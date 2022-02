POSTA! - CARO DAGO, UCRAINA, SALVINI: "SOSTEGNO DELLA LEGA A QUALSIASI PROPOSTA DI DRAGHI". I GRADI DEL CAPITANO... ANZI: IL CAPITANO A 90 GRADI! - ZELENSKY CHIEDE IMMEDIATO ACCESSO ALL'UE. MA CHI SI CREDE D'ESSERE? ANDREA SCANZI CHE VA A VACCINARSI CONTRO IL COVID? - DOPO PFITZER, MODERNA E ASTRAZENECA, L'OCCIDENTE HA FINALMENTE TROVATO IL VACCINO DEFINITIVO CONTRO IL COVID-19 E LE SUE VARIANTI: L'UCRAINA. ORMAI NON SI PARLA PIÙ DI CONTAGIATI, RICOVERATI E MORTI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

guerra del vietnam 2

Caro Dago, ricordo che ai tempi della guerra del Vietnam ogni giorno gli studenti scioperavano contro la sporca guerra, i sindacati bloccavano le fabbriche, gli intellettuali scrivevano chilometrici manifesti con centinaia di firme, l'ambasciata americana era assediata h24 da manifestazioni pacifiste.

Dove sono finite tutte queste persone amanti della democrazia? L'Ucraina è una cosa che non interessa?

VERGOGNA!

FB

meme su di maio 4

Lettera 2

Caro Dago, crisi Ucraina, la Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare la Russia. Quindi dopo "Mai con la Lega", "Mai col Pd" e "Mai con Forza Italia", Di Maio consiglia "Mai con i russi"?

Pikappa

Lettera 3

Caro Dago, crisi Ucraina, Kiev chiede cessate fuoco immediato e ritiro truppe russe. Ma dai... Una richiesta più realistica? Mica si sta giocando a Risiko e si possono rimettere tutti i pezzi nella scatola in cinque minuti!

Lucio Breve

Lettera 4

Caro Dago,

Vladimir Putin

L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin mi ha richiamato alla mente la favola di Fedro del lupo e dell’agnello.

Il lupo, dopo aver cercato inutilmente un pretesto valido per mangiarsi l’agnello, se lo mangia tranquillamente solo perché lui è il più forte.

Fedro ha scritto questa favola per chi, con falsi pretesti, opprime degli innocenti. Passano i millenni ma Putin ci sta dimostrando che l’uomo non cambia ed è sempre guidato dagli stessi istinti primordiali in lui presenti sin da quando calpesta la terra.

I bulli e i prepotenti ci sono sempre stati e sempre ci saranno perché il bullismo e la prepotenza sono insiti nella natura umana anche se, per fortuna, non in tutti gli uomini. Ma quando un prepotente come Putin raggiunge posizioni di potere quasi senza limiti i danni che può provocare sono immensi e ricadono su tutti.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

andrea margelletti foto di bacco

Lettera 5

Caro Dago, Andrea Margelletti, analista di questioni militari e geopolitiche, sulla guerra in Ucraina: "Da un punto di vista militare, quello che il presidente Putin annuncia con tanto clamore è un nonsenso. L'armamento nucleare, sia quello americano sia quello russo, è sempre in massima allerta".

Ecco, allora perché non lo va a spiegare a Washington, che ha definito la cosa "inaccettabile", e ai nostri media che si sono tanto indignati?

Licio Ferdi

Lettera 6

Caro Dago, accolto l'appello di Papa Francesco per il cessate il fuoco in Ucraina. Stati Uniti e Ue inviano e invieranno montagne di armi.

Tony Gal

Lettera 7

carlo calenda a l'aria che tira

Che poi, a scriverla tutta, ci sarebbe un modo per risolvere le varie crisi mondiali (Russia-Ucraina, Cina-Taiwan, Francesco-Ilary): Carletto Calenda.

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Egregio sig. Dago. A proposito di Calenda che spernacchia Salvini, direi che la vicenda non è altro che la conferma del fatto che oramai in Italia politica e spettacolo fanno parte di un'unica partita di giro. Il comico (Grillo) fa il politico e il politico (Calenda) fa il comico.

Distinti saluti

Antonio

anonymous

Lettera 9

Caro Dago, finalmente la verità è venuta a galla. Ieri, con un Cyber attacco, gli hacker di Anonymous hanno messo ko vari siti web di istituzioni russe, tra cui il Cremlino. Non contenti hanno preso il controllo delle tv trasmettendo quel che gli pareva.

Il tutto, verosimilmente, dietro spinta dell'Intelligence Usa. Quindi altro che Russiagate, come i Dem tentano da anni di far credere al mondo. Ammesso e non concesso che durante le Presidenziali del 2016 (Trump vincente su Hillary Clinton) vi siano state interferenze hacker, è tutta una questione interna agli Stati Uniti - o meglio, ai Dem, visto che quelli di Anonymous hanno idee progressiste - mascherata da interferenza russa.

