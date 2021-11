POSTA! - CARO DAGO, L'OMS: "A OGGI NON SONO STATI SEGNALATI DECESSI LEGATI ALLA VARIANTE OMICRON". GRANDE ALLARME, CHIUSURA DEGLI AEROPORTI PER GLI ARRIVI DAI PAESI AFRICANI... COME AL SOLITO GLI ESPERTI NON HANNO CAPITO UNA MAZZA! - INDIVIDUATO IL TIFOSO CHE HA PALPEGGIATO LA GIORNALISTA GRETA BECCAGLIA. GLI TAGLIERANNO LA MANO OFFRENDOLA ALLA VITTIMA SU UN PIATTO D'ARGENTO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

quindi per contenere i contagi, salvare il Natale e scaricare la colpa sui non vaccinati, vieteremo il trasporto pubblico scolastico dal 6/12 al 15/1 a qualche decina di migliaia di studenti tra i 12 e i 18 anni non vaccinati.

Così obbligheremo molte famiglie ad anticipare o allungare le vacanze natalizie dei propri figli, oppure a usare le auto, in coda per le già congestionate strade del periodo natalizio, meravigliandosi che i prezzi della benzina aumentano e che gli indici di pm10 crescano ancora, peggiorando se possibile la situazione. Capisco.

Un'invasione aliena è la sola via di uscita, ma mi sa che ormai ci sputano pure loro.

pietro - milano

Lettera 2

Stimato Roberto,

consentimi un perfido filosofema giallorosso sui laziali. Ci sfottono da sempre perché nacquero come società calcistica prima di noi, vantandosi, perciò, di aver portato il calcio a Roma.

Per me, quotidiani pera e pecorino a merenda, prima e dopo la figuraccia di Napoli, rimangono sempre i cari cugini che hanno portato il cacio a Roma.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago,

ho un dilemma che forse qualcuno riesce a dissipare, il fatto è questo: non ho dimenticato l'arrivo del primo lotto di vaccini in diretta TV con tanto di scorta e il fatto che Pfizer deve o doveva essere conservato a -80 gradi...

ora fanno vaccini ovunque, farmacie, camper vaccinali e, a breve, pediatri per i bimbi, possibile che tutti questi abbiano congelatori in grado di raggiungere una temperatura cosi bassa?... mah... forse è mutato, oltre al virus anche il vaccino?

Luigi_lc

Lettera 4

Se un giorno qualcuno riuscisse a calcolare i costi inutili della politica e li confrontasse con quanto si è sempre pagato di tasse risulterebbe un credito pubblico enorme. Ed è l'aspetto saliente della democrazia.

Invece pensano di distrarci con i giochetti di Grillo Junior & C. o con le manifestazioni dei no vax che sembrano legate all'epidemia ma sono invece uno sfogo contro il malgoverno endemico che ci soffoca.

Ma se si comincia a parlare di decadenza, questa è dovuta solo al sistema politico come quello di Roma antica. O della Grecia antica. Siamo ancora in tempo a cambiarlo. Draghi passi all'opposizione e il dittatore lo abbiamo già.

Gb Oneto

Lettera 5

Caro Dago, per alcuni il fatto che il M5S abbia cancellato uno a uno i (falsi) "ideali" delle origini, lo hanno reso un partito normale. Ma può essere normale un partito con dentro la Dadone, Azzolina, Toninelli e altri 200 consimili?

FB

Lettera 6

Caro Dago, Empoli-Fiorentina, un tifoso passa e dà una pacca sul sedere a Greta Beccaglia, 27 anni, giornalista sportiva di Toscana Tv. Chissà cosa darebbe la 63enne popstar Madonna per vivere anche lei un momento così...

John Reese

Lettera 7

Caro Dago, prima dose, seconda dose, terza dose... I vaccini anti Covid sembrano sempre più l'affare del secolo. Saranno già cominciate a circolare le... "booster-elle"?

M.H.

