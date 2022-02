POSTA! - CARO DAGO, VON DER LEYEN: "OBIETTIVO UE È NON DIPENDERE PIÙ DA MOSCA PER IL GAS". E IL TUBO DOVE LO ATTACCHIAMO? AL DERETANO DI BIDEN? - RIASSUNTO DELLE SANZIONI. GLI OLIGARCHI RUSSI NON VESTONO PIÙ ARMANI (MA CONTINUANO A GIRARE IN PORSCHE E MERCEDES) - LA RAGGI ESULTA PER ESSERE STATA "POLTRONATA" PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER EXPO 2030. CI SPIEGHI, CON LA SOLITA CAPRIOLA GRILLINA, COSA CAMBIA DALLE OLIMPIADI CHE LEI HA FATTO PERDERE A ROMA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

romano prodi a dimartedi 2

Caro Dago, crisi Ucraina, Romano Prodi: "Putin? Il suo è un atto di guerra. Mi spaventa il fatto che in giro per il mondo non ci siano più mediatori all'altezza di questo nome". E il vecchio Mortadellone?

F.G.

PUTIN E BIDEN

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Donetsk e Lugansk, Joe Biden: «Questo è l'inizio di un'invasione. Crediamo che la Russia voglia andare oltre, spero di sbagliarmi, ma potrebbe addirittura marciare verso Kiev». Ma certo. E poi Moldavia, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia e potrebbe marciare pure sullo Stivale!

Arty

Lettera 3

VIRGINIA RAGGI

Caro Dago, la giuliva Raggi esulta per essere stata "poltronata" presidente della commissione per Expo 2030. Ci spieghi, con la solita capriola grillina, cosa cambia dalle Olimpiadi che lei ha fatto perdere a Roma!

FB

il prof picchiato enrico morabito 9

Lettera 4

Dago,

Ecco, quando una prof parla di sesso, ai genitori non va bene, quando una prof riprende una ragazza che si fa i selfie in classe, ai genitori non va bene, se un professore chiede attenzione in classe viene pestato dai genitori. E poi se la prendono con i ragazzi.

MP

oligarchi russi 2

Lettera 5

Dagovski,

Riassunto delle sanzioni. Gli oligarchi russi non vestono più Armani (ma continuano a girare in Porsche e Mercedes).

Aigor

Lettera 6

Ma caro Dago, in che mani siamo? Tutti contro la Russia. Biden che minaccia con carri armati, navi e sommergibili mi sembra il compagno magro e alto che vuole la rissa.

L’Europa che non è capace di difendersi da sola, minaccia sanzioni e vuole vietare gli acquisti e le vacanze agli oligarchi & c. a Milano e in altre grandi città visto che la pandemia ha fatto il resto.

La Russia per il gas e altri prodotti primari la Cina, amica della Russia, che invade il mondo con i suoi container faranno i loro prezzi, questa sarà la nuova vera guerra…

Bobilduro

vladimir putin

Lettera 7

Caro Dago, quando alla fine degli anni '90 gli USA e la NATO bombardarono la Serbia a favore dei separatisti del Kosovo, nessuno parlò dell'"integrità territoriale" della Iugoslavia. Come mai oggi ci indigniamo per Putin che appoggia i separatisti del Donbass?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 8

meme su di maio 4

Caro Dago, «L'Unione europea deve essere ferma e irremovibile rispetto alla pretesa di ritirare le truppe russe dall'Ucraina e riportare il dialogo e il confronto diplomatico al tavolo».

Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Parigi. Ah, ecco, "al termine". Ma durante? È riuscito ad esprimere qualche concetto o, come immaginiamo, ha fatto scena muta?

Neal Caffrey

Lettera 9

Dago darling, ultima ora, breaking news, resta sempre aggiornato, ecc. Di cosa? Ma di "Propaganda Live" (ma non quella di Zoro sulla 7) ovviamente, con qualche notiziola vera fra tante fake ufficiali.

tv da rottamare 4

E intanto non è ancora finito l'italianissimo "Salviamo il pianeta rottamando televisori" (pare che, a Dio piacendo, finirà l'8 marzo) nel silenzio di tante facce da culo che si guadagnano da vivere lautamente con green, bio, eco, sostenibile, immerso nel verde (come il cemento verticale che sta invadendo la Milano della mala movida), ecc.

Ossequi

Natalie Paav

Lettera 10

soldato russo

Caro Dago, l'Ucraina chiede più armi all'Occidente e promessa dell'ingresso in Ue. Sì, ma non è che adesso per fare un dispetto a Putin dobbiamo far entrare cani e porci. Possono entrare nell'Ue se hanno i requisiti.

