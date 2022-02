POSTA! - CARO DAGO, MA IL M5S È UN PARTITO DEL PARLAMENTO ITALIANO O DI PAPEROPOLI? DOPO TUTTE LE GIRAVOLTE IDEOLOGICHE, MINISTRI IMPROBABILI, MANCAVA SOLO CHE AL MOVIMENTO "DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATA" L'ELEZIONE DI CONTE E IL SUO STATUTO VENISSERO SOSPESI DA UN GIUDICE. UN MOVIMENTO NATO DA UN "VAFFA" POTEVA SOLO FINIRE NELLO STESSO MODO...

Caro Dago, reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni a Torino. Indagate 960 persone, tra cui 330 cittadini romeni: avrebbero dichiarato dati falsi e residenze inesistenti per ottenere in modo illegittimo il sussidio economico.

I 5 Stelle non riescono nemmeno a eleggersi onestamente il segretario, figurarsi cosa avranno combinato nel redigere questa legge che fa acqua da tutte le parti... Una specie di passepartout per truffatori.

Lauro Cornacchia

Caro Dago, Covid, Agenas: "In Italia occupazione reparti risale al 29%". L'evidenza scientifica a supporto della dichiarazione sentita più volte ieri che "stiamo uscendo dalla pandemia"?

Gian Morassi

Caro Dago, qualcuno avvisi i vari Letta, Bettini, D'Alema e Travaglio che un giudice di Napoli li ha privati del loro "punto di riferimento progressista". Ah questi giudici antidemocratici...

FB

A Dagospia.

Non so se l'avete notato, ma il Presidente Vladimir Putin sembra in piena burrasca psicosomatica dovuta a stress decisionale.

Le immagini di ieri filmate prima, durante e dopo il meeting con il Presidente Emmanuel Macron al Cremlino, mostrano un Putin ingrassato di almeno 10 chili. La faccia rotonda e il grosso addome che rende stretto il suo abito, che sembra di una taglia inferiore al dovuto, sono molto diversi da quelli che solo un mese e mezzo fa mostravano il Presidente molto più magro.

Fate il confronto con le immagini di archivio. E poi Putin non è certo un allegrone in pubblico, anche se qualche volta sorride. Ora non lo fa più e più che serio sembra tetro e seduto davanti a Macron è sempre curvo. Non credo che dovremo aspettare molto per sapere cosa avrà deciso in merito alla questione Ucraina.

Francisco o primeiro

Caro Dago, crisi Ucraina, Macron va prima a Mosca e poi a Kiev. Scholz va da Biden. L'unico a non contare una mazza è il nostro Draghi, che fa da spettatore passivo. Meno male che uscita di scena la Merkel la guida dell'Europa sarebbe dovuta passare dall'asse Italia-Francia (così scrivevano i nostri giornaloni). A quanto pare l'asse lo abbiamo preso in quel posto.

Samo Borzek

Caro Dago, già prima, pur essendo stato "eletto" capo dei grillini, Conte contava zero. Lo si è visto durante la trattativa per il Quirinale. Adesso che il Tribunale di Napoli ha azzerato i vertici 5 Stelle, "Giuseppi" ha l'inconsistenza della farina: doppio zero.

Pop Cop

Caro Dago, M5s, Conte: "La mia leadership non dipende dalle carte bollate". Dai magheggi del voto online?

Fritz

Caro Dago,

Biden e Scholz: "Se la Russia invade l'Ucraina bloccheremo il gasdotto Nord Stream 2". Sicuramente io sono ignorante in materia di strategie politiche e diplomatiche, ma mi ricordano tanto quei mariti che, per fare un dispetto alle mogli, minacciano di tagliarsi gli attributi...

Gualtiero Bianco

Caro Dago,

se non ci fossero gli arbitri cattivi la Roma vincerebbe lo scudetto. Anzi trionferebbe in Champions.

Cordiali saluti.

Piero

Caro Dago, il ministro Guerini è intervenuto all'apertura dell'anno accademico della Scuola Ufficiali dei Carabinieri: "Voi siete il futuro". Accidenti, che frase originale. Da che cosa l'avrà dedotto?

Piero Nuzzo

Caro Dago, non per infierire (bugia...) ma ti rammenti dove la sondaggista Ghisleri collocava il gradimento di Conte, per quasi tutto il 2021? Per tutto il 2021 attorno al 50%, solo a settembre arretrava al 37% dietro Draghi.

