Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

silvio berlusconi fa la terza dose 5

Caro Dago, Berlusconi apre sul reddito di cittadinanza. Lo richiederà anche lui? È così ben congegnato che ha ottime probabilità di ottenerlo!

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Caro Dago, nel mondo aumentano i morti per i fulmini, sarà colpa dei telefonini? Altro che cambiamento del clima, con il 5g sarà peggio.

Bob il duro

luigi di maio foto di bacco (9)

Lettera 3

Caro Dago, il ministro Di Maio: "Non esiste alternativa al Green pass e alle vaccinazioni. Il 93% delle persone che abbiamo in terapia intensiva, o comunque coinvolte nella degenza ospedaliera, non è vaccinato".

E infatti, proprio ieri, l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso i dati dell'ultimo mese: il 64% dei ricoveri in terapia intensiva ha coinvolto coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid. E quindi Giggino o ha un problema con la matematica o ha il problema delle gambe corte e il naso lungo.

Nereo Villa

Lettera 4

Caro Dago,

personale ama al lavoro

il nuovo sindaco di Roma per cercare di ripulire la città ha deciso di premiare quei lavoratori dell’AMA che, andando regolarmente al lavoro, fanno solo il loro dovere come dovrebbero fare tutti coloro che hanno un posto di lavoro.

personale ama al lavoro 4

Invece di premiare chi fa solo il proprio dovere non sarebbe più giusto punire chi invece il proprio dovere non lo fa? Perché non licenziare chi non va al lavoro fingendosi ammalato?

personale ama al lavoro 2

Il fatto che esiste la possibilità di non lavorare fingendosi ammalato senza conseguenza alcuna non dovrebbe indurre il governo a modificare la normativa in materia di malattia sul lavoro?

furgone ama roma

Allo stato invece sembra normale e accettato da tutti nel nostro paese che si possa evitare di lavorare fingendosi ammalati, magari facendo un altro lavoro in nero, senza che per questo ci siano conseguenze ne disciplinari ne economiche.

A me questa situazione appare del tutto ingiusta e punitiva per chi non si da ammalato.

Pietro Volpi

manifestazioni no vax rotterdam 2

Lettera 5

Caro Dago, No vax e vaccinati. Prima o poi anche questi ultimi si incazzeranno. Bisogna vedere se prima o dopo l'annuncio della quarta o della quinta dose...

L. Abrami

Lettera 6

Dago darling, bei tempi quelli in cui c'era solo la "nouvelle vague" del cinema. Ora, secondo "Le Figaro" sta arrivando la quinta ondata (vague) di Covid. Un po' di chiarezza almeno nella numerazione delle ondate non guasterebbe.

eric zemmour su cnews

A mio modesto parere, dopo la terribile prima ondata d'inizio 2020, è arrivata la seconda ondata circa un anno fa e non è mai finita. Come saprai, pare che il finanziere Bolloré abbia intenzione di comprare "Le Figaro". Sarà lui quindi a decidere (con tutti media che possiede) chi sarà il prossimo inquilino dell'Eliseo.

vincent bollore emmanuel macron

Tutto fa pensare che sarà ancora Macron, grazie anche allo specchietto per le allodole Eric Zemmour. Intanto in tanti stati, ci sono state affollate manifestazioni contro le restrizioni sanitarie e in Olanda la polizia ha sparato anche con cartucce vere (fortunatamente solo feriti).

Se fosse successo a Mosca, ora saremmo sommersi da urla di orrore e sdegno da parte di tutti i "buoni" che sono al servizio dei nuovi "Padroni delle ferriere" digitali.

Ossequi

Natalie Paav

anthony fauci

Lettera 7

Caro Dago, Covid, il consulente medico della Casa Bianca, Anthony Fauci: "Poco tempo per evitare nuova ondata in Usa". Che coppia lui e Joe Biden: quasi 100 mila contagi al giorno. Tutt'altro che ai tempi di Donald Trump senza il vaccino. Stati Uniti alla grandissima!

Sandro Celi

matteo renzi alla leopolda 2021 1

Lettera 8

Caro Dago,

non sarà passato inosservato il plagio di Renzi... su Rai Gulp... ha copiato la battuta! no dai... evidentemente il senatore di Rignano è un tuo assiduo lettore, e allora gli risolvo un dubbio che aveva, si, confermo, non ha nessun appeal verso il genere femminile, etero, anzi è letteralmente l'anti sesso, il motivo non è chiaro, bello non è, ma neppure così brutto, di solito gli uomini di potere hanno un certo fascino, per cui sarà dovuto al fatto che alla fine il potere è qualcosa che insegue da sempre, ma che non riesce ad afferrare...?

saluti

LB

Green pass in azienda

Lettera 9

Scusatemi tanto vi prego; a proposito di green pass, perché non usare lo stesso metodo per combattere la evasione fiscale... Geen pass, da rilasciare a chi è in regola con il fisco chiaro no. È possibile secondo voi, che ve ne intendete parecchio? O è inapplicabile per le tasse? E, per quelle tasse che sono ingiuste o ingiustificate, come o cosa si dovrebbe farebbe subito?! E potrebbero nascere i "no green pass"? Io credo di no. E voi?

