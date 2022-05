POSTA! - CARO DAGO, PAPA FRANCESCO AFFRANTO PER LA STRAGE IN TEXAS: "BASTA AL TRAFFICO D'ARMI!". MA BIDEN, LE ARMI, NON LE AVEVA MANDATE IN UCRAINA? - PUTIN FACILITA LA CITTADINANZA RUSSA NELLE ZONE OCCUPATE. INSOMMA, IN QUATTRO E QUATTR'OTTO VLADIMIR SCAVALCA IL PD SULLO IUS SOLI. TIÈ! - DI MAIO: "RISCHIO DI ALTRE GUERRE PER PANE E ENERGIA". ALLORA NOI SIAMO FORTUNATI. A BRUXELLES HANNO STABILITO CHE POSSIAMO NUTRIRCI DI INSETTI!

Lettera 1

Protesta taiwanese

Caro Dago, Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo le parole di Biden. Sleepy Joe ormai ha perso completamente la testa. Vuole decidere cosa devono fare Russia e Ucraina, cosa deve fare l'Europa rispetto alla guerra in corso e come deve comportarsi la Cina con Taiwan. Ma chi si crede d'essere? Il padrone del mondo?

Tuco

cadaveri trovati a mariupol

Lettera 2

Caro Dago, Kiev: "Mosca sta cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra". Dopo Mariupol un altro grande risultato ottenuto grazie alle armi arrivate da Usa, Nato e Ue: più gli ucraini si difendono più i russi bombardano. E poi alla fine dovranno arrendersi comunque. Non sarebbe meglio fermarsi subito - anche a costo di scontentare Biden - per salvare il salvabile?

Giacomo Francescatti

Lettera 3

zelensky a porta a porta da bruno vespa 2

Dago darling, strano che Zelensky non abbia ancora inviato una sua "predica" realizzata apposta per Dagospia. Il mondo ormai è così abituato alle dirette video di Zelensky, che qualcuno quando recita la preghiera che prevede il "dacci oggi il nostro pane quotidiano", si sbaglia e dice "predica" al posto di "pane". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

Caro Dago, la Cina ha proposto un "canale verde" per l'export di grano da parte di Ucraina e Russia, e si è detta "disposta a mantenere la comunicazione con tutte le parti" coinvolte nel conflitto in Ucraina.

vladimir putin

Come no. Prima l'Occidente isola la Russia per crimini di guerra e mancato rispetto dei diritti umani e poi si fa aiutare da chi non rispetta la minoranza religiosa islamica degli uiguri e gli tiene rinchiusi in campi di rieducazione dove i diritti umani non vengono rispettati e dove vige l'ordine di sparare a vista in caso di fuga? C'è grande curiosità per vedere quale sarà la risposta, ma bisognerebbe avere delle monumentali facce da culo per accettare!

Ulisse Greco

Lettera 5

ursula von der leyen a davos 2022 4

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Non mi aspetto che ci sia un'intesa sull'embargo al petrolio al vertice europeo della prossima settimane, è inutile dare false aspettative". Tiratona d'orecchie al ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, che ieri aveva detto "L'Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo entro pochi giorni"? E poi dicono che sono i russi a diffondere fake news!

Raphael Colonna

salvini festa scudetto milan

Lettera 6

Caro Dago,

Matteo Salvini, per festeggiare lo scudetto del Milan, non ha trovato di meglio che mandare a quel paese i tifosi interisti. A parte ogni considerazione sull'eleganza e la sportività del gesto, forse non sa che anche quei "baùscia" di interisti votano e che, purtroppo, sono più numerosi di quei "casciavìt" di milanisti.

Gualtiero Bianco (casciavìt)

Lettera 7

Va a finire che ‘sto poveraccio ha mosso mari (zio) e monti (papy) per fare avere un ruolo in tv alla sua bella (si fa per dire, una volta!) e ora si ritrova sulla testa un bel palco ramificato, salvo diverso parere…

Giuseppe Tubi

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 2

Lettera 8

Dago,

Come volevasi dimostrare!! La gogna mediatica per le molestie è a senso unico!! I maschi sono gli unici colpevoli, sempre e comunque, le femmine (ma possiamo appellarle cosi? O è un'offesa da codice penale?) non si macchiano mai di alcunché. Il pensiero unico sta facendo danni continui, una civiltà evoluta non si perde in diatribe inutili, avanza con i fatti, tralasciando chiacchiere, sussurri e bandiere.

