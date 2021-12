POSTA! - CARO DAGO, LEGGE ELETTORALE, CONTE: "SONO PER IL PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO AL 5%". PERBACCO, UN LEADER AMBIZIOSO! CONTA DI RIUSCIRE A FARE IL 6%? - HO SEGUITO IL CONVEGNO DI CACCIARI, MATTEI, AGAMBEN E FRECCERO CON NO GREEN PASS E NO VAX. MI SONO CASCATE LE BRACCIA: ERA COMPOSTO AL 70% DA PARACULI INTERESSATI CHE FIUTANO L'OPPORTUNITÀ POLITICA E AL 30% DA INVASATI...

Riceviamo e pubblichiamo:

personale ama al lavoro 4

Lettera 1

Caro Dago, ieri i netturbini di Roma si sono presentati in forza al lavoro grazie al bonus contro le malattie (fittizie). Cosa altro ci vuole per capire che sono dei rubastipendio? Far lavorare poveri disoccupati con famiglia no?

FB

PATRICK ZAKI

Lettera 2

Non nego certo che lo Zaki sia stato 22 mesi ingiustamente in galera ma visto il fisico e il viso cicciottello non mi si venga a dire che sono stati 22 mesi di agonia, torture, privazione di cibo e altre cose varie come descritto dai giornali e tv varie perché faccio un po' di fatica a crederci ...

PATRICK ZAKI 3

Mi sarei aspettato di vedere uno smagrito, con la sofferenza dipinta sul volto, perché 22 mesi sono tanti e invece... Voi che ne dite?

Libero Andreini

patrick zaki

Lettera 3

Caro Dago, Egitto, Patrick Zaki è stato scarcerato. Adesso speriamo si comporti bene senza tentare di fare l'eroe dei diritti umani: non vorremmo che tornasse subito dentro per qualche bischerata.

Lino

extracomunitario fa il bagno nudo nella fontana di piazza della repubblica a roma 4

Lettera 4

Egregio sig. Dago. A proposito dell'extracomunitario nudo nella fontana... Ma in Italia non riusciamo ad accoglierne uno un po' patito, magro, smunto? No perché ogni volta si vedono certi fisicacci che sembrano appena usciti da un corso in palestra…

Distinti saluti

Antonio

COVID UK

Lettera 5

Anche voi cadete in questa meschinità di essere contenti quando nei paesi che hanno adottato misure meno severe delle nostre contro il Covid (tipo Inghilterra e Paesi scandinavi) le cose vanno male... ma che siete rosiconi e gufi? credevo volaste più alti

elena bonetti a cernobbio

Lettera 6

Caro Dago, suppletive, Italia Viva propone Elena Bonetti al collegio di Roma. Come scrutatrice?

Jonas Pardi

giuseppe conte enrico letta

Lettera 7

Caro Dago, legge elettorale, Conte: "Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%". Perbacco, un leader ambizioso! Conta di riuscire a fare il 6%?

Giàcò

BORIS JOHNSON ANNUNCIA NUOVE RESTRIZIONI ANTI-COVID

Lettera 8

Caro Dago, Covid, nuove restrizioni in Danimarca: scuole chiuse e telelavoro. Mentre in Gran Bretagna Johnson lancia il piano B: Green pass e smart working. Però i vaccini continuano a funzionare... soprattutto per chi li vende.

Tommy Prim

Variante Omicron

Lettera 9

Caro Dago, Covid, Iss: "Tredici casi confermati di variante Omicron, 4 sospetti". Ma dai, si rendono ridicoli. Ci sono milioni di vaccinati che grazie al Green pass non fanno (e non devono fare) mai il tampone, avendo così totale libertà di circolazione. E quindi la variante Omicron potrebbe aver infettato già migliaia di persone, all'insaputa delle teste d'uovo.

B.Ton

Lettera 10

commissione dubbio e precauzione

Dago colendissimo, i media e la crème de la crème degli intellò de’ noantri.

