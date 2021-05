POSTA! - CARO DAGO, UN UOMO PRETENDE IL DIVORZIO DALLA MOGLIE PERCHÉ LEI NON LAVA, NON STIRA, NON CUCINA: IL GIUDICE DICE NO, PERCHÉ LEI NON È UNA SERVA E QUINDI NON VA TRATTATA COME TALE. SI FOSSE TRATTATO DI UNA FAMIGLIA MUSULMANA LA SENTENZA SAREBBE STATA LA STESSA?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, un uomo pretende il divorzio dalla moglie perché lei non lava, non stira, non cucina: il giudice dice no, perché lei non è una serva e quindi non va trattata come tale. Si fosse trattato di una famiglia musulmana la sentenza sarebbe stata la stessa?

Sandro Celi

Lettera 2

Caro Dago, gli Italiani condannati al supplizio di Tantalo. Quel personaggio mitologico che vedeva sempre allontanarsi l'acqua che voleva bere ed il frutto che voleva cogliere: allo stesso modo, all'approssimarsi della data della possibile riapertura, noi la vediamo allontanarsi di settimana in settimana...

Antonio Pochesci

Lettera 3

Caro Dago, alla Scala Muti non riconosce Chailly forse per via della mascherina e lo manda a nespole; ergo, nella disfida c’erano un Muti e un Muto (Chailly) che non ha proferito verbo alcuno, nemmeno un "Ehi, Riccardo Chailly, ton semblable ton frère!"

Maddai...!

CG

Lettera 4

Caro Dago, Covid. Fare Lukaku fuori dal vaso. Attorno alle 3 di notte i carabinieri hanno interrotto una festa abusiva per il compleanno del calciatore dell'Inter all'interno della sala eventi di un noto hotel milanese. Che schifo! Di certo non sarà la prima volta, visto il numero di giocatori su cui può contare la squadra. Ricchi, famosi e privilegiati. Invece di dare l'esempio nel rispetto delle regole anti pandemia, fanno i furbi. Serve una multa esemplare alla società che poi potrà rivalersi sullo stipendio di tutti i partecipanti.

F.T.

Lettera 5

Caro Dago, Mario Draghi fa il "volontario" per lo Stato e rinuncia allo stipendio da premier: 80 mila euro annui. Ammirevole. Peccato che la cifra non basti a coprire la furbata del presidente dell'Inps, il "grillino" - quelli di "Onestà, onestà!" - Pasquale Tridico, che lo stipendio se l'è quasi triplicato: da 62 mila a 150 mila euro all'anno.

Gaetano Lulli

Lettera 6

Caro Dago, migranti, il premier Draghi: "Nessuno deve essere lasciato solo in acque italiane". Un pivello! Come dire "Veniamo a prendervi". La risposta immediata dell'altra parte sarà "Grazie, allora partiamo". E ne arriveranno dieci volte quanti ne arrivano ora. Un ex governatore della Bce non conosce i meccanismi che regolano il mercato?

Ice Nine 1999

Lettera 7

Dagovski,

D’Alema avrebbe preso mezzo milione dalla Fondazione.

Ha confuso i Socialisti Europei con quelli Italiani.

Aigor

Lettera 8

Caro Dago, per l'Italia è l'«overshoot day»: già esaurite le risorse naturali disponibili per il 2021. Se tutti quelli di sinistra fossero come dicono di essere, "ecologisti attenti alle sorti del Pianeta", probabilmente questo giorno arriverebbe 2 mesi più avanti, attorno al 15 luglio. Ma la verità è che sono un bluff vivente, come John Kerry, il "Mister clima" col jet privato.

Sasha

Lettera 9

Caro Dago, Di Battista: "Di Draghi premier seppi già in agosto da fonti Istituzionali". Bene. Se ci fanno sapere anche chi hanno intenzione di mettere a Palazzo Chigi nel 2023, magari ci evitano il fastidio di andare alle urne.