Lettera 10

elena bonetti foto di bacco (3)

Caro Dago, violenza contro le donne, la ministra Elena Bonetti: "Il Paese intende combatterla". Quando passa dalle intenzioni ai fatti ce lo faccia sapere!

Theo

Lettera 11

Caro Dago, Draghi sente Putin, colloquio su migranti e Bielorussia. Navalny è passato di moda?

Greg

Mattarella Quirinale Osho Berlusconi

Lettera 12

Caro Dago, pur di coltivare il sogno impossibile del Quirinale Berlusconi è arrivato ad... apprezzare i grillini! Manca solo che inizi a elogiare i magistrati.

FB

Lettera 13

Caro Dagos, i tele-bani/tale-buoni ce la mettono tutta per screditare e peggio, criminalizzare chi dissente in tema di vaccini e ddl Zan. Al netto di provocatori, infiltrati e violenti per una causa o un'altra, chi protesta e rifiuta di omologarsi è, in misura che non consente equivoci nemmeno voluti, gente mite, nei fatti, se non in qualche slogan: chi ascolta solo questi, provi a prestare orecchio a quello che sostengono tanti posati scienziati, politici, intellettuali, filosofi, giornalisti/e e delicati influencer sui no vax o no Zan.

MANIFESTAZIONI PER IL DDL ZAN

La riprova è il silenzio di piombo sceso sugli assalti a simboli, chiese, fedeli cristiani un po' dovunque nel mondo, Occidente vaxista e arcobalenista compreso. La linea d'attacco è identica: ma questa coerenza nell'istigazione e nella pratica dell'odio non attira le attenzioni di quanti cercano di mascariare chi afferma opinioni non gradite e a ogni dibattito televisivo si scagliano in quattro o cinque contro qualche malcapitato, quasi sempre scelto fra meno televisivamente credibili. Buona camicia nera, rossa o arcobaleno a tutti.

Raider

sea watch 4 3

Lettera 14

Caro Dago, migranti, la Sea Watch 4 ha portato a termine un maxi salvataggio di 107 persone. "Sulla nostra nave - spiega la Ong tedesca - ci sono adesso 482 persone che hanno bisogno di sbarcare al più presto in un porto sicuro".

Capitano a fagiolo. In questo momento noi siamo impegnati a evitare o limitare la quarta ondata Covid: perché non li sbarcano a Lampedusa?

Furio Panetta

Lettera 15

scontri e violenze nelle proteste nei paesi bassi 4

Caro Dago, proteste "No lockdown", Bruxelles: 'Non c'è posto per la violenza in Ue". Oh, ma davvero? Nell'Unione Europea c'è posto per tutto, basta vedere come ci siamo fatti prendere per il culo da Biden che per mesi non ci ha mandato i vaccini già pagati.

Oppure come ci prendono in giro i mercanti di carne umana, facendo entrare chiunque quando e dove vogliono. Più che il Vecchio Continente sembriamo un vecchio rincoglionito di cui tutti si prendono gioco.

Giuly

gina lollobrigida 1

Lettera 16

Va bene l’audience, Precly, va bene lo spettacolo, va bene che a Venier, poveraccia, si perdona tutto, in RAI, perché ha demolito D’Urso, ma esporre così una persona come Lollobrigida è troppo!

Basti pensare a quando le hanno chiesto quanti anni aveva la madre quando è morta, e lei, che aveva tirato in ballo l’argomento, si è smarrita…

Giuseppe Tubi

Lettera 17

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Caro Dago, sicurezza, in auto il 50% degli italiani non usa seggiolini per bambini e 1 su 3 guida senza cintura... E poi c è un sacco di gente che piglia il reddito di cittadinanza senza averne il diritto... Però l'85% della popolazione è andato a vaccinarsi facendosi iniettare il siero nel braccio. Vadano a fare un po' di analisi negli scarichi fognari che vediamo quanta roba è finita giù per il lavandino!

Mich

albero di natale e piatti

Lettera 18

Caro Dago, ma davvero vogliamo tornare al Natale che fa ingrassare, alza la glicemia e il colesterolo? Viviamolo in maniera più spirituale restando tutti a casa! Vaccinati o non vaccinati uscire il 25 dicembre fa comunque male alla salute.

R.P.M.

Lettera 19

Caro Dago, la Venier cade durante una pausa pubblicitaria di "Domenica In". Mara, una col bernoccolo per lo spettacolo.

Sasha

Lettera 20

Caro D due cose (inutili e poco interessanti)

CARLO CALENDA MEME

la prima:

Anche il povero Toti inguaiato per le fondazioni. Le procure si comportano come gli uragani: si abbattono su una costa e sulle zone limitrofe, spazzando via tutto, ora è la costa centrista a essere soggetta a raffiche di accuse.