La Lega dei Giusti

Lettera 11

Caro Dago,

l'Agenzia delle Entrate finora non ha notificato la multa da 100 Euro ai cinquantenni no-vax presumibilmente perché per individuarli ci vuole tempo e, forse, non è così semplice.

agenzia entrate

Ebbene, che cosa si sono inventati i no-vax? Una diffida "preventiva" contro l'invio della multa, spedita individualmente all'Agenzia delle Entrate, fornendo così su un piatto d'argento l'elenco di chi colpire. Questa è la prova definitiva che i no-vax sono dei geni!

Gualtiero Bianco

Lettera 12

A Dagospia.

Per favore dite a quei sapientoni di Repubblica che il loro articolo su Michail Afanas'evic Bulgakov porta acqua al mulino di Putin, anche se loro volevano intendere sotto sotto che lo scrittore era quasi ucraino.

Michail Afanasevic Bulgakov

Kiev è sempre stata Russia fino a trent'anni fa: la Russia è nata a Kiev. Cito dalla biografia: "Bulgakov nacque a Kiev, al secolo capoluogo dell'allora omonimo governatorato russo (oggi capitale dell'Ucraina), il 15 maggio (il 3 maggio secondo l'allora vigente calendario giuliano) del 1891 da un'agiata famiglia russa foziana".

vladimir putin

Cito da Treccani: "Per il significato originario del termine 'ortodosso', v. ortodossia. Oggi nell'uso comune s'intendono per non direttamente responsabili dello scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. È stata anche proposta la denominazione di 'foziani', che sarebbe storicamente esatta per l'azione avuta nello scisma da Fozio".

Bulgakov era russo e ha scritto in russo ed è nato a Kiev in Russia e morto a Mosca in Russia.

Francisco o primeiro

Lettera 13

Egregio Dago,

obama e hillary

La situazione è talmente complessa e satura di angoli alterni interni, che è più saggio non parteggiare. Né Putin, né Biden, dunque.

Tuttavia, è giusto ricordare che all'origine della crisi ucraina c'è la scellerata politica estera di Hillary Clinton e Hussein Obama. A parte la follia delle primavere arabe, che cancellarono quel poco di laicità che pur esisteva in quelle lande, lasciando campo libero al fondamentalismo islamico, fu organizzato dai due scellerati "democratici" il colpo di Stato che portò alla destituzione del presidente ucraino Viktor Yanukovich liberamente eletto dal popolo. Da quel momento, non c'è stata più pace in Ucraina.

barack obama hillary clinton 2016

E ora, dopo aver perso i vantaggi del proficuo rapporto energetico e commerciale con la Libia di Gheddafi, assassinato da Obama e Sarkozy, complice Napolitano, Berlusconi prono, Pd tricoteuse, apprestiamoci a pagare il conto salatissimo della crisi ucraina.

Un tempo eravamo subalterni e servili al grido "Franza o Spagna purché se magna", oggi lo siamo ancora, ma, per di più, "non se magna, anzi se piagne".

Giancarlo Lehner

giuliano amato - conferenza stampa sui referendum

Lettera 14

Caro Dago,

considerato che la Consulta boccia sistematicamente referendum popolari su materie che non riguardano le leggi tributarie, l’amnistia o l’indulto o la ratifica di trattati internazionali, come è avvenuto recentemente per l’eutanasia, la cannabis e la responsabilità civile dei magistrati, c’è qualcuno che mi sappia spiegare il significato del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione che dicendo testualmente “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” autorizza implicitamente tutti i referendum che non riguardino tali materie?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

LICEO RIGHI PROTESTE 7

Lettera 16

Egregio Dago

Se l'insegnante del liceo romano, invece di chiedere alla poco vestita donzella se pensasse si essere sulla Salaria, l'avesse paragonata a Santaccia di Piazza Montanara, probabilmente non sarebbe successo nulla. Sono quasi certo che i liceali non hanno la minima idea di chi sia stato il grandissimo G.G. Belli. Ma chi è? Un nuovo rapper? Un influencer? Dove gioca?

Cordiali saluti

Sanvic

Lettera 17

studenti 2

Dagosappiens, la mia proff di itagliano e tanto brava: in clase ci lasia fare i video con Tik-Tok e ci fà anke vedere il video dela Pattata Bolente e ci insegna anke come si deklina pene e pure la Madre delle Sante, del Belli, che mi pare ke e quelo di Mily carluci.

La mia proff e così inteligiente ke ci a anke deto di non dire gnente ai nostri jennitori 1 e jennitori 2. )Ma noi siamo piu furbi e a casa gliela biamo subbito deto! Pero mi dispiace un pò perkè gjennitore 1 a deto che domani va a scuola e la mena lui la proff.(

Ciao Daggo!

Vitorio studdente eccssinFeltritto

meme su di maio 3

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina-Russia, Di Maio: "Nessun bilaterale senza allentamento tensione". Giggino che - da ministro - va a Mosca per un bilaterale... Potrebbe essere l'inizio di una barzelletta per uno spettacolo di Beppe Grillo!