Lettera 8

I commenti di Dagospia provano ancora una volta che l’Italia è’ un paese misogino sessista. “Una pacca sul culo? E che vuoi che sia…”. “Ovviamente ha fatto tutto questo perché vuole un posto a Mediaset…”

Dago, stai invecchiando proprio male.

SG

Lettera 9

Partita doppia doppiamente truccata, senza regole e senza logica, caro Dagos: la variante sudafricana - che, a sentire i medici agli antipodi, non è questo cavaliere o cavallerizza di razza dell'apocalisse pandemica (o caval* che non si guarda per il sottile) - arriva su voli di linea da Johannesburg e Kapstaad: quindi, i clandestini possono sbarcare senza sottostar a veti sanitari (ammesso valessero questi quanto gli altri), essendo non contagiati e non vaccinati...

Ma non ci dicevano, i soliti infallibili boni viri virologi, che il virus muta per colpa dei non vaccinati - contrariamente a quello che la storia della medicina insegna, non vaccinare durante le epidemie perché si innescano mutazioni nei virus? Bel mistero! C'è di sicuro che si accusa Salvini di speculare su sbarchi di clandestini e libera circolazione di germi.

Ora che lo hanno ridotto a poca sondaggistica cosa, sciacalleggiano sul leader leghista, non essendosi placato neppure vitti na Crozza in tv. Vediamo anche come si è arreso Cacciari: inter alia, grazie alle tue manganellate fotografiche... Quando si dice il coraggio civile - il tuo: tornerai, ora, a mostrarlo sobrio e sveglio, il gran sofo: o non gliela perdonate e sempre suonato a festa ce lo farete vedere? Trattasi di fifa: fate vedere pure quella che riluce in faccia a una bella testa.

Raider

Lettera 10

Caro Dago, il virologo Anthony Fauci: "Esiste la possibilità che l'America vada verso una quinta ondata della pandemia". E meno male che per Joe Biden la priorità era "la lotta al Covid"! Caporetto, al confronto, sembra una vittoria.

Maxmin

Lettera 11

Caro Dago,

oggi hai titolato "plebiscito in Svizzera sul sì al Green Pass". Mi risulta che per parlare di plebiscito ci vogliono percentuali vicine al 100%, non il misero 62% che c'è stato in Svizzera. Soprattutto se consideriamo il terrorismo mediatico e governativo con cui l'argomento viene trattato.

Alfredo Calogiuri

Lettera 12

Come si fa a titolare "PLEBISCITO IN SVIZZERA PER IL CERTIFICATO VERDE: PASSA IL REFERENDUM CON IL 62% DEI VOTI"? Che plebiscito è se quasi il 40 per cento è contrario.

Che plebiscito è senza indicare quanti anno votato. Che plebiscito è se non si dice che è uguale al precedente referendum e che la legge sottoposta a referendum riguardava non solo il green pass ma anche i bonus Economici relativi. E gli altri due quesiti votati ieri in svizzera nessuna notizia?

Lettera 13

Caro Dago, l'Oms: "Ad oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante Omicron". Grande allarme, chiusura degli aeroporti per gli arrivi dai Paesi africani... Come al solito gli esperti non hanno capito una mazza!

Neal Caffrey

Lettera 14

Dago darling, solitamente in questo periodo, si ha notizia di qualche scuola che non fa il presepio per non offendere gli alunni che non sono cristiani. Quest'anno silenzio, forse per decisione del sempre più invasivo MinCulPop. Forse i presepi sono stati aboliti del tutto? Con l'avallo di Bergoglio? Ah sapere. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 15

Caro Dago, Omicron, Moderna: "Se servirà nuovo vaccino, pronto entro inizio 2022". Parlino direttamente con Covid, perché forse per quella data anche il virus avrà pronta una nuova variante.

Claudio Coretti

Lettera 16

Caro D due cose

La prima:

Crisanti sostiene che, se la variante Omicron dà solo sintomi lievi, è una ottima notizia, perché significherebbe che il virus si sta evolvendo in forme più leggere. Il discorso torna ma... solo a me sembra non troppo dissimile rispetto agli argomenti di chi protesta sostenendo che la soluzione non sono i vaccini ma la libera trasmissione del virus? Non è, tra l’altro, il modo con cui il Giappone sembra aver (involontariamente?) risolto il problema?

