sono previste pene fino a sei anni per chi organizza raduni musicali non autorizzato.

A Predappio divieto di intonare "Faccetta nera".

Dago Lumen,

Xi Jinping ha retto all'assalto di Trump, preso vorticosamente per il culo Biden, circuito, tastato, sedotto, abbandonato Putin, elettrificato la Ue, imbambolato la von der Leyen.

Tuttavia, i sinologi più accreditati lo danno per barcollante, non resiliente, piuttosto proteso all' insano gesto, dopo l'attacco alla cantonese della biodinamica Licia Ronzulli.

Caro Dago,

nel gennaio 2022 un signore al bar raccontava che statunitensi ed europei hanno sbagliato per “non aver adottato una strategia di contagi zero o tendenti allo zero, sopportando costi sociali ed economici molto superiori a quelli dei Paesi che la hanno adottata” come la Cina.

L’altro errore degli Stati occidentali sarebbe stato quello di essersi “limitati a puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che questa sola strategia non possa bastare”.

Quando si parla al bar, davanti a un cappuccino troppo zuccherato, capita di dire delle corbellerie. Non è che adesso, che siamo quasi al veglione, si può chiedere conto a un signore al bar di quello che gli è uscito dalla bocca all’inizio dell’anno. Vero Dago ?

Caro Dago, Zelensky: "Dopo i raid russi la maggior parte dell'Ucraina senza elettricità". Il lato positivo è che per un giorno gli ucraini non dovranno sorbirsi il suo discorso serale.

Caro Dago, Putin dalla Cina può avere solo una pacca sulle spalle e qualche chiacchiera sulle "relazioni future più intense", non ci vuole molto a capire che Xi non ha nessuna intenzione di impegnarsi in una avventura disastrosa come l'invasione dell' Ucraina, nel momento che è alle prese con il covid fuori controllo, migliaia di morti, aziende che stanno lasciando il paese e le prime difficoltà economiche. Putin aspetta sereno...

Caro Dago, per Giuseppe Conte quello di Giorgia Meloni è un governo di "apprendisti stregoni". Eh sì, certo. Ce lo ricordiamo bene il suo governo di "Siamo prontissimi!" coi banchi a rotelle!

Caro Dago, l'Agenzia Europea per la prevenzione delle malattie e l' OMS hanno criticato l'Italia per i tamponi sui cinesi che arrivano nel nostro paese, pensa te in che mani siamo! Non è che in quelle organizzazioni sono arrivati trolley da Pechino? Panzeri e Qatar insegnano..

Caro Dago, Covid, il ministero della Salute: "La pandemia è imprevedibile, il Paese si prepari". Non aspettiamo Carnevale, nei luoghi chiusi e affollati indossiamo la mascherina!

Caro Dago, conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni: 45 domande per oltre tre ore. Così gli studenti hanno un'idea di come saranno gli orali alla maturità 2023.

Caro Dago, Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx rilasciato su cauzione, nel 2022 ha avuto almeno quattro incontri con alti funzionari Usa della Casa Bianca. Presto, bandire subìto la notizia dai social!

Caro Dago, ha iniziato con un pallone di stracci, si è impegnato ed è diventato Pelé. Coi Cinque Stelle uno nella sua condizione avrebbe avuto il reddito di cittadinanza e sarebbe rimasto a casa, sul divano...

Caro Dago, Kiev: "Missile in Bielorussia possibile provocazione di Mosca". Ma certo, come quello in Polonia a cui seguì la "conferma" di Biden...

Caro Dago.

ha visto la disinvoltura con cui, in quel di Bruxelles, l’ex deputato europeo Antonio Panzeri intascava bustarelle milionarie in contanti e come le elargisse generosamente a Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, sempre in contanti in tranche di venticinquemila euro alla volta?

Tutto questo accadeva mentre in Italia fioriva la polemica sul tetto all’uso del contante e sull’ obbligatorietà dell’uso del POS.

Ora, pensa che a questi due persone, sicuramente da classificare fra i “buoni” in quanto a capo di ONG umanitarie e di sindacati a livello mondiale, possa interessare molto che nel nostro paese il limite all’uso del contante sia posto a 2000 piuttosto che a 5000 euro o che l’obbligatorietà all’uso del POS riguardi operazioni di almeno 30 euro piuttosto che di 60 euro ?

Buongiorno e auguri di buon anno,

Ho letto l'articolo "Si riapre il caso Yara" pubblicato su Dagospia il 29.12.2022.

Chissà perchè in Italia gli ergastolani non si rassegnano mai.

Basta vedere Olindo Romano/Rosa Bazzi condannati per la strage di Erba; i fratelli Bianchi condannati per l'omicidio di Willy Montero ed ora Massimo Bossetti per l'assassinio di Yara.

A roma direbbero "Nun ce vonno sta".

Come si va a parlare di certezza della pena se si consente di rimettere in discussione sine die sentenza passate in giudicato da anni, oppure omicidi palesemente accertati e attribuiti a colpevoli conclamati?

A fronte della maggior parte di fatti delittuosi rimasti impuniti ( come l'omicidio di Simonetta Cesaroni o la sparizione di Emanuela Orlandi ) anche i pochissimi delitti i cui responsabili sono stati identificati, giudicati e condannati sono esposti a continue rivisitazioni o rimestaggi come se nessuno alla fine fosse mai colpevole.

Ma per favore "Buttate le chiavi della cella in fondo al fiume"!

