POSTA! CARO DAGO, SCOMMETTIAMO CHE SE L'ITALIA VINCE GLI EUROPEI LA SINISTRA, ORMAI PRIVA DI ARGOMENTI SERI, DARÀ UN SENSO POLITICO ALLA VITTORIA? L'UNIONE EUROPEA CHE SCONFIGGE CHI L'HA RIPUDIATA! - IN UN MOMENTO NEL QUALE I 25ENNI SONO DEI BAMBOCCIONI APPENA SVEZZATI, SI DECIDE DI ABBASSARE IL LIMITE A 18 ANNI, ESTENDENDO COSÌ IL VOTO ALLA GENERAZIONE DI ADOLESCENTI APPENA IN GRADO DI GIOCARE ALLA PLAYSTATION...

Caro Dago, di tanto in tanto la stampa italiana "scopre" qualche famiglia (ce ne sono tantissime!) che vive in un'automobile. Sono tutte storie che mi addolorano molto. L'ultima è quella di madre e figlio che vivono nella loro utilitaria nella piazzola di sosta di un autogrill presso Orvieto.

Il problema è che se non sei un "povero migrante" o non sei sessualmente confuso, di te non frega una ceppa a nessuno. Non ci sarà una ONG che sbraita e minaccia, non ci sarà un sinistro della sinistra che punta il suo ditino accusatorio nei confronti di un'incolpevole destra e non ci sarà manco Alessandro Zan a reclamare i tuoi diritti sociali.

Caro Dago, alla finale degli Europei, tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica allo stadio londinese di Wembley, ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci va per discriminare gli inglesi?

Caro Dago, la riforma che ora permette anche ai diciottenni di votare per il Senato dimostra che i politici in genere, e i piddini in particolare, non sanno nulla e non capiscono nulla. Se il Senato e la Camera avranno maggioranze uguali, a cosa serve averne due?

L’esistenza di due camere serve perché una, il Parlamento, rappresenta il popolo nel suo complesso, l’altra, il Senato, delle istanze diverse: gli anziani, gli uomini con più esperienza e moderazione, oppure, come negli USA, gli stati federali.

E, in molti stati, il governo deve avere la fiducia solo del primo, non di tutte e due le camere. Ma se le due assemblee saranno uguali e faranno la stessa cosa, che serve averne due? Solo a perdere tempo e denaro. Tutti fieri perché hanno dato un nuovo a diritto a 4 milioni di cittadini che prima non lo avevano? Allora facciano votare dai 6 anni di età, così saranno tanti altri milioni in più.

Dagovski,

Quando usciremo dal Covid? Beh, l’alfabeto greco ha 24 lettere. Delta è solo la quarta.

Caro Dago, ucciso da un gruppo di sicari stranieri il presidente Jovenel Moïse, Haiti precipita nel caos. Beh, possono chiedere soccorso alla Ong inglese Oxfam, che magari ripropone lo stesso pacchetto del dopo terremoto 2010: aiuti e cibo in cambio di sesso.

Non so se ruba ai ricchi per dare ai poveri, è certo, però, che il finanziere Massimo Bochiccchio è uno psicologo di razza, avendo capito che più milioni si hanno più si diventa avidi.

Non a caso, è riuscito nella benemerita spesa proletaria a danno di Antonio Conte e Marcello Lippi, nonché a calciatori e pariolini di sporta e di governo.

Caro Dago, secondo il commissario all'Econia Paolo Gentiloni, le nuove stime diffuse ieri dall'Ue fotografano addirittura «una crescita da boom economico» per l'Italia: +5%. Peccato che nel 2020 abbiamo perso l'8,9%. Un'autocisterna di caffè per "Sleepy Paolo"!

Ciao Dago, la riforma della giustizia è impantanata per colpa di alcuni partiti che si mettono di traverso, una riforma che ci serve per velocizzare i processi assurdamente lenti in Italia e per ridarci credibilità in Europa.

fedez contro matteo renzi 1

Questa riforma è decisamente più importante del DDL Zan ma nessun influencer ne parla. Mi chiedo dove sono Fedez e Ferragni? Dopo sono le manine con le scritte? Questi temi non fanno like e visual, eh? Forse i politici "fanno schifo" ma certi opportunisti social non sono meglio.

Dago,

Mattarella si gioca il tutto per tutto andando a Wembley per la finale deli Europei: se l'Italia vince, verrà considerato la mascotte nazionale e nessuno potrà negargli un altro settennato, ma se perde sarà lui ad aver portato sfiga (unico caso di sconfitta a PdR presente) e...

