Caro Roberto,

GIANCARLO LEHNER

hai pubblicato la foto di Putin che mostra un libro a Berlusconi, che per la prima volta come primo ministro fece visita ufficiale a Mosca. La foto mi riguarda, giacché quel libro, "Effetto Berlusconi", fu la prima biografia in lingua russa, scritta da me e da Marina Sinitsyna.

SILVIO BERLUSCONI E VLADIMIR PUTIN COL LIBRO DI Giancarlo Lehner

Non si trattò di una mia iniziativa, bensì di una richiesta dello stesso Putin che mi telefonò alle sei del mattino.

Avendo lavorato a un saggio sul pool di Milano sino alle quattro, risposi non poco incazzato, pensando ad uno scherzo di qualche amico russo.

silvio berlusconi e vladimir putin 9

Fortuna che farfugliavo e le mie parolacce non uscirono ben spiccicate. Era Putin in persona, che, in occasione dell'arrivo di Berlusconi, circa cinquanta giorno dopo, in luogo dei soliti omaggi, intendeva donargli una biografia in lingua russa.

GIANCARLO LEHNER

Mi disse che mi sarebbe stato grato se lo avessi accontentato. Non so chi gli avesse consigliato il mio nome, mentre da ex dirigente del KGB, il fatto che conoscesse il mio numero telefonico non mi stupì.

Con Marina Sinitsyna, ci mettemmo subito all'opera, scrivendo direttamente in russo il testo, visti i tempi strettissimi.

silvio berlusconi e vladimir putin 7

Lavorammo giorno e notte, consegnando in extremis all'editrice Olma Press di Mosca la biografia di Silvio Berlusconi.

Riuscimmo così a soddisfare Vladimir, che con questo pensiero si dimostrò davvero amico di Silvio.

silvio berlusconi e vladimir putin 8

Per me e Marina il guadagno fu miserrimo, circa 500 euro a testa, ma avemmo la soddisfazione di andare a presentare "Effetto Berlusconi" a Mosca.

silvio berlusconi e vladimir putin 5

L'aneddoto divertente capitò quando, vedi la foto da te pubblicata, Putin donò il libro a Berlusconi, il quale, non orientandosi bene col cirillico, credette che l'autore fosse un certo... Lenin e non Lehner.

Giancarlo Lehner

