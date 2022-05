POSTA! - CARO DAGO, MA QUALCUNO HA GIÀ TIRATO IN BALLO LA QUESTIONE DELLE TRIVELLE CON CUI I M5S FINO A NON TROPPI MESI FA SI VANTAVANO? NO NUCLEARE, NO TRIVELLE, CHE FACCIAMO? RISCALDIAMO CON LA LENTE DI INGRANDIMENTO E I RAGGI SOLARI? - E SE LA RUSSIA DOVESSE MALAUGURATAMENTE DECIDERE DI UTILIZZARE LE BOMBE ATOMICHE? PER LE PRIME DUE A BIDEN TOCCHEREBBE TACERE PERCHÉ A QUEL PUNTO PUTIN AVREBBE APPENA PAREGGIATO IL CONTO CON GLI STATI UNITI?

Caro Dago, il premier ha dato mandato al ministro dell'Economia di anticipare la manovra di Bilancio in modo che sia pronta già in estate, nel caso si dovesse andare a elezioni in autunno. Se serve per mandare prima a casa Draghi, disponibili a quarta e quinta dose di vaccino!

Giuly

Caro Dago, guerre e shock economici: 200 milioni di persone colpite dalla fame. Solo un danno collaterale. L'importante è riuscire a piazzare tante armi.

Tas

L'assurdo e costoso bonus di 200 euro "puzza": si sta oliando la lista Draghi? Visto che si è bruciato (checché ne dicano) tutte le prospettive di carriera internazionale per manifesta incapacità, a Draghi non resta che la riserva indiana dei falliti: la politica nella colonia Italia. Sic transit...

Paolo Montagnese

Caro Dago, Ue, Ursula von der Leyen: "Chiederemo di nuovo embargo a petrolio russo". E fa bene. Male che vada le risponderanno di accomodarsi sul divano...

SdA

Caro Dago, Ucraina, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni: "Le sanzioni sono necessarie, l'Unione europea ha deciso di rispondere a una aggressione miliare con misure economiche". Che scemi Roosevelt e Churchill a non averci pensato 80 anni fa!

P.T.

Esimio Dago,

Alessandro Orsini "pretende", Giuseppe Conte "pretende". Ma chi sono? "The great pretenders"? (tradotto: "I grandi bugiardi" - "I grandi imbroglioni" - "I grandi impostori").

Bobo

Non c’è più religione! Adesso i settantenni malandati tentano, vestiti in modo sgargiante, ridicole risse tra di loro, con esito comico… e magari sono pure remunerati!

O tempora, o mores.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "Morti 24.500 soldati russi da inizio guerra". A 25 mila Biden ha promesso un bonus?

Fabrizio Mayer

Caro Dago, caso Petrocelli, anche Salvini e altri senatori della Lega si dimettono dalla commissione Esteri: sconvocata la plenaria. Proprio come spiegava Draghi a Lavrov. Il nostro Paese è l'essenza della democrazia. Chiunque, da chi conta nulla a chi conta qualcosa, può esprimere liberamente le proprie opinioni senza per questo subire alcuna conseguenza...

A.B.

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "La Russia prepara la parata del 9 maggio a Mariupol". Ah, bene. E per il rinfresco, invece? Tutti a Kherson?

Gian Morassi

Caro Dago,

ma qualcuno ha già tirato in ballo la questione delle trivelle con cui i M5S fino a non troppi mesi fa si vantavano? No nucleare, no trivelle, che facciamo? Riscaldiamo con la lente di ingrandimento e i raggi solari?

E indovina come si trova il famoso gas? Trivellando (o fracking). Tra l'altro una questione che molti paesi tacciono è proprio su come la Russia prenda il suo gas: trivellare si può, ma a rischio ci sono terremoti e l'inquinamento (altra questione dell'Europa ricca che lascia i lavori sporchi ai paesi più poveri o più incuranti su questioni ecologiche).

O pensano i nostri governanti M5S che il gas metano sia il prodotto di scarto delle mucche?

Saluti dalla trivella,

Lisa

Caro Dago,

Gli chef diventano sempre più raffinati e le ricette da loro create sempre più eteree e costose, le porzioni si misurano ormai col contagocce.

La moda impone di andare in brodo di giuggiole davanti a piatti sempre più enormi dove una macchia grande come una moneta da un euro che sembra sagomata da un pittore giapponese e sfumata fino a perdersi in uno svolazzo costituisce il clou della cena.

Per sfamarsi, verbo considerato (suppongo) volgarissimo, bisognerebbe ordinare circa 400 portate, ma dati i costi di queste prelibatezze è meglio fare la bella figura di apprezzare i costosi schizzi d'autore, pagare il conto con un bonifico e poi correre a farsi un kebab o un panino col salame.

Giovanna Maldasia

Caro Dago,

qualche piccola precisazione storica a chi scrive “E l’autarchia fu anche la sola risposta che seppe trovare l’Italia fascista, a partire dal 1934, alla crescenti sanzioni internazionali che diventarono sempre più soffocanti con l’aggressione all’Etiopia e poi dopo l’aggressione alla Francia nel 1940.”

Le sanzioni all’Italia non furono dal 1934, e crescenti. Cosa c’era da sanzionare nel 1934? Le sanzioni furono applicate dalla fine del 1935, quando l’Italia attaccò l’Abissinia e durarono fino all’estate 1936. La Francia nel 1940 non c’entra nulla, allora c’era la guerra.

Nel periodo delle sanzioni il consenso al regime fascista crebbe, per dare “oro alla patria” tutti donarono le fedi nuziali, e perfino l’antifascista Benedetto Croce donò una sua medaglia in oro. L’autarchia motivò un impegno industriale e scientifico che portò alla scoperta di surrogati e nuovi prodotti che usiamo ancora oggi. Non che conoscere la storia serva a nulla...

L. A. Voisin

Caro Dago, Ucraina, e se la Russia dovesse malauguratamente decidere di utilizzare le bombe atomiche? Per le prime due a Biden toccherebbe tacere perché a quel punto Putin avrebbe appena pareggiato il conto con gli Stati Uniti?

M.H.

Caro Dago, Ucraina, il Papa vuole incontrare Putin? La risposta: "In ogni situazione internazionale il dialogo con Francesco è importante per Mosca". E fu così che anche Bergoglio finì sulla lista nera di Gianni Riotta?

Piero Nuzzo

Alan Friedman era meglio da giovane quando doppiava Ollio, faceva più ridere.

Signoramia