Il convegno no vax & no pass & no brain di Torino almeno fa giustizia delle agiografie con cui i media ci hanno angariato negli ultimi decenni. Il filosofo Cacciari, ultraintervistato, riverito editorialista, omaggiato con pagine e pagine di opinioni e di densi pensieri politici.

giorgio agamben 1

Il filosofo Agamben, noto alle cronache per le vertiginose vette del sapere. Il fine giurista Mattei, formatore di generazioni di studenti. E che dire del mitico Freccero: cosa sarebbe stata la modernità nella comunicazione senza di lui?

Ed eccoli alla sagra delle scemenze&stupidaggini. Parafrasando Edgar Lee Masters: “Tutti, tutti, dormono sulla collina della irrealtà”. Se questi sono i mejo fichi del bigoncio, è urgente la riforma della università italiana!

carlo freccero e ugo mattei

Saluti da Stregatto

PS: alla sagra di scemenze&stupidaggini gli intellò de’ noantri non hanno mostrato alcun sconcerto per la fauna ivi apparsa: evidentemente l’ABC della comprensione della realtà non è alla loro portata. Nella insaziabile fame dei media di guitti da esibire, oramai fanno parte del Pantheon.

Lettera 11

Caro Dago,

ieri ho seguito la diretta del convegno di Cacciari-Mattei-Agamben-Freccero. Ero partito fiducioso. Alla fine mi sono cascate le braccia.

giorgio agamben 2

Un convegno composto al 70% da paraculi interessati che fiutano l'opportunità politica ed al 30% da invasati. Tutto un parlare di resistenza, lotta, capitalismo, riassunti di parafrasi di Adorno, Marcuse, Iva Illich, Foucault, ventate di implicita nostalgia dei gloriosi anni '70, perfino una non troppo velata chiamata alle armi da parte dell'Agamben che alla fine constata che è il tempo di passare all'azione concreta (che vorrà dire? Armiamoci e partite?).

nunzia schiliro

Tutto contro il capitale, salvo che ogni tanto il buon Mattei un invito agli astanti a investire un poco di capitale lo buttava lì… Insomma un caravanserraglio di compagnucci. Tra l'altro Cacciari non l'ho visto! Avrà intuito la mal parata e per evitare di sputtanarsi quel poco di reputazione che gli resta si sarà dato malato?

Una sola cosa seria potevano portare nel dibattito, la vera cosa seria che nel dibattito sul green pass e i vaccini sta in mezzo al corridoio come la famosa mucca: il perché - che credo tutti intuiscano e su cui si basa la vera sfiducia - il Governo non si assume la responsabilità degli effetti avversi del vaccino istituendo un obbligo legale alla vaccinazione e tutelando noi che ci siamo vaccinati più o meno spontaneamente, a prescindere dallo zoccolo duro dei no vax.

maria rita gismondo

Sapere che si è in emergenza e che il vaccino è lo strumento più efficace, somministrarselo e far parte consapevolmente di un percorso giorno per giorno teso a rilevarne effetti, efficacia e controindicazioni, ma con la certezza che lo Stato sarà al mio fianco o a fianco della mia famiglia se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto: è questa l'unica vera istanza da portare avanti a questo punto della vicenda.

Un caro saluto

SR

vincent pinkney e davide giri

Lettera 12

Caro Dago, Bruxelles, azione comune Ue contro i reati d'odio. Sì, cominciamo da quel nero che ha ucciso il nostro Davide Giri a New York?

Greg

vaccinazioni in italia

Lettera 13

Caro Dago, Covid, scarseggiano le fiale di vaccino. Se tutti fossero corsi a vaccinarsi, come chiedevano il Governo e il commissario straordinario, a quest'ora saremmo con le scorte a zero. Draghi ringrazi i no vax: senza di loro adesso non ci sarebbe nemmeno la terza dose per gli anziani e lui avrebbe rimediato una figuraccia.

E.S.

Lettera 14

Caro Dago,

RAPINATORE

Povera Italia, ostaggio degli stranieri. Solo nelle ultime ore leggo dal Tuo sito: banda dell'est rapina ville; rumeno uccide anziano a Milano: immigrato nudo nella fontana delle Naiadi; marocchino violenta (con un italiano) ragazze sul treno.

polizia

Non bastano le malefatte degli italiani. L'afflusso incontrollato degli stranieri manda in tilt le forze dell'ordine, intasa gli ospedali, ingolfa la giustizia. C'è una sola soluzione: quando uno straniero viene condannato per reati gravi, dopo aver scontato la pena, va accompagnato nel paese di provenienza sia esso un europeo o un extracomunitario.

