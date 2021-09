POSTA! - CARO DAGO, VORREI RIVOLGERE UNA DOMANDA ALLE FEMMINISTE INDIGNATE PER LA SEXY SPIGOLATRICE: PER QUALE MOTIVO UNA CONTADINA DEVE ESSERE RAFFIGURATA COME UNA DONNA SCIATTA E NON COME UNA STRAFIGA? – AMMINISTRATIVE A TORINO, CONTE: "BALLOTTAGGIO? I CITTADINI NON SONO PACCHI". ESATTO. IL PACCO È IL M5S...

Riceviamo e pubblichiamo:

BARCONE DI MIGRANTI ARRIVA A LAMPEDUSA

Lettera 1

Caro Dago, maxi sbarco a Lampedusa: 686 migranti su un peschereccio. E poi da mesi si discute sulla capienza per cinema, teatri, sale da concerto e discoteche!

Ugo Pinzani

Lettera 2

Non vorrei essere travolto dallo scontro dei due Titani Fedez e Sgarbi

Però TI SEI IMPARATO TUTTA LA...

si può dire...

fedez contro sgarbi

(Treccani docet)

Vincent

Lettera 3

Caro Dago, il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani: "Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione". Vorrebbe farseli amici proponendo loro le nuove centrali nucleari?

Rob Perini

Lettera 4

barack obama joe biden nel 205

Se proprio si tenesse alla cultura, in martoriati territori, anzichè spendere quattrini per discutibili statue, ci si dovrebbe occupare dell' abbandono scolastico.

Signoramia

Lettera 5

Caro Dago, Obama a sostegno della Casa Bianca: "Bisogna tassare un po' di più i ricchi, incluso me, per finanziare il piano di spesa del Presidente e assicurare i fondi necessari alla sanità, ai servizi per l'infanzia, alla lotta per il clima". E lui fa la lotta al clima dalla villa di Martha's Vineyard con 8 bagni?

talebani conquistano valle del panshir 1

Leo Eredi

Lettera 6

Caro Dago, Afghanistan, Bbc: "Giudici donna minacciate dai talebani". Eh, dovrebbero farne appendere una decina per la barba sulla pubblica piazza e poi sì che le rispetterebbero!

Bobby Canz

Lettera 7

RAGGI DI MAIO

Caro Dago, dati Bankitalia, nel 2020 balzo degli esposti dei clienti contro le banche: +36%. Istituti di credito peggio dei topi di appartamento!

Sandro Celi

Lettera 8

Caro Dago, i maghi del voltafaccia e ipocrisia, Raggi e Di Maio "esultano" per la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030! Già dimenticato il no alle Olimpiadi che avrebbero portato a Roma decine di milioni? Andate subito a casa e cercatevi un lavoro serio...

meme su greta thunberg e roberto cingolani

FB

Lettera 9

Caro Dago, Youth4Climate, Greta Thunberg: "Basta parole, vogliamo giustizia climatica ora". Chissà se la ragazzina adesso apprezzerà Donald Trump che è stato l'unico onesto a dire che per i cambiamenti climatici non avrebbe fatto nulla. Tutti gli altri politici sono stati falsi promettendole mari e monti senza realizzare alcunché, solo per apparire accanto a lei che era il fenomeno del momento.

Tommy Prim

Lettera 10

Caro DagoSpecchio,

enrico letta foto di bacco (1)

vedo spesso trattare, diciamo con sufficienza, il segretario del PD Letta (SottiLetta ecc.), ma questi è un abile e sagace stratega politico. Cerco di dimostrarlo. Fatto suo l’assunto secondo il quale i non abbienti votano a sinistra, il Nostro preme, con la scusa dell’equità fiscale, per introdurre nuove tasse nel nostro già disastrato paese. Avverrà così che, quando finalmente sarà riuscito a far diventare poveri (quasi) tutti gli italiani, si faranno finalmente le elezioni e finalmente il PD vincerà.

Mikkke

Lettera 11

mattarella e mario draghi al quirinale

Caro Dago, Pescara, appello di una donna a Mattarella: "Resti al Quirinale". Draghi-fobia?

Neal Caffrey

Lettera 12

Caro Dago, bonus covid da 1.600 euro, vuoi vedere che lo prenderanno solo i percettori del reddito di cittadinanza?

FB

Lettera 13

MATTIA SANTORI

Caro Dago eutanasia, Cei: "Il referendum suscita grave inquietudine". Anche il pensiero di dover continuare a vivere sopportando atroci sofferenze...

Lino

Lettera 14

Caro Dago, dobbiamo riconoscere che i grillini hanno fatto scuola! Grazie a loro ogni scappato di casa si sente leader politico, ora è la volta di tale Sartori, ragazzotto senza arte né parte che si sente un novello...Prodi. Pensare di lavorare proprio no?

FB

Lettera 15

statua spigolatrice sapri

Caro Dago, terremoto L'Aquila, Draghi: "Governo deve accelerare sulla ricostruzione". Forse l'aveva già detto qualcuno?

Edy Pucci

Lettera 16

Caro Dago, vaccino Covid, sceneggiata di Joe Biden in tv sulla terza dose. Chi vuole prendere in giro? Per quel che ne sappiamo può essersi fatto iniettare un ricostituente o qualcosa per la memoria..