La seconda:

Fabio Tuiach avrà detto fesserie, sinceramente non lo so, non lo riesco ad ascoltare: appena lo vedo mi viene da canticchiare la canzone degli Hansons MMMBOP, e non riesco a pensare ad altro

Salut’

Wynona’s Big Brown Beaver

Lettera 17

Scusate ma non mi firmo.

Temo che con questo andazzo qualcuno possa ritenere che il mio intervento sia un incitamento alla violenza sessuale e quindi coinvolgermi giudizialmente nell’ubriacatura collettiva che oramai anche in Italia abbiamo preso.

Il giornalista dallo studio è costretto a scusarsi dopo aver compreso che oggi bisogna invece avere dei comportamenti di maniera nei confronti di quelle che erano, e secondo me rimangono, solo grandi cafonate.

Il suo istinto lo ha portato solo ad una immediata comprensibile dissociazione verso un gesto disdicevole ma il comportamento talebano dominante è invece quello di dover subito gridare contro la violenza sessuale consumata: magari ora lo trascineranno davanti all’Ordine di appartenenza.

Non capisco e non mi adeguo.

Lettera 18

Caro Dago, Puzzer, capetto triestino no-vax, non vuole andare al Parlamento Italiano. Vuole addirittura diventare funzionario ONU. Magari come rappresentante del Porto Libero di Trieste! Basaglia ha fatto una ca...ta. I manicomi dovevano restare aperti.

Saluti.

Cips.

Lettera 19

Caro Dago, Di Maio: "In Francia voterei Macron". Se proprio vuole fare harakiri politico, può iniziare votando Berlusconi per il Quirinale.

Vic Laffer

Lettera 20

Caro Dago, variante Omicron, l'Oms: "Potrebbe avere gravi conseguenze". Locatelli: "Non è detto che sia più pericolosa". Che bello avere certezze, così solide!

Gripp

Lettera 21

Caro Dago Xi: "La Cina invierà un miliardo di vaccini in Africa". L'Europa, invece, pur di tenere tutti i vaccini per sé per utilizzarli più volte sugli stessi individui, preferisce affogare gli africani nella Manica e nel Mediterraneo.

A.B.

Lettera 22

Caro Dago, Omicron, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: "Non bisogna fare terrorismo, ho trovato eccessiva nei toni la comunicazione fatta dai media su questa variante". Stranissimo. Dal Covid ai cambiamenti climatici non era mai successo nulla del genere...

Furio Panetta

Lettera 23

Caro Dago, variante Omicron, il professor Massimo Galli: "Se il vaccino è un ombrello con qualche buco, quando piove lo uso comunque". Tipica argomentazione scientifica da premio Nobel. Solo che il Covid non è acqua, come la pioggia...

R.P.M.

Lettera 24

Caro Dago, la polizia ha individuato il tifoso che dopo la partita di Empoli-Fiorentina del 27 novembre ha palpeggiato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia. Gli taglieranno la mano offrendola alla vittima su un piatto d'argento?

Raphael Colonna

Lettera 25

Caro Dago, sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie e i due figli del paziente zero italiano. I quattro pazienti non presentano sintomi rilevanti, a conferma dell'azione prodotta dal vaccino. Che ingenui. E noi pensavamo che il vaccino dovesse rendere immuni dal contagio. O almeno questo ci avevano detto...

Rob Perini

Lettera 26

Sogno di essere invitato a un talk show, e di poter rivolgere una domanda agli scienziati presenti, che come dice la parola, “sanno”: i virus variano perché incontrano individui vaccinati che rendono loro difficile sopravvivere? Perché dovrebbero variare se incontrassero persone non vaccinate e che quindi essi possono colonizzare?

Temo mi terrò il mio sogno, e continuerò a sentire che bisogna vaccinarsi per “immunizzarsi”, anche se è noto che non ci si immunizza…

Giuseppe Tubi