POSTA! - CARO DAGO, LETTA: "HANNO FERMATO IL FUTURO, MA IL PAESE È DA UN'ALTRA PARTE". LAVORO? PENSIONI? SANITÀ? MACCHÉ! DDL ZAN. SEMPRE PIÙ BARZEL-LETTA - LA BOCCIATURA DIMOSTRA LA MATRICE ARROGANTE DI PD E M5S - CONTE: "CHI GIOISCE PER SABOTAGGIO LO DICA AL PAESE". IL PROBLEMA È CHE È IL PAESE A GIOIRE. ALLA GENTE SENZA LAVORO E CON LE BOLLETTE E LA BENZINA A PREZZI STRATOSFERICI, COSA PUÒ FREGARE DEL POLITICALLY CORRECT?

Lettera 1

nubifragio catania 8

Caro Dago, alluvione a Catania, ovviamente colpa del "climate change", del "global warming" e cioè nostra. Mi consolo con le buone letture: Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo elencava fra i mali della Sicilia le piogge che non si vedono per mesi e poi arrivano di colpo, tutte insieme, travolgendo uomini e animali. E si parla del primo 800. Finirà che per una frasetta così sarà messo all'indice pure lui, per negata Verità Unica Climatica. Saluti

Blue Note

mario draghi alla camera 1

Lettera 2

Caro Dago, scontro coi sindacati sulle pensioni, Draghi: "Indietro non si torna". Così lo vogliamo! Un premier autoritario, come sul Green pass.

M.H.

Lettera 3

Dago Dagone…

Ho consultato la mia sfera di cristallo a proposito delle pensioni. Salvini per tenere buoni i suoi (alcuni tonti) elettori ha già detto “un anno e poi vediamo”… intanto butta giù anche questa sconfitta…

DURIGON E SALVINI ALL INCONTRO CON DRAGHI SULLE PENSIONI

I Sindacati negli ultimi 20 anni non hanno MAI fatto l’interesse dei lavoratori… vorrai mica che comincino proprio ora? Queste le risposte della mia sferetta.

Frank

Lettera 4

Dago darling, e poi dicono che il reset è una fake news! La Disney ha chiuso a Milano il suo ultimo negozio fisico italiano. Quindi ormai mostrerà e venderà i suoi prodotti soltanto digitalmente.

Fammi capire: vista e udito possono essere soddisfatti anche digitalmente, ma il tatto dove lo mettiamo? Per non parlare in certi casi dell'odorato. P.S. Passando ad altro, a me pare che l'inflazione stia aumentando velocemente, ma probabilmente sarà una fake sensazione mia, dato che i "liberi" media non ne danno notizia. Ossequi

Natalie Paav

JOE BIDEN

Lettera 5

Caro Dago, terrorismo, allarme del Pentagono: "Fra sei mesi possibili attacchi dell'Isis-K, anche sul suolo Usa". Chissà se adesso, come d'abitudine, Joe Biden farà l'opposto di quel che bisogna fare. Un altro disastro come con il ritiro dall'Afghanistan?

Corda

virginia raggi lascia il campidoglio 3

Lettera 6

Avete visto che l'Italia si allaga anche dove non c'è la Raggi? Solo che non fate battutine né accusate i sindaci. Eh già sono della vostra parte politica. E si sa, non si abbaia a chi ci porta la pappa...

Lettera 7

Caro Dago, fammi capire, Draghi dice no alla conferma delle pensioni a quota 100 che potrebbero lasciare libero qualche posto di lavoro ai giovani, ma dà 9 miliardi con il reddito di cittadinanza per lasciarli sul divano a riposare…

Bob il duro

scontri in sudan

Lettera 8

Caro Dago, Golpe in Sudan, l'Ue minaccia lo stop ai finanziamenti. Bravi, così poi vengono tutti in Italia.

Fabrizio Mayer

Lettera 9

Anche il sito Dagospia, col suo furore anti-no-pass, è diventato mainstream, praticamente un “giornalone”. Davvero, D’Agostino, rimettiti la sottana e vai a fare il furbo in qualche reality. Stai invecchiando male anche tu.

il leader della cgil maurizio landini 4

Lettera 10

Caro Dago,

In vista della nuova finanziaria Landini ha dichiarato che i sindacato sono “pronti ad una grande mobilitazione".

Farà forse scioperare tutti i pensionati della CGIL?

Pierino

MATTEO BASSETTI E LA SCRITTA UMILE IN UFFICIO

Lettera 11

Il dott. Bassetti si scaglia contro - spirto guerrier che gli si desta spesso, per lo scienziato serio, distaccato che si vuole sine ira ac studio televisivo - chi osa affermare che il Covid ha ucciso solo il 2.9 percento delle 130-140.000 vittime che fanno da testimonial dello stato di emergenza permanente fino alla prossima congiuntura (in attesa di stabilizzazione) emergenziale...