MP

Lettera 9

Caro Dago, Gb, Boris Johnson si sta preparando per la pubblicazione di altre foto sul Partygate, lo scandalo sulla festicciola di addio al direttore della comunicazione di Downing Street a cui il Primo Ministro ha partecipato in pieno lockdown. Che figura del cacchio per il moralizzatore di Vladimir Putin!

Mario Canale

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO

Lettera 10

Caro Dago, Papa Francesco affranto per la strage in Texas: "Basta al traffico d'armi!". Ma Biden, le armi, non le aveva mandate in Ucraina?

Bibi

Lettera 11

Caro Dago, M5S, l'eurodeputato Dino Giarrusso: "Lascio il Movimento, scelta dolorosa". Ovvio, come sul Titanic: è sempre un dramma abbandonare la nave mentre sta affondando!

Tommy Prim

Lettera 12

PUTIN ZELENSKY

Caro Dago, continuo a leggere delle continue avanzate vittoriose dell’Ucraina, poi dalle ultime notizie riportate dal tuo sito noto che Putin ha occupato il 20% del territorio, nonostante il guerrafondaio Biden continui a mandare armi favorendo la Lobby della guerra.

In più il rublo vola ai massimi da aprile 2018. I vari capo di Stato, generali, commentatori e giornalisti ecc. sono come i meteorologi, le previsioni del giorno dopo (non parliamo poi a 10 giorni) non ne azzeccano mai una…

Bobilduro

blanco a piazza duomo

Lettera 13

Dago carissimo,

ma alla fine Dandolo è riuscito a rintracciare la pischella che ha ravanato le parti intime di Blanco, giusto per rassicurare i "duomosessuali" , così preoccupati dalle sue dimensioni artistiche, da averne fatto oggetto di body shaming?

Ci faccia sapere, che magari, se ce l'ha piccolo, la Dottoressa Murgia potrebbe perorare la causa della palpeggiatrice, adducendo ad un caso di "beneficenza anonima" invece che di molestia (giustificazione più credibile, rispetto a quella che ha twittato).

(Dago, scusa, ma non mi firmo nemmeno questa volta, mi pare chiaro che, sull'argomento, noi uomini siamo discriminati)

Non uno di meno!

Lettera 14

Caro Dago,

mano sul pacco di blanco al concerto di piazza duomo 3

ma solo a me sembra che Blanco avesse là sotto un bel sospensorio di gomma piuma e plastica dura? Per forza non ha sentito la mano, pertanto la fan maleducata non ha toccato nulla di interessante.

Devo dire intelligente da parte del cantante, tra l’altro sapevo che spesso performer sono variamente rinforzati nelle parti intime proprio per evitare dita birichine e moleste (avevo una volta letto che le cantanti donne portano doppie mutande e collant apposta).

Poi per me Blanco farebbe bene a denunciare. Le donne possono purtroppo essere moleste come gli uomini e c’è ancora troppa omertà e pregiudizio culturale sul tema.

Saluti dal sospensorio,

Lisa

makenna lee elrod, 10 anni

Lettera 15

Caro Dago, nella guerra in Ucraina di Vladimir Putin in tre mesi sono morti quasi 250 bambini. Nell'America pacifica e rispettosa dei diritti umani in un giorno solo ne sono stati ammazzati 19. Vogliamo cominciare a sanzionare anche gli Stati Uniti di Joe Biden?

F.T.

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Putin facilita la cittadinanza russa nelle zone occupate. Insomma, in quattro e quattr'otto Vladimir scavalca il Pd sullo ius soli. Tiè!

Lettera 17

Caro Dago, Di Maio: "Rischio di altre guerre per pane e energia". Allora noi siamo fortunati. A Bruxelles hanno stabilito che possiamo nutrirci di insetti!

Neal Caffrey