I malviventi e i balordi italiani ce li dobbiamo tenere per forza. Gli stranieri no. Ogni Paese si tenga i suoi.

Ciao, Ugo Verde

Lettera 15

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Caro Dago, Fabio Ciciliano, medico della Protezione Civile e componente del Comitato tecnico-scientifico: «Troppi anziani in ritardo sulla terza dose, così ci mettiamo in difficoltà da soli».

La tontaggine aveva fatto pensare che gli anziani fossero come caproni, pronti a farsi vaccinare con una quantità innumerevole di dosi. E invece anche loro hanno un cuore no vax: si sono fatti vaccinare solo a causa dei ricatti del Governo.

A. Sorri

jeda filal

Lettera 16

Dear Dago, guardando le foto di JEDA FILAL in DANDOLO FLASH PER "OGGI" mi sono reso conto che abbiamo raggiunto la tanto agognata parità uomo/donna. Finalmente anche gli uomini posano nudi sdraiati mollemente su dei divani o mostrano le loro grazie (???) seminudi. O tempora O mores!

MacAroni

Lettera 17

Salve Dago, Ti scrivo questa mia riflessione sperando che tu possa sostenerla e pubblicarla, altrimenti cestinala senza problemi.

green pass ristorante 6

Sono un vaccinato con terza dose e sono un pro vax convinto, io inseguo i vaccini e li farò tutti. Ma la questione è la seguente: mi chiedono il green pass e va bene lo mostro ogni volta. Ma l'evidenza che il luogo dove mi viene chiesto il green pass sia a posto dove la posso trovare?

Io da cittadino come posso accertarmi su chi mi sta chiedendo il green pass sia anche lui a posto con i vaccini? Come faccio a sapere se nelle cucine e sale o bar siano tutti vaccinati o tamponati? A queste domande non ho ancora risposte!

Grazie Dago, ti seguo sempre con interesse, da oltre 30 anni...

Mimmo

sanna marin 9

Lettera 18

Caro Dago, sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteri finlandese era risultato positivo al Covid, la premier Sanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in discoteca. Le famose quote rosa...

A.B.

il leader della cgil maurizio landini 2

Lettera 19

Caro Dago, India, contadini annunciano fine della protesta dopo 14 mesi. E da noi si lamentano per 8 ore di sciopero di Cgil e Uil.

Oreste Grante

vaccino bambino 4

Lettera 20

Caro Dago, Ema, dati rassicuranti su Pfizer ai bambini. Meno male, perché le loro braccia rappresentano la polpa del domani. Quante volte potranno essere vaccinati da qui all'anzianità?

Piero Nuzzo

falsi documenti per avere il reddito di cittadinanza 4

Lettera 21

Caro Dago, Istat, in Italia calano i residenti rispetto al censimento del 2019: -0,7%. Una volta aquisito il reddito di cittadinanza i migranti tornano a casa?

Fabrizio Mayer

il ministro stefano patuanelli foto di bacco (1)

Lettera 22

Egregio Dago,

Ieri in TV il Ministro Patuanelli si è sciolto in elogi e sperticati apprezzamenti sul Capo di Stato che termina il suo mandato. Ma non era il suo compare stellare, il vispo Giggino, che chiedeva a gran voce l'impeachment di Mattarella? O forse è più conveniente pretendere che non sia mi accaduto?

Cordialità

Sanvic

passaggio di consegne tra angela merkel e olaf scholz

Lettera 23

Caro Dago,

è iniziato il mandato di Olaf Scholz, nono Cancelliere della Repubblica Federale di Germania.

Per quanto ad un osservatore estero questo governo possa apparire poco saldo, i crucchi non riusciranno mai e poi mai a raggiungerci.

Le attuali cariche sono state delineate alla fine della seconda guerra mondiale, nello stesso lasso di tempo noi siamo riusciti a farci ben 44 Presidenti del Consiglio, che poi in realtà sono 30 ma si sa la peperonata può tornare su la notte ed evidentemente anche i politici italiani.

Ossequi

A. Francesco