Fossi in Calenda mi sposterei un po' a sinistra (o anche più a destra oggi pare andar bene), che se rimane fermo lì al centro rischia di finire presto nell'occhio del ciclone.

zerocalcare strappare lungo i bordi

La seconda:

La serie di Zerocalcare, dice bene Giusti, è dedicata a uno specifico target (come del resto lo erano i fumetti), io, facendo più o meno parte di quel target, l'ho vista: nonsicapiscequellochedicenonperchéparlaromanomaperchéparlaveloce.

strappare lungo i bordi.

Oltre a questo è fondamentalmente la trasposizione in animazione (buona, considerando il livello medio degli studi italiani di animazione) dei suoi fumetti, non aggiunge chissà cosa a quello che già aveva proposto su carta (lasciamo stare, per carità cristiana, il film).

zerocalcare strappare lungo i bordi 2

Però ce la pigliamo e ce la portiamo a casa. Non sarà un capolavoro, non sarà Dostoevskij ma alla fine è piacevole. Volendo ci scappa pure la lacrimuccia alla fine. Il problema è che, a quanto pare, per i miei amici di Facebook (maledetto io che ogni tanto ancora mi ostino ad aprirlo), per l'unanimità dei miei contatti Zerocalcare è assolutamente capolavoro, Zerocalcare È Dostoevskij (anzi, forse pure meglio).

strappare lungo i bordi 1

Allora mi incazzo, allora mi rimangio tutto! Zerocalcare NO! È pericoloso, va trovata una scusa, un escamotage per cancellarla urgentemente da Netflix, che ne so, ci sarà pure una minoranza antifascista che si sente offesa per le cose che dice (anzi: perlecosechedice), ci sarà qualcuno che abbia un qualcosa da ridire, un novax, un pro-life, un borghese piccolo piccolo, un poliziotto... macché... il paraculo nostro (furbo) conosce le insidie... si è fatto le ossa nelle infinite riunioni dei centri sociali, è abituato alla fabiofaziosità, è inattaccabile (è intoccabile). Anzi... mi sa che è meglio che chiudo qui, prima che passo i guai io.

Salut'

Wynona's Big Brown Beaver

ALFONSO SIGNORINI SUL CASO ABORTO

Lettera 21

C’è un tema che mi sta a cuore, e provo a declinarlo sinteticamente sperando di non essere censurato per l’ennesima volta. Un tema che è stato solo sfiorato da un lettore in questa rubrica, ma appunto così solo di striscio. In sostanza un flash, poi scomparso nella nebbia dell’indifferenza o meglio nel corpaccione onnivoro del pensiero unico, che metabolizza tutto e tutti senza problemi quando c’è qualcosa contro di esso. Come del resto fanno la stampa piegata a 90 gradi e tutti gli apparati politici e istituzionali europei e nazionali. Ma andiamo al dunque: l’aborto!

feto di plastica

Un “tema” (già definirlo tema sa di stantio 68, rovina d’Italia) che divide tra femministe +donne moderne e persone che prendono atto della realtà fattuale (ogni nascituro è una creatura umana, non ci piove). Ora, per gli abortisti il feto è nulla, e si lavano così la coscienza. Il Papa dice invece che l’aborto è un omicidio, talis qualis, papale papale!

aborto

Dovrebbe sollevarsi l’indignazione di donne e uomini pro aborto e invece nisba! Nessuna lucarella, boldrina, malpezza, vladimiro guadagno in arte luxuria, repubblichini, stampatori etc etc emette un flebile sospiro!

Arriva il tale Signorini a dire che “noi siamo contro l’aborto” e si scatena il deghejo più sozzo e lucarello che mai. Processi a tutto spiano, manca solo che il nostro (si fa per dire, non mi piace punto) venga impalato sulla pubblica piazza. Da cui sale una domanda spontanea: perché, ad esempio, care (?) lucarelle varie poppute e non (mi si passi l’aggettivazione visto che chiamate Signorini omosessuale pro life), non vi lamentate con forza contro il Papa? Che ovviamente dice benissimo sul “tema” del l’aborto. È chiarissimo! Già, perché?

Luciano

Lettera 22

protesta al liceo ulisse dini di pisa per geremia 3

Egr. Sig. Dago. A proposito di quel liceo che ha deciso che non si usano più desinenze maschili e femminili. Volevo far presente che arrivano con 40 anni di ritardo. Lo facevano già allora nella mega ditta del rag. ugo Fantozzi. Li infatti avevano il Grand uff. Di gran croc.. Il gran mascalzon lupo mann figl di putt dott. Barambani.

milena gabanelli sulle auto elettriche 3

Lettera 23

Caro Dago,

Leggo l articolo della Gabanelli sulla transizione ecologica e penso: Perché non iniziare ad eliminare una cosa inutile come la bomboletta spray?

F.P.

COVID TERAPIA INTENSIVA

Lettera 24

Una dose del vaccino costa meno di cento euro. Quelli che partecipano ai covid-party e vengono poi ricoverati in ospedale costano circa mille e duecento euro al giorno, in terapia intensiva il doppio. Ma fategli pagare la degenza!

Saluti

Cips