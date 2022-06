POSTA! - CARO DAGO, VIENE SPONTANEO SUGGERIRE A CHI AVEVA VOTATO DI MAIO DI VOTARE QUALCUNO DE MEIO LA PROSSIMA VOLTA! - NOME PERFETTO PER IL PARTITO DI LUIGINO. “INSIEME PER IL (MIO) FUTURO” - MA SORBILLO CHE OGGI FA LA SCENEGGIATA DI REGALARE LA PIZZA E DI GIUSTIFICARE LA MARGHERITA A 4 € (A NAPOLI...) PERCHÉ A MILANO CHIEDE PIÙ DEL DOPPIO PER LO STESSO PRODOTTO (AL QUALE SI AGGIUNGONO 2 EURO DI COPERTO) PER MANGIARE SU UN TOVAGLIOLO DI CARTA DOV'È STAMPATO IL MENÙ E MALAMENTE SERVITI E DI CORSA?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Gentile Redazione di Dagospia,

CONTE SALVINI

tanto tuonò che NON piovve! A parte qualche gruppuscolo ultra minoritario, nessuno ha votato per il blocco dell'invio di armi all'Ucraina. Sono soddisfatto. È stata una dimostrazione di responsabilità e di affidabilità del governo e del parlamento italiani.

Le parole di Conte e Salvini contro l'invio di armi non valgono niente, perché non sono state seguite da conseguenti votazioni parlamentari. Questa è la situazione attuale. Al dunque, i putiniani d'Italia si sono dissolti nel nulla. E di questa temporanea dissoluzione del fronte putiniano (= contrari a invio armi a Ucraina) dobbiamo ringraziare anche Luigi Di Maio.

Distinti saluti

Rocco Di Rella

i tweet sulla scissione m5s by di maio 3

Lettera 2

Caro Dago,

Viene spontaneo suggerire a chi aveva votato Di Maio di votare qualcuno De Meio la prossima volta!

Giovanna Maldasia

Lettera 3

Fate studiare i vostri figli da bibitari, per un luminoso futuro inZieme.

Signoramia

Lettera 4

Dagovski,

Nome perfetto per il partito di Di Maio. “Insieme per il (mio) futuro”.

Aigor

Lettera 5

Stimato Bob,

giancarlo giorgetti mario draghi luigi di maio

certo, fa piacere lo sbriciolamento delle nullità pentastellate, tuttavia sarebbe doveroso interrogarsi sulle capacità intellettive del popolo sovrano, incantato e persuaso dalle pose megalomani, dalle rozzezze forcaiole e dalle urla hitleriane di Grillo.

Platone diceva che debbono governare solo coloro che sanno, mentre il popolo italiano diede la maggioranza ai congiuntivofobici, vedi la Azzolina, una per tutti, che, in tempo di pandemia e di banchi a rotelle, esternò per il "bene" degli italiani la seguente schizofrenia semantica: «Se avete la febbre, ma non lo sapete, non dovete salire sull’autobus».

Giancarlo Lehner

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Lettera 6

Caro Dago, Di Maio lasciando il 5 Stelle: "Uno non vale uno"... E soprattutto dopo due non vali più niente: terminato il secondo mandato Giggino sarebbe dovuto restare a casa.

Max A.

Lettera 7

Caro Dago, un tetto al prezzo del petrolio e del gas... Interessante... Per salvare i consumatori o le poltrone dei politici? Ci avevano sempre detto che nelle libere democrazie il prezzo lo fa il mercato...

E.Moro

briatore crazy pizza

Lettera 8

Sarei veramente curioso di vedere le buste paghe (se esistono) dei dipendenti e fattorini delle pizzerie e le fatture degli ingredienti da quelli che pretendono che si possa fare la pizza a 6 € e guadagnarci!

Lesteve

LUIGI DI MAIO SI TOGLIE LA CRAVATTA

Lettera 9

Caro Dago, "Insieme per il futuro", è il nuovo gruppo fondato da Luigi Di Maio. Attenti a non leggere "Insieme per il furto" (di parlamentari), come sarebbe sicuramente piaciuto leggere al Giggino di qualche anno fa...

Ferguson

Lettera 10

Qualcuno ha giustamente detto che colpevolizzare il Ministro Di Maio per aver distribuito bibite allo stadio non è giusto: è assolutamente vero, lavorare non può mai essere una colpa.

BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO

Mancare di coerenza invece sì, abbiamo sentito da Di Maio tutto e il contrario di tutto: credo che non occorra rinfrescare la memoria perché ci pensano egregiamente i social. Si dice che solo gli idioti non cambiano opinione ma quando vuoi dimostrare un Teorema di logica per cui il primo incarico dei Parlamentari conta zero e quindi si somma solo il successivo, stai solo prendendo per i fondelli chi ti ascolta: l'equazione 1+1 = 1 non è una cambio di opinione ma un disonesto gioco delle tre carte...