Theo

matteo bassetti canta si si si vacciniamoci 1

Lettera 19

Caro Dago, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Credo che il Green pass debba essere alleggerito o addirittura eliminato dopo il 31 di marzo. Non è possibile che se sei uno straniero che arriva in Italia devi seguire determinate regole e se sei italiano over 50 ne devi seguire altre". Toc, toc! Bisogna bussare alle zucche vuote di chi ci governa e dirle a loro queste cose. Sempre che siano capaci di intendere e volere...

Bibi

carri armati russi entrano nel donbass

Lettera 20

caro Dago,

non permetteremmo mai che Putin si diriga sino a Kiev senza opporgli una fiera, potente, decisa e autorevole lotta. Fiumane di nostri giovani, combattenti per le libertà, dopo un consistente apprendistato nei quartieri della movida delle nostre città, ormai temprati da risse ed agguati, muniti di pugnali e pistole elettriche, sono pronti a lanciarsi contro il nemico.

carri armati russi entrano nel donbass

Essi saranno gli eroi del nostro tempo. A loro saranno dedicati i futuri monumenti, posti sui basamenti inariditi dagli effetti della cancel culture.

Emersi con più tempra ed energia da anni di lockdown, nessun trauma post-conflitto potrà più scalfirli. Schiere di vincitori in calze a rete e minigonna trionferanno allora scodinzolando sui nostri viali.

Il lauro circonderà le loro chiome in segno di vittoria e gloria.

Tonyborg

andrea orlando a cernobbio

Lettera 21

Buonasera, nessuno ne parla, silenzio assoluto, in particolar modo il ministro Andrea Orlando. Gli invalidi civili a luglio 2020 hanno avuto un piccolo aumento di circa € 350, a gennaio 2022, senza nessun preavviso, questo importo è stato decurtato dall'importo del rdc.

andrea orlando a Cernobbio

Tutte le famiglie con disabili, invalidi si sono trovati in gravissime difficoltà. Famiglie che accudiscono figli, fratelli, genitori con tanto amore, ma tantissime difficoltà.

L'unica cosa che chiedo, per tutti gli invalidi, per favore parlatene, fate in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo. Il sussidio del rdc viene dato a persone assolutamente sane, ma viene tolto ai disabili.

Spero che qualcuno dia voce a noi invisibili a tutta la società

Un saluto, una paziente oncologia.

Antonella Della Porta

andrea costa 5

Lettera 22

Caro Dago, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Green pass, per over 50 resta obbligo fino al 15 giugno". Benissimo. Così chi pensava che finalmente, con la pandemia in fase declinante, sarà possibile recarsi finalmente a fare tutti quegli esami sanitari che in era Covid erano stati rimandati, si metta il cuore in pace.

Gli ospedali continueranno a funzionare a mezzo servizio per la carenza di personale. Grazie, ministro Speranza.

Oreste Grante

Lettera 23

Caro Dago, Von der Leyen: "Obiettivo Ue è non dipendere più da Mosca per il gas". E il tubo dove lo attacchiamo? Al deretano di Biden?

U. Delmal

Lettera 24

Funzionare, funziona sempre il divide et solve, caro Dagos: nella Chiesa, per esempio. Basti pensare al motu proprio (molto proprio: quelli di Bendetto XVI li ha cancellati tutti) con cui il Papa "venuto dalla fine del mondo" ha dato a diocesi e vescovi un'autonomia che, di fatto, segna la fine dell'unità della Chiesa cattolica: ognuno faccia come crede, se uno crede - appunto - di credere bene e agire meglio.

bergoglio a che tempo che fa

Credere che Gesù era la prefigurazione della cittadinanza attiva modello pro-vaccini in formato eucaristico; che, Dio? No, non è cattolico, anzi, secondo il vescovo di Torino fresco di nomina, Dio e Chiesa non sono concetti sacri; la Madonna - se uno ci fa caso - era umana e perciò, comprensibilmente, congettura il Vicario, se l'è presa con Dio perché lasciò crocifiggere il Figlio di entrambi...

Quanto al fare: smettiamola, una buona volta, con preghiere e riti di contorno, si faccia volontariato e finiamola qui. In fondo, chi è, cos'è il Magistero per giudicare? Logica a rovescio: la Chiesa, societas monarchica a statuto speciale, si democratizza - e scompare, diluita nella 'società liquida' -; la società civile si verticalizza sull'area di rigore emergenziale, puntando a uno Stato etico, ancorché laico e liberal, non liberale. Addio, Patria - no: genit* & one & two & three! La pietra su cui era fondata la Casa rotola, rotola...

Raider

ROBERTO cingolani

Lettera 25

Caro Dago, Ucraina, il ministro Cingolani: "Con la crisi il prezzo del gas rimarrà alto". Come no. E senza crisi avrebbe detto che rimaneva alto a causa della domanda di energia per la ripartenza economica. L'importante è non prendersi le proprie responsabilità.

Mark Kogan