Gli suggerisco di portarsi dietro come accompagnatore ufficiale Conte: se vinciamo, il merito è suo, se perdiamo può dare la colpa all'ex PdC dicendo che è lui che ha portato sfiga!

In ogni caso, Forza Italia (calcisticamente parlando…)

Caro Dago, arrestato ieri a Giacarta Massimo Bochicchio, il broker ricercato dalla giustizia italiana e britannica per una colossale truffa ai danni di decine di investitori, tra cui molti vip del calcio come gli ex allenatori Giuseppe Conte e Marcello Lippi. Ha sbagliato a scegliersi le prede tra i vip. Se avesse truffato tanti piccoli investitori sconosciuti per 10-20mila euro, sarebbe ancora libero. A nessuno sarebbe fregato di catturarlo.

Caro Dago, Alessandro Zan, autore del contestato ddl, all'Ansa: "La Lega [...] ha presentato una proposta di mediazione che toglie l'identità genere, che peraltro esiste già nel nostro ordinamento. La Lega vuole toglierla perché vuole discriminare un gruppo sociale che è già discriminato, le persone trans e transgender. Come posso avallare una mediazione che toglie umanità alla legge?".

Riassumendo, "La Lega viole togliere dalla legge l'identità di genere, che già esiste nel nostro ordinamento, per discriminare trans e transessuali che già sono discriminati". Ha le idee chiarissime questo deputato Pd!

Caro Dago, la Sig.ra Kyenge, già ministro di un governo Letta, è stata nominata medico di famiglia pur essendo una oculista, nomina avvenuta "saltando le procedure". Non vedo il problema... è del PD, donna, di carnagione non bianca. È tutto in regola...

Caro Dagone,

Una persona normale, di destra o sinistra che sia, vedendo tutto quello che davvero non va, è, deleterio, anzi fa schifo, quando sente uno che sale su un palco, 2002 Piazza Navona, che comincia col dire “con questi Dirigenti non vinceremo mai”, pensa “ohh finalmente uno che gli dirà cosa davvero non va (nello specifico, un anti-berlusconismo ideologico, super eccessivo e finanche inutile, almeno)... Nooo, il contrario... ”è troppo poco, dovete essere ancora meno pratici e molto più ideologici... e il Puzzone va ucciso una volta per tutte!!!”.

Letta, chiamato a risolvere sempre gli stessi identici problemi a sinistra, ha riproposto la solita ricetta: non zero ideologia, ma solo quella, e col turbo!!!

Ma per cambiare ci vogliono le palle e non due biglie al loro posto, cominciando col cancellare tutte le rendite di posizione, e a sinistra sono tantissime, troppissime... chi ne avrà mai il coraggio !!

La colpa più grande è degli elettori di sinistra, più di tutti, che dovrebbero essere i più critici, ma che non scendono mai sotto il 18%, e a cui sta bene la filosofia bersaniana, per cui tra stampa, Europa, magistrati in azione e Capo dello Stato nostro “alla fine comunque governiamo noi e sicuramente non la pur vincente destra”!!!

Il Belpaese!!!

Dago, una semplice domanda: ma cosa cazzo c'entra in una legge fatta per contrastare la violenza omofoba/transfobica, una norma per la scelta della propria identità di genere? Rispondo io stesso: nulla, non c'entra niente! E poi dare il diritto ad ogni privato cittadino di scegliersi il proprio genere sessuale, è pura follia! Sono certo che avremo un'ondata di uomini condannati per stupro, che all'entrata in carcere si dichiareranno donne, chiedendo quindi di scontare la pena in un carcere femminile... non scrivo come finirebbe una cosa del genere, credo che possano arrivarci anche i folli che vogliono il ddl zan legge dello Stato, su cosa accadrebbe dopo nelle carceri italiane…

Caro Dago, Covid, Il ministro Garavaglia: "Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche". La variante Delta?

Caro Dago,

Scommettiamo che se l'Italia vince gli Europei, la sinistra ormai priva di argomenti seri, darà un senso politico alla vittoria: l'Unione Europea che sconfigge chi l'ha ripudiata.

Nel 1966 l'Inghilterra vinse i Campionati del mondo con un evidente favore arbitrale: questa è storia.

Andate a vedere come ieri è caduto il simulatore Sterling in occasione dell'autogoal della Danimarca.

E' evidente che stava simulando anche in quella occasione: la circostanza non vi suggerisce nulla?

Avvisate Rosetti che se l'Inghilterra vince per favori arbitrali, è meglio che non si ripresenti in Italia.