Fabbixio

luigi di maio annuncia la scissione dal m5s 3

Lettera 11

Caro Dago,

riassumendo, Di Maio inizia dall’uno vale uno, si muove attraverso l’uno non vale l’altro e chiude con l’io sono io e voi non siete un…

Cordiali saluti. Dr. Khru.

Gino Sorbillo

Lettera 12

Ciao Dago,

ma Sorbillo che oggi fa la sceneggiata di regalare la pizza e di giustificare la margherita a 4 € (a Napoli...) perché a Milano chiede più del doppio per lo stesso prodotto (al quale si aggiungono 2 euro di coperto) per mangiare su un tovagliolo di carta dov'è stampato il menù e malamente serviti e di corsa?

Da che pulpito

luigi di maio annuncia la scissione dal m5s 1

Lettera 13

Dago,

Dando risalto alle inquietudini degli adolescenti quanto a genere sessuale, ci portiamo in casa futuri problemi. Passata l'adolescenza molti torneranno indietro o peggio, rimarranno segnati.

I genitori famosi poi, che amplificano la confusione dei pargoli per maggiore visibilità e per non deviare dal politicamente corretto, non rendono loro un buon servizio. Nel frattempo la guerra in Europa, che minaccia nuovi sviluppi, non bada a desinenze maschili o femminili.

MP

emergenza siccità

Lettera 14

Caro Dago, siccità, l'autorità del Po: "Senza neve e senza acqua, la tempesta perfetta". Adesso Draghi tenterà di comprare acqua dall'India e dalla Cina del Sud, dove abbonda grazie alle recenti alluvioni?

Daniele Krumitz

luigi di maio annuncia la scissione dal m5s 7

Lettera 15

Caro Dago,

parlando di se stesso, Di Maio ha detto (più o meno) che lo studio, la preparazione, la professionalità sono fondamentali.

Solo in un paese ridotto a una barzelletta come l'Italia nessuno ha battuto ciglio. Porgo una sonora pernacchia a lui e ai suoi sodali (Draghi etc.)

De profundis...

Paolo Montagnese

Lettera 16

fotomontaggio con salvini scholz e macron

Caro Dago, Biden, Johnson, Macron e Scholz lo avranno appreso dai media o Draghi avrà provveduto a comunicarglielo per telefono? Da oggi il governo italiano, facente parte la coalizione che appoggia l'Ucraina contro l'invasione russa, non è più a trazione "Giuseppi", ma a trazione "Papeete".

Il primo partito a sostenerlo ha per segretario Matteo Salvini. Quel signore che qualche anno fa andava in giro con la foto di Putin stampata sulla maglietta. Bon voyage!

Baldassarre Chilmeni

siccita tevere

Lettera 17

Dago darling, meno male che tra le tante emergenze, ufficialmente (stabilite cioè dal MinCulPop globale occidentale) non c'è ancora quella del vaiolo delle scimmie, sebbene in Francia siano già quasi 300 i contagiati, di cui una sola è donna.

siccita a venezia

Intanto l'emergenza "climate change" ha provocato una grave siccità. Se ci fossero stati invece grandi piogge e alluvioni, non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista del colpevole e cioè i cambiamenti climatici. Cose mai viste! Ossequi

Natalie Paav

enrico letta stefano bonaccini

Lettera 18

Caro Dago, siccità, l'Emilia-Romagna verso la richiesta di stato d'emergenza. È strabiliante che una Regione da sempre guidata dalla sinistra si faccia sorprendere dei cambiamenti climatici. Un giorno sì e l'altro pure il Pd spaventa le persone coi dati (opinabili) sul riscaldamento globale e poi non fa nulla per prevenirne le conseguenze? Sembra una barzelletta!

Arty

Lettera 19

Caro Dago, come Putin ha fregato gli europei - che si preparavano a non acquistare più il gas russo - chiudendo i rubinetti, così Di Maio ha fregato i 5 Stelle - che si preparavano a espellerlo - andandosene via prima con 60 parlamentari.

Di Maio, pur dichiarandosi l'euro-atlantista, è risultato assai "putiniano" (furbo). Mentre Conte, che voleva fare il "Putin", è risultato assai euro-atlantista: ha rimediato una figura da coglione.

Nino Pecchiari

MEME SUL PIANO DI PACE DI LUIGI DI MAIO

Lettera 20

Caro Dago, uscendo dai 5 Stelle Di Maio ha rinnegato tutto quello per cui era stato eletto. Come si fa a fidarsi di una simile banderuola? Va bene che, come dice la Costituzione, ogni parlamentare "esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato", ma in questo momento, dal punto di vista elettorale, il ministro degli Esteri chi sta rappresentando?

A. Reale