime.

Raider

cambiamenti climatici

Lettera 10

Caro Dago, invito tutti a rileggersi quanto prevedeva un anno fa la scienza su pandemia e vaccini. Ebbene, esiste qualche "pazzo" che abbia fiducia in quel che, sempre la scienza, prevede sui cambiamenti climatici non per l'anno prossimo ma per metà e fine secolo? Forse dovrebbero aggiornare i "modelli matematici"...

Mich

giuliano amato

Lettera 11

Caro Dago, i politici stiano bene attenti a chi mandano al Quirinale. Già c'è l'obbligo di Green pass, non vorremmo anche essere costretti ogni volta a dover dire "ll nostro Amato presidente"...

Marino Pascolo

Lettera 12

leonardo del vecchio

Caro Dago, Draghi una montatura, sono più giovane di Del Vecchio, prendo una misera pensione e voglio cominciare anch’io a costruire un nuovo mondo rinunciando a rendite di posizione. Un paio di occhiali da vista appena ritirati in uno dei suoi negozi li ho pagati 480 euro, la rendita è sua, la mia posizione è che dovrò aspettare un altro mese per riempirmi la pancia.

bobilduro

Lettera 13

Zaia e Renzi, con questa faccenda della fine dell'obbligo della quarantena per i vaccinati, dimostrano, come se ce ne fosse ancora bisogno, che i proprietari di fabbricheeeette vogliono schiavi da mandare al macello.

salvini renzi

Che pena i complottisti che pensano a chissà che cosa, quando basta il capitalismo del bauscia a spiegare che siete schiavi e che la pelle vostra e dei vostri cari non vale nulla di fronte al porschino.

Lettera 14

Caro Dago, Covid Gb, Johnson: "Festeggiate Capodanno, ma con booster". E certo, chi non può permettersi Dom Pérignon...

Theo

pierpaolo sileri foto di bacco (2)

Lettera 15

Caro Dago, per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, Capodanno 2022 "sarà ultimo con il Covid". Nel 2023 ci sarà Ebola?

Jantra

Lettera 16

Caro Dago, la Cina prenderà "misure drastiche" se Taiwan si muoverà verso l'indipendenza. Gli manderanno una nuova variante Covid?

E.S.

regina elisabetta

Lettera 17

Che Regina vera!

Altro che stupidaggini varie, un semplice e forte messaggio visivo accompagnato da parole di affetto verso il marito morto, così ha tracciato un solco tra Lei e tutti gli altri, insulsi.

God save the Queen.

Giuseppe Tubi

Lettera 18

Caro Dago, Papa Francesco: "I migranti sono vittime della violenza dei potenti". Si riferisce alla frustate della Polizia di frontiera di Biden, ai poveri profughi che volevano entrare negli Usa dal confine col Messico?

John Reese

giuseppe conte enrico letta

Lettera 19

Caro Dago, sono un uomo che apprezza la politica vera, al servizio del Paese. Ho letto sul tuo sito, unica mia fonte di informazione, l'articolo di Velardi e il suo tweet, bellissimi, lucidi che dovrebbero essere di stimolo e approfondimento da parte dei partiti, oggi "guidati" da leader senza visione sempre alla ricerca di dichiarazioni spot buone solo per "avere un titoletto sui giornali". Specialisti in questa pratica Letta e il suo emulo Conte...

FB

veglione capodanno

Lettera 20

Caro Dago, Covid, Viminale: "Rafforzati controlli per Capodanno". La stessa squadra inflessibile coi no vax a Trieste e durante l'assalto alla sede della Cgil a Roma?

D.H.