Soset

Lettera 10

Caro Dago,

Apprendo da un vostro post, che la Raggi sarebbe antifascista.

Mi chiedo se i familiari siano stati avvertiti.

Mantus

Lettera 11

Dago 2051,

nel filone storiografico minore che si interessa del passaggio da

PCI, PDS,DS PD si analizzeranno le schede dei segretari succedutesi.

Si leggerà che Occhetto rimase senza i rimborsi elettorali derivanti

dalla sua avventura politica con Di Pietro ( face tutta cassa l' ex di

Mani Pulite per 5.5 ml ) mentre D' Alema che ebbe a percepire circa

500 mila euro, secondo i compagni del gruppo socialista a Bruxelles,

studiava azioni a tutela impugnando in tribunale la richiesta di

restituzione. Erano fatti del 2021 e per anni se ne parlò poco. Dago

spero che ci dirai tra trenta anni come andò a finire.

Buona fortuna - peprig -

Lettera 12

Preclaro Dago,

chapeau a Boris Johnson!!! Dopo aver dimostrato che uscendo da questa UE (di pazzi...) il Regno Unito non è fallito come tante cassandre predicavano, dopo che è stata la prima nazione europea ad uscire dal tunnel del covid grazie ad una campagna vaccinale rapida ed efficiente, dopo aver di fatto bloccato l’immigrazione illegale senza i piagnistei ipocriti dell’UE ora decide di mettere un freno, anzi sanzioni penali, contro la “cancel curture” che in nome di un politically correct deciso da “unti del Signore” (straminoritari) sta imperversando in Occidente con distruzione di statue, libri e di personaggi del nostro passato…

giudicando tutto fuori del contesto storico e dimostrando così tutta la loro “ignoranza totale” nel vero senso del termine e praticamente facendo piombare l’Occidente nella censura più bieca, da Inquisizione cattolica e cancellando quella è stata da sempre, dai Greci in poi, la caratteristica principale dell’Occidente…

la libertà di pensiero ed opinioni! Grande Boris... d'altronde ricordiamoci che Albione è pur sempre la patria dello Speaker' Corner di Hyde Park dove chiunque può dire liberamente la sua...

Asgaqlun

Lettera 13

Caro Dago, Rapporto Eurispes 2020, un italiano su tre fa acquisti a rate o chiede aiuto alla famiglia. Ovvio. A meno che uno non sia un magistrato della procura di Milano che può permettersi di lasciare debiti ovunque, non ci sono molte alternative.

Achille Gambini

Lettera 14

Leggo che "servirà 1 mln all'anno per far funzionare il nuovo partito e i soldi dovranno provenire soprattutto dai gruppi parlamentari" (a 1.000 euro al mese da ciascun deputato/senatore).

In pratica il 5S oggi come oggi, è composto solamente dai 238 che si sono asserragliati nella "scatoletta di tonno" e toccherà solamente a loro decidere se tenere in vita (finanziariamente), il "giocattolo" o disintegrarlo.

ma l'aspirante alleato non si è ancora accorto che sta trattando "da pari a pari" col nulla ?

Lorenzo B.

Lettera 15

Caro Dago, Covid, Draghi: "Sui matrimoni fondamentale è avere pazienza". Ma sì, dai. Nell'attesa si può affittare qualche utero!

Tommy Prim

Lettera 16

Caro Dago, Medio Oriente, la speranza è che Israele entri a Gaza e butti sottosopra Hamas che così invece di rompere le palle per qualche anno penserà a riorganizzarsi.

Tas

Lettera 17

Caro Dago, Christie's, il grande teschio del 1983 "In This Case" di Jean-Michel Basquiat venduto per oltre 93 milioni di dollari. Di certo non ha un gran teschio chi ha speso quella cifra. Bastava farsi una dose di eroina per mettersi nelle stesse condizioni di chi lo ha dipinto e probabilmente le allucinazioni fanno vedere le stesse cose senza bisogno di spendere un pacco di milioni.

A.B.

