Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Devo ammettere che il Gay Pride di San Remo è stato davvero bello!

Ottavio Beccegato

Lettera 2

Caro Dago, Covid, gli Stati Uniti hanno raggiunto la soglia dei 900mila morti dall'inizio della pandemia. Biden generoso: ne aveva "promessi" 600mila!

Greg

Lettera 3

Caro Dago, Politica, morti di covid19, pandemie omicron, aumenti di benzina, gas, luce, generi alimentari e non ecc. diamogli altri Sanremo e Fabio Fazio con il Papa il popolo sarà felice e contento bobilduro

Lettera 5

Caro Dago, Gualtieri: "Roma non riesce a spendere le risorse assegnate". Lui provvede subito; aumenti ai comunali assenteisti e assunzione di un centinaio di persone nello staff...più efficiente di così!

FB

Lettera 6

Caro Dago, Joe Biden dice cosa farà se la Russia invade l'Ucraina e avvisa la Cina sulle Olimpiadi: "Difenderemo gli atleti se parlano di violazione dei diritti". Poi finirà come in Afghanistan, sono tornati i talebani e non ha fatto assolutamente nulla, o in Iran, dove ha appena allentato le sanzioni sul nucleare.

P.T.

Lettera 7

Salvini ha perso ? Letta voleva Draghi, Conte voleva Belloni, DiMaio voleva Draghi, Meloni voleva Nordio, Berlusconi voleva se stesso, Draghi voleva Draghi, Mattarella voleva (forse) andare a casa. Salvini è in bella e ampia compagnia.

saluti, Rocco

Lettera 8

Tra un po', almeno in Italia, sono due anni che useremo le mascherine.

Ma siamo sicuri che non contribuiscano a veicolare il virus Mi spiego. In questi mesi di riapertura ma di tanta pandemia, ho potuto vedere in alcuni bar e ristoranti, ma questo vale per tanti altri luoghi e categorie, di non poche persone che spostano o tirano su la mascherina con le mani proprio nel punto centrale esterno.

So che nessuno può essere maniacale dopo 2 anni di sacrifici ma che senso può avere indossare la mascherina e toccarla con le mani sulle parti più esposte, li dove a logica si deposita il famigerato virus.

Può essere anche un riflesso automatico... però poi sono gli stessi che servono cappuccini o ti danno le posate magari impugnandole anche dalla parte con cui prendi il cibo. Nessuna accusa.,..però un ripasso sarebbe salutare. Inoltre in ogni confezione delle mascherine c'è scritta questa cosa che non si può e non si deve prendere la mascherina dal punto centrale.

Senza contare quelle che se le mettono in tasca o le richiudono dove capita. Che senso ha? Siamo sicuri poi che la chirurgica viene cambiata ogni 4 ore e la FFP2 ogni 8? Scusa la sfogo ma questa sarebbe la prassi...

SZ

Lettera 9

Gentile Redazione di Dagospia,

immaginavo che avrebbe vinto la canzone sull'amore gaio.

Dopo la benedizione del Festival 2022 fatta da Walter Veltroni sul Corriere della Sera, c'era da aspettarselo.

Ricordo che una ragazza nera di Santo Domingo vinse Miss Italia nel 1996, quando lui era vicepresidente del Consiglio e ministro della Cultura. Nell'ultima infornata di nomine in RAI devono aver messo qualcuno/a addetto/a al politicamente corretto.

È evidente che c'è una regia. Vince una canzone sull'amore omosessuale, una serata del Festival viene presentata da un transessuale/travestito, danno i fiori ai maschi (io li avrei rifiutati per rispetto verso le donne!). Sono tutti messaggi d'indottrinamento!

Sono anche scomparse le professoresse dall'Eredita' condotta da Flavio Insinna, sostituite da un professore e da una professoressa.

Se le provocazioni di un Achille Lauro o di una Rettore (non si è ancora accorta che le suore sono in via di estinzione!) sono prodotti artistici molto stagionati, il tentativo d'imporre il politicamente corretto e le sue scemenze è in pieno svolgimento.

Poi, però, non dovranno lamentarsi più di tanto, quando saremo diventati tutti trumpiani!