Licio Ferdi

Lettera 17

Caro Dago,

matteo salvini e giorgia meloni a cernobbio 1

Vorrei rivolgere una domanda alle femministe indignate per la sexy spigolatrice: per quale motivo una contadina deve essere raffigurata come una donna sciatta e non come una strafiga???

Un caro saluto,

Mary

Lettera 18

Caro Dago,

statua spigolatrice sapri

mass media e giornalisti compiacenti negli ultimi mesi hanno bombardato negativamente Salvini e la Meloni con il timore che la sinistra possa perdere alle elezioni di ottobre alcune città importanti. Hanno pubblicato con caratteri cubitali, per sminuire il centro destra, i sondaggi che davano vincenti i candidati sindaci della sinistra. Siccome Salvini sta girando l’Italia per aiutare i candidati alle elezioni, ecco che a pochi giorni da queste esce che un collaboratore del senatore è indagato per spaccio. Un’indagine fatta uscire per danneggiare il centro destra.

Sono basito.

Annibale Antonelli

conte appendino

Lettera 19

Caro Dago,

Berlusconi è alle prese con i guai giudiziari, la Lega di Salvini cade a pezzi tra divisioni interne e scandalo Morisi, resta solo Giorgia Meloni. Se cade anche lei, non resta che mettere un annuncio online: "AAA cercasi candidato per la guida del partito di destra che sia coerente, furbo al punto giusto, intenditore dei meccanismi della politica italiana e meno egocentrico".

Un caro saluto,

Mary

VALENTINA SGANGA

Lettera 20

Caro Dago, amministrative a Torino, Conte: "Ballottaggio? I cittadini non sono pacchi". Esatto. Il pacco è il M5S.

Nino Pecchiari

Lettera 21

Caro Dago,

Comincio ad avere qualche dubbio sulle cose che decidi di (non) pubblicare….

Ma la domanda, al Ministro Lamorgese, la faccio lo stesso:

E’ più facile intraprendere una azione disciplinare nei confronti di una Vicequestore (a prescindere da cosa abbia detto e in quali vesti), oppure è più facile impedire lo svolgimento di un Rave Party a Viterbo ?

Chiedo per un amico….

Frank

lamorgese salvini

Lettera 22

Dago darling, faq: quando una fake news é certificata dall'alto, diventa una notizia vera? Prova la tempesta di avvisi della Rai/Eiar agli utenti affinché comprino un decoder o cambino televisore entro il 20 ottobre. In detti avvisi, la Rai sostiene che in tutta Europa la televisione sta "cambiando", sottointendendo che i vecchi televisori vanno rottamati.

Che io sappia almeno in Francia o in Svizzera non sta cambiando nulla. Non sarebbe più utile che la Rai potenziasse i segnali dei suoi canali minori che metà degli italiani non riesce a vedere? I tantissimi canali Mediaset si vedono invece dappertutto e non si mettono mai a friggere e poi sparire (quando si dice la potenza del trash!).

luciana lamorgese a cernobbio. 1

Intanto la "civilissima" Milano s'appresta a ricevere la ricca pasionaria Greta Thunberg e si vedono già vecchi televisori gettati in strada in nome forse del "Salviamo il pianeta dal trash"? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 23

Caro Dago,

Covid, in Piemonte le Asl convocano gli over 60 non vaccinati. Vaccinati-No vax come scapoli-ammogliati? Però ai secondi va concessa la panchina lunga perché, stando alle cronache, in pochi arriverebbero al 90°.

statua spigolatrice sapri

Claudio Coretti

Lettera 24

Bravo D’Agostino!

Anche lo sfigato Morisi è sempre meglio di te e di Giulia Viola Pacilli semplicemente perché la signora pensava di fare la furba offendendo a ruota libera i leghisti che sono milioni e milioni di elettori senza pagare pegno o perché ingenua o perché buonista e …. .

Ora frigna e gode della disgrazia altrui come fanno tutti i vili che offendono sperando di farla franca! Tu però pubblicando lei che frigna sei il peggiore odiatore di tutti. Ipocrita e stronzo: Salvini dovrebbe prenderti a calci in culo e spero lo faccia prima o poi !

Un ex massone

Lettera 25

michele serra

Caro Dago, Michele Serra come facilmente si poteva prevedere nel parlare dell'orribile statua della Spigolatrice di Sapri aggiunto che sei ispirata a una poesia secondo lui brutta. Con ciò pagando pegno alla moda di parlar male della storia Patria quale che sia prima della Resistenza.

Secondo me invece la poesia era apprezzabile perché asciutta, descrittiva, di buon ritmo, in gran parte libera dal insopportabile retorica dell'epoca, e ha fatto un nuovo Onore al suo paese come chi l'ha scritta, semmai Michele Serra sì sia preso il disturbo di leggere nella biografia dell'autore, Combattente della Repubblica romana del 1849.

La statua invece è in un certo senso apprezzabile perché fa venire subito in mente la condizione dell'Italia oggi, con suo c*** a malapena coperto dalla stoffa. Saluti Blue Note