Lettera 18

Dago darling, Dago come Voltaire. Vaticano come Ginevra. Voltaire s'era ritirato a Ferney (F) a pochi km da Ginevra (CH), specie quando la sua principale protettrice, la marchesa di Pompadour, era passata a miglior vita. Così nel caso in cui fosse stato perseguito, poteva subito rifugiarsi nel Cantone calvinista di Ginevra. Se capitasse, quando sarà in vigore la legge Zan, che Dagospia fosse perseguito, magari per qualche gossip troppo pepato o scorpiatura del nome di un "intoccabile" appartenente a qualche specie protetta, potresti attraversare il Tevere e rifugiarti nello Stato della città del Vaticano. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago, la moglie e l'amante di un 39enne di Torino, morto in un incidente d'auto, vengono risarcite entrambe dall'assicurazione con la quota piena prevista perché la seconda è riuscita a dimostrare di avere con la vittima una "progettualità comune". Prove tecniche per dare la reversibilità per intero ad ogni singola moglie dei musulmani deceduti?

Pat O'Brian

Lettera 20

Caro Dago, via Vecchione, avanti Belloni. Ma anziché su criteri anagrafici o estetici, la nomina di chi guida i Servizi Segreti non dovrebbe essere fatta in base alle competenze?

Lino

Lettera 21

Caro Dago, Servizi segreti, per la prima volta una donna direttore. Attenta a Riccardo Muti: non ha simpatia per chi arriva in cima alla "Scala"!

Gripp

Lettera 22

Caro Dago, migranti, Draghi: «Gli irregolari vanno rimpatriati». Quindi basta che dichiarino di essere italiani (sono tutti senza documenti!) e possono restare?

Rob Perini

Lettera 23

Caro Dago, i "vizi" della sinistra sono sempre gli stessi come i racconti dei vecchi! Trovare sempre un nemico da combattere per nascondere il vuoto di visione e di programmi, nominare un nuovo segretario la sera e il giorno dopo lavorare per sostituirlo.

Ma il più divertente resta quello di scegliersi ...un consigliere che inevitabilmente gli procura disastri politici, l'ultimo genio che hanno trovato e' Bettini che una ne pensa e due le sbaglia! È il segno che da quelle parti dopo Berlinguer non c'è stata più leadership....e gli ultimi due segretari

sono la conferma di una triste deriva.

FB

Lettera 24

Caro Dago,

quindi zio Bill Gates si è rifugiato in un riservatissimo Country Club per evitare le domande sul suo divorzio, ma soprattutto sulle sue frequentazioni con Epstein. Fin qui nulla di inatteso, considerando il gruzzolo di soldi che il nostro eroe filantropo ha a disposizione...

La vera domanda, però, che nessun dei nostri giornaloni ha posto (ma neanche negli USA) e la seguente: come è possibile che Zio Bill decida gli orientamenti delle ricerche dell'OMS? Come è possibile che possa parlare con dei primi ministri di Nazioni, come la nostra (vedi Giuseppi) interferendo in decisioni dalle quali dipendono la vita di milioni di persone?

Queste sono le vere domande che, ahimè, non verranno mai poste. Perché ormai le nostre democrazie somigliano a piccole dittature nelle quali il parere del popolo non conta e non c'è neanche più il diritto di critica, altro che la Russia.

Johnkoenig

Lettera 25

Caro Dago,

parlando ieri in tema di immigrazione durante il question time alla Camera Draghi ha dichiarato: “Nessuno deve essere lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diritti umani è fondamentale e la priorità nel breve periodo è il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi".

Questa frase va intesa, come sembrerebbe a prima vista, come un invito ai migranti di arrivare con i loro mezzi nelle acque territoriali del nostro paese che da li in poi non saranno più lasciati soli dal nostro governo ?

In altre parole, Draghi oggi ha invitato tutti coloro che vogliono venire nel nostro paese a mettersi in viaggio ?

O mi sbaglio ?

Pietro Volpi