Cordiali saluti

Rocco Di Rella

Lettera 10

Caro Dago vedo che come d'abitudine ci si appresta a fare una mega fabbrica di Chip targati UE in Sassonia, la Calabria della Germania. L'abissale disavanzo export di quest'ultima ne giovera' sene'altro!

amandolfo(P)

Lettera 11

Caro Dago,

come si può non concordare con quanto affermato da Aldo Grasso sul Corriere della Sera riguardo la pessima abitudine di applaudire a sproposito o quando non sarebbe opportuno; mi riferisco in particolare ai funerali, quando gli applausi dovrebbero essere riservati ai soli personaggi dello spettacolo e sicuramente non, per esempio, alle vittime di incidenti o, peggio, di omicidi.

All'elenco di situazioni inopportune aggiungerei gli applausi in aereo dopo l'atterraggio: capisco in caso di condizioni atmosferiche estreme (neve, nebbia, vento forte), ma in condizioni normali che senso ha? A questo punto perché non applaudire anche il conducente dell'autobus quando si ferma al capolinea...

Gualtiero Bianco

Lettera 12

Caro Dago,

se per un motivo qualsiasi Mattarella fosse impossibilitato ad esercitare le funzioni di presidente della repubblica sarebbe possibile al parlamento attuale eleggere un nuovo presidente ?

Io penso proprio di no. Non foss'altro che per l'evidente impossibilità del parlamento di scegliere un presidente della repubblica, non pensa che sia indispensabile apportare le opportune modifiche alla Costituzione per prevedere l'elezione popolare del presidente della repubblica.?

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago, crisi Ucraina, oggi Macron vola a Mosca per incontrare Putin. E il nostro internazionalissimo e "stimato da tutti" Mario Draghi dov'è? Su l'Economist? Sul Financial Times? Ah, sì. Lui preferisce incontrarsi con Conte... Povera Italia.

S.d.A.

Lettera 14

Caro Dago, Olimpiade di Pechino: Fischnaller vince il bronzo nello slittino. Praticamente un furto all'Austria e un regalo all'Italia, visto che nella nostra lingua si esprime in modo assai stentato.

Sonny Carboni

Lettera 15

Caro Dagos, giustamente, a conclusione della settimana santa di Sanremo, che ha visto il Pensiero Unico a trazione egemonica lgbqti+ occupare la scena oltre l'immaginario, dissacrando e autocelebrandosi, non poteva che assistersi all'ospitata di Bergoglio da Fazio (per l'innanzi, Fabio per antonomasia), chierichetto del libero etere di Stato, sant'uomo delle istituzioni, servo dei servi del servizio pubblico.

Il bello è che a Fazio rimproverano di non aver fatto "domande scomode" al Papa venuto dalla fine del mondo (ipse dixit), dove sta portando la Chiesa in uscita, Portone di Bronzo spalancato alle porte del paradiso in chiaro, dal Tevere largo alla banda larga, per andare dove lo share dell'avvenire (inteso anche come quotidiano della CEI da riconvertire a sponde più in onda del pregresso) splende più alto.

Come se Fazio avesse mai osato porre domande scomode a Speranza o ai suoi virologi di riferimento: come se Bergoglio non facesse tutto da sé, per costringere un così mite conduttore di messaggi pre-confezionati a uscire fuori dal palinsesto che tutti cova e coccola così bene e porre domande imbarazzanti.

No, davvero, è stato uno spettacolo, commovente fino alle lacrime, di mobilitazione nazionale delle coscienze, unificate secondo programma da temi davvero inclusivi: l'abbigliamento futuribile con 50 anni di ritardo incolmabile, se non con testi e gesti e vesti, con un cambio d'abito e di sesso espiatori,scrostare l'usta nefasta del persistente "provincialismo" italiota; l'X sex (e ex sesso) degli angeli diafani; la sobria filologia della Lucarelli e altri luminari sempre accesi di passione civile.

Be': che c'era da aspettarsi da gente vaccinata al 92% e ancora non gli basta? Che obbedisce, esegue, porge il braccio al siero salutifero come un tempo lo tendeva nel saluto patriottico epperò urla al bando perpetuo del residuo 8%? Non è più nemmeno cupio dissolvi: è accanimento teratologico contro le ceneri di un popolo in via di estinzione cerebrale e demografica. Che la festa continui così. Ah, stavo per dimenticare: come siete bellissimi!

Raider

Lettera 16

Caro Dago, tre giorni fa l'agenzia Bloomberg ha diffuso per "errore" la notizia dell’avvio dell’invasione dell’Ucraina. Per "errore" hanno anche qualche notizia statistica su vaccinati e no vax morti per Covid?

Elia Fumolo