Caro Dago, vedremo come si svolgerà la finale degli Europei domenica 11 tra Inghilterra e Italia a casa degli inglesi. Però sarà anche un'occasione per vedere come viene trattata l'Italia di Draghi. Se è vero, come dicono, che siamo più rispettati rispetto a prima.

Caro Dago, la Lituania annuncia una barriera per bloccare i migranti dalla Bielorussia. Aiuto! Adesso la "bambolina di Bruxelles", Ursula von der Leyen, avrà un riflesso pavloviano e dopo quello ungherese minaccerà di sospendere anche il Pnrr lituano?

Caro Dago, Covid, Oms: "Vaccini non bastano, serve non allentare le restrizioni". Insomma, se indossiamo sempre la mascherina, ci teniamo a un metro di distanza l'uno dall'altro evitando assembramenti e facciamo qua e là qualche lockdown... i vaccini funzionano a meraviglia!

Dago,

da anni leggo che Di Maio "aspetta sulla riva del fiume" che tutte le diatribe nel M5S si risolvano meritando così l'appellativo "il Forlani di Pomigliano". A questo punto farei una sintesi e lo definirei il Forlani del fiume Pomigliano.

Caro Dago, a parte la motivata e beneaugurante presenza del presidente Mattarella, sono curioso di vedere quanti aerei di stato voleranno domenica a Londra. Aspetto con ansia il tuo Dagoreport.

P.S. Fico è già in viaggio con il tram che usa per gli spostamenti, detestando da buon grillino auto blu e scorte?

Caro Dago,

che parlamento fantastico che abbiamo, o meglio di "fantastici". Hanno approvato una riforma che prevede il cambio di età minima, da 25 a 18 anni, per il voto al Senato. che bravi. Cioè in un momento nel quale i 25enni sono dei bamboccioni appena svezzati, si decide di abbassare il limite a 18anni, estendendo così il voto alla generazione di adolescenti appena in grado di giocare alla playstation.

Pensare che pochi anni fa l'amata sinistra pretendeva di abolire il suffragio universale sottoponendo il voto a un esame.... Ora cos'è cambiato di preciso per peggiorare l'attuale situazione? Credono di prendersi i voti delle sardine?

Vedrai come saranno ricompensati: in Italia, la maggior parte dei ragazzi votano come i genitori... Per questo vogliono distruggere la famiglia.

Sterling e l'arbitro olandese Makkelie spernacchiano il tanto decantato fair play di UEFA e FIFA. Per aver mandato l'Inghilterra in finale li aspetta il rango di Lord. L'onorificenza verrà consegnata personalmente dallo spelacchiato duca di Cambridge principe William.

Caro Dago, Enrico Letta: "Fino a ieri un giovane tra i 18 e i 25 anni aveva un potere dimezzato rispetto agli altri elettori più anziani. Votava solo alla Camera. Da oggi, con la riforma appena approvata, voterà anche per il Senato. Un piccolo ma concreto passo per dare più forza alla voce dei giovani". Per dirla breve: con Draghi premier s'è fatto quello che quando c'era Letta a Palazzo Chigi non è stato fatto.

Caro Dago

Leggo oggi di un patteggiamento cui il PM ha già aderito per ben 8 mesi di carcere a Romeo per la truffa dei presidi sanitari con le certificazioni taroccate... per le quali ottenne 22 milioni.

Otto mesi... ma ti rendi conto? Questi soggetti dovrebbero essere messi nelle condizioni di non poter più operare...e gli danno 8 mesi magari sospesi con la condizionale... E poi dovremmo avere fiducia nei magistrati?

Caro Dago, Sos Méditerranée: "Venerdì finiranno i kit di cibo preconfezionato ed entro sabato non saremo in grado di soddisfare tutti i bisogni nutrizionali dei 572 migranti a bordo della Ocean Viking". Gli schiavisti di una volta erano assai più umani, caricavano solo chi erano sicuri di poter portare a destinazione.

Lettera 28

Ciao Dago,

fra poco le Olimpiadi di Tokyo 2020 iniziano con un anno di ritardo, senza pubblico, con il rischio Covid e la perdita di un sacco di soldi. Ecco il vero contributo della sindaca Raggi al bene della Città eterna...

Caro Dago, Fedez: "Voglio lasciare un messaggino all'ego di Renzi: con il ddl Zan ha l'occasione di riscattarsi, dopo aver fatto quell' elogio dell'Arabia Saudita, che non è proprio un esempio sui diritti". Sì, invece il suo sponsor "Amazon" è un esempio sui diritti dei lavoratori!