Il dato assai insolente è certificato dall'Istituto Superiore di Sanità: se per Bassetti non è un ente abbastanza scientifico, ne chieda la soppressione o la censura, che va tanto di moda da chi la pensa come lui.

una story su instagram di matteo bassetti

Io mi rallegrerei di sapere che la pandemia non ha ucciso più di una normale influenza: ma si è capito che è proprio la normalità l'anomalia, che non può godere di buona stampa di regime: perlomeno, la normalità per cui - al posto in cui hanno imbullonato Speranza - mi preoccuperei di dati così corrivi con l'esclusiva del combinato disposto tachipirina e 'vigile attesa'.

Sull'emergenza libertà in pericolo, invece, Bassetti e Speranza non hanno da reclamare: a loro, sta bene così: anzi, volendo, ne esigerebbero di più, di questa medicina preventiva contro ogni dissenso emergente: e più vaccini a oltranza per tutti: e buona camicia di forza (e shampoo di manganellate e docce di forza ondulatoria) a chi dissente.

Raider

luciana lamorgese 1

Lettera 12

Caro Dago, piano di sicurezza per il G20 a Roma, in campo 5 mila uomini con utilizzo dei droni. E la ministra Lamorgese stia in campana: qualcuno potrebbe organizzare un rave nei giardini del Quirinale!

Bibi

CHIARA APPENDINO E VIRGINIA RAGGI

Lettera 13

Caro Dago, la Raggi e Appendino, due ex, si sono incontrate per parlare del loro futuro. Ma come? Non avevano dichiarato che dopo l'esperienza politica (fallimentare) sarebbero tornate al loro lavoro? Hanno capito subito che è meglio buttarsi in politica che tornare a... lavorare!

FB

ddl zan 12

Lettera 14

Caro Dago, ddl Zan al Senato, Pd, M5s e Leu contro la "tagliola". Però quando la usano i trans va bene?

virginia saba foto di bacco (4)

Bug

Lettera 15

Caro Dago, Virginia Saba, giornalista, scrittrice e fidanzata del ministro Di Maio: “Luigi è bellissimo”. Ah, meno male: temevamo l'avesse scelto per l'intelligenza!

Greg

patrizio bianchi

Lettera 16

Caro Dago, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: "Ho richiesto che dopo gli 80enni, cioè quelli più fragili, siano ancora una volta gli insegnanti ad avere la priorità assoluta per la terza dose di vaccino".

Stando alla Fondazione Gimbe ci sono oltre 1,2 milioni di studenti (i più irresponsabili nel rispettare le norme di sicurezza!) non vaccinati e lui si preoccupa della terza dose ai prof?

Tas

Lettera 17

Caro Dago, Prato, prete arrestato per droga chiede il patteggiamento. Dovrebbe chiedere il cilicio! Cosa gli hanno insegnato in Seminario?

Neal Caffrey

Lettera 18

DI MAIO

Caro Dago,

Anch’io mi difendo con vigore quando mi accusano di essere tinta. No, signori, tutto colore il naturale il mio.

La domanda, quindi, di perché Luigggino di Maio si senta tanto offeso delle insinuazioni che sia omosessuale dovrebbe spiegare il perché egli vorrebbe dimostrare a tutti i costi il contrario. Mi ricordo di un altamente erotico servizio di CHI con la fidanzata del ministro. “Donne, tenetevela nei collant!” voleva quel servizio fotografico cominciare.

DI MAIO SABA

Insomma perché il movimento grillesco che voleva le unioni civili (perfino il matrimonio) si tirò indietro davanti alla timida legge Cirinnà? Non è che forse c’è un problema con questo movimento che tanto si è sempre detto aperto al cambiamento per non cambiare nulla (parafrasando un grande romanzo)?

Saluti dalla tinta,

Lisa

luigi di maio foto di bacco

Lettera 19

Caro Dago, 2019, Berlusconi a Di Maio: "Sei bravissimo". Ma l'attuale ministro degli Esteri deve avere equivocato. Silvio intendeva "nello smantellare i 5 Stelle". E infatti due anni dopo Giggino ha quasi completato l'opera.

Nino Pecchiari

xi jinping con la mimetica

Lettera 20

Dago Super,

in coerenza con "abbraccia un cinese" con tutta la liturgia arcobaleno, No Muri, libertà ad Hong Kong e valori simili ci fosse uno di questi che oggi dica "abbraccia uno di Taiwan". In alto i cuori

- peprig -

nunzia de girolamo alessandro zan foto di bacco

Lettera 21

Caro Dago, Ddl Zan, Conte: "Chi gioisce per sabotaggio lo dica al Paese". Il problema è che è il Paese a gioire. Alla gente senza lavoro che fatica ad arrivare a fine mese a causa del Covid, e con le bollette e la benzina a prezzi stratosferici, cosa può fregare del politically correct?