Che Conte risultasse così preferito dagli italiani, alla luce delle sue prestazioni da capo dei 5S, risulta tuttora un mistero. Ma la costernazione della Ghisleri, evidente nelle sue apparizioni televisive quando raccontava del declino di Conte, potrebbe indurre a ipotizzare che il cosiddetto "avvocato del popolo" un po'... le piaceva?

Max

Caro Dago,

ti confesso che non capisco le proteste degli studenti che stanno avvenendo in questi giorni per la ventilata reintroduzione di due prove scritte ai prossimi esami di maturità.

La mia sorpresa nasce dal fatto che, sia se saranno obbligatorie le prove scritte sia se le prove in questione non saranno previste, la percentuale dei promossi agli esami di maturità si aggirerà senza dubbio attorno al 99,5% e quei pochi studenti che non riusciranno a superare l'esame in questione verranno bocciati non perché non conoscono le materie di esame ma per altri motivi.

La vera domanda cui dovrebbe rispondere il ministro dell'istruzione non è certamente quella sull'inserimento o meno degli scritti agli esami di maturità.

Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, dovrebbe chiedersi a cosa servono gli esami di maturità quando la percentuale dei promossi si avvicina ogni anno al 100%.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Caro Dago, Di Maio: "La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo. Lavoriamo per evitare il rischio preoccupante di una escalation militare". Cioè lui lavora??? Bibiteee, nocciolineee, gelatiii!!!

J.R.

Caro Dago

Sto guardando le Olimpiadi in diretta finale di curling… fioccano commenti sessisti… tipo lei parla troppo… è poco concentrata… quando invece Stefania sta mettendo a segno i colpi migliori ma secondo gli speaker il merito è tutto di Amoser che scopa benissimo…

Non ci possono credere che una donna faccia bene anzi benissimo?

Vergogna

Saluti

LB

Dago colendissimo,

come dice Marx “i capitalisti saranno impiccati con la corda che loro stessi avranno venduto”.

Il caso Renzi - e l’oro dei petrolieri arabi - ci dimostra che la profezia si avvera sempre di più. Indipendentemente dalla figura di Renzi, che da politico scomodo gode delle attenzioni di qualche “loggia profonda”, l’episodio certifica lo stato confusionale della politica italiana.

Dove ci sono amici dei russi, amici dei cinesi e perché no amici degli arabi. Insomma per poco o per tanto, per una carezzina, una brioche od una scarsella ben gonfia, i sinceri democratici ubicati al di fuori dei patri confini possono contare sulla quinta, la sesta e la settimana colonna.

Ma il nostro paesino è solo un angolino della corsa alla monetizzazione delle elite cosmopolite. Gli europei hanno per 16 anni seguito le indicazioni della autopensionatasi signora Merkel, e adesso si scopre che la Germania è legata mani, piedi ma anche palle al gas russo, e dipende in modo patologico dal mercato cinese. Magari non si è notato molto… ma in questi ultimi anni quando l’Occidente ha avuto qualche bega con Russia, Cina e Medio Oriente, la Germania era sempre latitante (la chiamavano prudenza).

Se poi allarghiamo il quadro, non c’è paese europeo dove settori importanti delle elite non siano molto amichevoli nei confronti di quei sinceri democratici. Se poi passiamo agli States, lì è dove è iniziata la “vendita della corda”: politici, finanzieri, accademici, eccetera sono da tempo al servizio del business con i cinesi e con i petrolieri arabi. Magari trascurando i russi.

Speriamo che con la carenza di materie prime e di chips, ci sia anche penuria di corde da impiccagione!

Saluti da Stregatto

Caro Dago, ma il M5S è un partito del parlamento italiano o di Paperopoli? Dopo tutte le giravolte ideologiche, ministri improbabili, mancava solo che al movimento "della democrazia diretta e partecipata" l'elezione di Conte e il suo Statuto, venissero sospesi da un giudice. Un movimento nato da un "vaffa..." poteva solo finire nello stesso modo.

FB

Caro Dago, centrodestra, Giorgia Meloni: "È tempo di fare chiarezza". Perché non chiedono una consulenza all'avvocato Giuseppe Conte?

P.F.V.