Massimo rispetto per chi muore e, anzi, una preghiera affinché le si aprano le porte dei Cieli. Questo è uno dei "dogmi" nostrani della Religione Cattolica che porta appunto a compatire, a patire insieme, anche con chi della Dottrina Cattolica è stata avversaria.

E' il caso della signora Pelloni, in arte Raffaella Carrà, che nel corso della sua vita intensa e di dominio pubblico si è fatta conoscere e apprezzare per le indubbie qualità artistiche di altissimo livello!

Ora però - e lo dico in tutta umiltà e sincerità - ci si rende conto di quanto possano essere inconsistenti e vacue tante lodi che ho letto, ossia i vari commenti retorici, politicizzati, ideologici dei tanti compagnucci della sinistra tra cui spicca quello melenso, postcomunista di Walter Veltroni a favore della Carrà come fosse una bandierina del PD.

Lodi che le vengono espresse - seppur artisticamente meritate - gonfie di ideologia di sinistra, gaudenti della sua propensione a favore degli omosessuali, tanto da diventarne appunto un punto di riferimento. Se uno legge con occhio disincantato i tanti commenti laudatori non può non accorgersi che la sua morte è stata, è, e sarà strumentalizzata sempre e comunque soprattutto contro la Dottrina Cattolica.

Questo è il vero obiettivo di tanti ipocriti fans della Carrà di oggi: caricare con la sua scomparsa la campagna già da decenni in atto a favore dei cosiddetti diritti civili, ossia matrimoni tra gay, uteri in affitto, eutanasia, aborto libero e indiscriminato.

Raffaella Carrà a mio avviso è stata un po’ inconsapevole di tutto questo anche se una volta aveva dichiarato di aver sempre votato e di votare comunista, senza rendersi conto dell'ossimoro evidente: comunismo vuol dire morte della libertà individuale, mentre lei si considerava - e viene considerata - musa delle libertà progressiste.

Ora per Lei è il momento del vaglio dell'Eternità, e non certo di tromboni. Al vaglio di nostro Signore Gesù Cristo, il quale l’accoglierà perché Raffaella ha tanto amato: il suo pubblico e il suo lavoro. Facendo divertire per tanti anni senza tutte le sovrastrutture che vengono ora tirate fuori (stavolta, una tantum, concordo con Sora Aspesi!)

Ripeto, prego per lei, anche se non posso dimenticare come la sua azione in vita sia stata comunque impregnata di evidente anticattolicesimo in varie forme, sia a livello personale che in ambito spettacolo.

Spero di tutto cuore che nelle ultime giornate di malattia abbia ripensato a tutto questo e abbia capito che alcune libertà apparenti, soprattutto in ambito sessuale, sono in realtà più che altro dei cappi al collo. Le conseguenze le vediamo e le vedremo sempre più marchiate nelle menti e nei corpi delle prossime generazioni. Mi pare sia prevista una funzione religiosa anche in Chiesa: è una cosa importante, e grazie a chi l'ha voluta.

Caro Dagos, davvero inique le sanzioni e odiose le ritorsioni finanziarie, con campagne di stampa coordinate a livello europeo, che l'Ue sta mettendo in campo, con l'odalisca von der Layen e i suoi guardiani di palazzo Berlaymont in testa, nei confronti dell'Ungheria e le minacce a Polonia e Slovenia che non si allineano al credo lgbtqi+: attacco alla libertà dei popoli e alla sovranità degli Stati in materia di 'politiche' familiari, riproduttive, migratorie e di riflesso, scolastiche che in Italia sono rappresentate dal ddl Zan.

L'Ungheria non attacca né limita la libertà di sentimenti e sesso gay: difende i bambini come soggetto di diritti, non oggetto di diritti altrui: e dalla propaganda che ne vuole la sessualizzazione fin dalla più tenera età.

L'Ungheria difende la famiglia come soggetto sociale degno di tutela perché 'luogo' in cui si riproduce biologicamente e culturalmente la società: difendere la libertà di educazione e l''identità di genere' eterosessuale della famiglia non limita i diritti di nessuno che possa recriminare in nome di uteri in locazione, banche del seme, bimbi ds commissionare à la carte, 'genitorialità' tramite adozione e altri espedienti per aggirare le leggi vigenti e quello che la natura ha disposto inappellabilmente. Tutti i cocchi chic che si sbattono per il ddl Zan portando il segno nella mano, con quello vogliono tappare la bocca a chi si oppone a questa follia. Per favore, Dagos: non farlo pure tu, a cominciare da questo post.