Axel

matthew hutchins alec baldwin

Lettera 22

Caro Dago, «Perché mi avete dato una pistola carica? Perché?», ha gridato Alec Baldwin subito dopo aver sparato per errore alla direttrice della fotografia e al regista del suo film "Rust", giovedì scorso.

Ma la domanda vera è: perché non ha controllato cosa gli avevano passato? Se sul set gli dicono di mangiare qualcosa, si accerta prima di vedere cosa c'è nel piatto o mette in bocca anche la cacca del cane?

Mark Kogan

Lettera 23

maria elena boschi tommaso cerno alessandro zan foto di bacco

Caro Dago, non avevano i voti per approvarlo e invece di trattare, come si fa in tutte le democrazie, hanno preferito schiantarsi. La bocciatura del Ddl Zan dimostra la matrice arrogante di Pd e 5 Stelle.

Furio Panetta

Lettera 24

Caro Dago, maltempo, Mattarella telefona al sindaco di Catania. Non era meglio se chiamava direttamente Alarm Phone?

Rob Perini

nubifragio catania 9

Lettera 25

Caro Dago, assegnato il porto di Palermo alla Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con 367 clandestini a bordo. A Catania c'è un'emergenza alluvione senza precedenti e si consente a questi di venire a romperci i coglioni?

F.G.

Lettera 26

Caro Dago,

Gran giornata per le assicurazioni! L'Europa, sempre sensibile alle necessità delle lobby, ha deciso che l'assicurazione di auto e moto andrà pagata anche se vengono tenute ferme per mesi.

Questa misura punitiva è stata studiata appositamente per quei pensionati goderecci a peccatori che passano l'inverno ai tropici per risparmiare sul riscaldamento e abbronzarsi.

Almeno credo, non vedo una motivazione più plausibile per questa che mi sembra una pura e semplice estorsione.

Buona giornata!

Giovanna Maldasia

alessandro zan

Lettera 27

Caro Dago, con 154 sì contro 131 no, al Senato la "tagliola" trasforma il DdL Zan nel Ddl "Zac, un taglio e via!". Finalmente ci siamo liberati di questa stupida e inutile legge.

Lino

Lettera 28

Dago,

essendo il Senato della Repubblica un potere derivato dalla più bella Costituzione del mondo, essendo ogni senatore espressione non solo della territorialità elettiva ma di tutta la nazione ed essendo previsto il voto segreto come garanzia della non coercizione dei partiti sui singoli eletti, insomma che cosa pretendono gli sconfitti dalla votazione sul decreto Zan?

alessandro zan senza paura

È la democrazia bellezze, l'hanno codificata tanti anni fa con norme e procedure e manco Fedez con i suoi milioni di follower può farci nulla. Si ritorna al Via e stare fermi per 6 giri pardon mesi. Dopo il festival di Sanremo mi pare ovvio.

saluti - peprig -

Lettera 29

Caro Dago, Letta: "Hanno fermato il futuro, ma il Paese è da un'altra parte". Lavoro? Pensioni? Sanità? Macché! Ddl Zan. Sempre più barzel-Letta...

Theo

Lettera 30

Finalmente una buona notizia da Roma. Dalle aule sorde e grigie della Capitale è arrivata una ventata di aria fresca, nonostante la fonte sia particolarmente inquinata. Forse qualche Santo ha pilotato l'avventura del malefico disegno di Legge Zan (un padovano che per la sua pervicace furia iconoclasta - irrispettosa della benché minima pietas popolare che non poteva certo farsi silenziare in maniera così assurda e totalitaria, tale che neanche Stalin e compagni hanno mai pensato di porre in atto, per me ha tradito le tradizioni cattoliche venete senza appello) fino a sbattere contro lo scoglio della verità.

alessandro zan maria elena boschi

Sì, perché al di là di tante parole, di tante frasi pronunciate dall'imbrillantinato Zan Zan che si fa passare vittima e povero martire (quando in realtà voleva tappare le bocche altrui, far insegnare cose assurde nelle scuole, istituire una società nuova fondata su disvalori demoniaci) è uscita papale papale la vera situazione della politica e della composizione della maggioranza degli italiani.

Messi di fronte alla scelta di coscienza la maggioranza decisiva del Senato ha scelto per la libertà. Di non uccidere la verità delle cose ovvie, la verità del cuore che dice chiaramente come alcune situazioni personali e/o scelte varie, non debbano e non possano prevalere sui valori fondanti della società italiana.

alessandro zan barbara d'urso cristiano malgioglio

Certo, libertà agli omosessuali di essere come tutti, ma senza privilegi assurdi legati alla loro situazione. Ci sono già le leggi per tutelare chiunque, non servono particolari misure ad hoc per minoranze che in realtà sono prevaricatrici e ideologizzate.

alessandro zan arisa

Finalmente una cosa di destra dunque, destra civile, libera, aperta e non succube di ideologie sempre più arroganti. Bene Lega, FdI, FI e stavolta pure Renzi che per la verità ho sempre criticato per altro verso.

Luciano