Così da prendere due piccioni con una fava: far passare i russi per i soliti cattivoni malvagi e far credere che Donald fosse una loro pedina. Ieri il castello di carte (false) è crollato.

R.P.M.

Lettera 10

gasdotto

Caro Dago, in tv vediamo conduttori e ancor più conduttrici con abiti leggerissimi, ergo riscaldamento a palla. Al contrario di quanto sembri i nostri tg sono tutti filorussi impegnati a finanziare Putin?

GS

gasdotto

Lettera 11

Caro Dago, guerra Ucraina, sanzioni pesano sul prezzo del gas: in Europa +35%. Piccoli Tafazzi crescono...

SdA

Lettera 12

Caro Dagos, la decisione del governo ucraino di armare i civili segna un'escalation che li trasforma in bersagli, da usare - ciò che Zelensky sta già facendo - come arma di propaganda per farne vittime della brutalità russa. Combattenti e insieme, scudi umani: imbattibile strategia di guerra, sul campo e mediatica.

volodymyr zelensky

I pacifisti che manifestano per chiedere il cessate il fuoco dovrebbero chiedere, nello stesso tempo, che non si armino i civili. Gli ucraini fanno da testimonial, nel senso greco di martiri, di una guerra che è uno spot promozionale della N.A.T.O. e degli U.S.A., rinomate forze anti-imperialiste e pacifiste esportatrici di democrazia, che, notoriamente, combattono solo bellissime guerre umanitarie.

volodymyr zelensky

A tal riguardo, Aldo Grasso consideri che divieti e restrizioni a no vax e no green pass, alla loro libertà di lavoro e di movimento, il blocco dell'accesso ai conti fiscali dei camionisti in Canada, lo strisciante ma sempre più pervasivo attacco alla rappresentazione pubblica della fede cristiana, il Parlamento europeo che chiede di monitorare e schedare chi non accetta il Pensiero Unico su gender, aborto, famiglia, ecc..., la dozzina di morti e centinaio di feriti, una decina dei quali con mutilazioni, le migliaia di arrestati nella repressione dei gilets jaunes, per fare solo qualche esempio, non sono indici di libertà e democrazia da sbandierare per le guerre per procura dell'Occidente e negli articoli a supporto e a corredo.

Raider

Lettera 13

pietro parolin bergoglio

Caro Dago, guerra Ucraina, il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano: "Rischio catastrofe, Santa Sede pronta a mediare". Tra Putin e l'Altissimo per un attico vista mare in Paradiso?

Tuco

pfizer moderna

Lettera 14

Caro Dago, dopo Pfitzer, Moderna e AstraZeneca, l'Occidente ha finalmente trovato il vaccino definitivo contro il Covid-19 e le sue varianti: l'Ucraina. Hai notato che da qualche giorno non si parla più di contagiati, ricoverati e morti?

[Il Gatto Giacomino]

olaf scholz vladimir putin

Lettera 15

Caro Dago, Biden, von der Leyen, Scholz, Macron e Draghi. Povero Putin. S'è messo contro i più grandi professionisti del ricatto che hanno potuto affinare le tecniche coercitive durante gli ultimi due anni di pandemia Covid. Non vorremmo essere al suo posto!

Gary Soneji

agenzia entrate

Lettera 16

Caro Dago, Agenzia delle Entrate, attivato il servizio per dialogare da remoto con i funzionari: sarà possibile ricevere assistenza su rimborsi, dichiarazioni dei redditi, contratti di locazione e chiedere il duplicato della tessera sanitaria. Auguri a chi tenta di collegarsi, sarà come acquistare un gratta e vinci!

Fabrizio Mayer

Lettera 17

GIORGIO PALU AIFA

Caro Dago, Covid, Palù (Aifa): "Ci saranno altre pandemie". Ma certo. Mica si può dire di punto in bianco ai signori dei vaccini "Con voi abbiamo chiuso"!

Pino Valle

andrea scanzi 2

Lettera 18

Caro Dago, crisi Ucraina, Zelensky chiede immediato accesso all'Ue. Ma chi si crede d'essere? Andrea Scanzi che va a vaccinarsi contro il Covid?

Axel

PUTIN GERGIEV

Lettera 19

Caro Dago, Ucraina, il Times denuncia: "400 mercenari Wagner per uccidere Zelensky". La Cavalcata delle Valchirie diretta da Gergiev?

Nino

Lettera 20

Caro Dago,

è subito passata nel dimenticatoio la storia di Sam Brinton, nuovo sottosegretario per la gestione delle scorie nucleari che è una drag queen. Qualunque opposizione alla sua sessualità sarebbe omofobia, che Dio ci scampi.

sam brinton

Anche la sua passione per tenere uomini al guinzaglio accovacciati e truccati come cani non può essere criticata, è solo una simpatica eccentricità. Ma mi chiedo, se di un eterosessuale candidato a un’importante carica pubblica comparissero foto che lo mostrano con tre donne a quattro zampe e tenute al guinzaglio, cosa succederebbe? Sarebbe assunto o finirebbe infamato e cacciato?

L. A. Voisin

Lettera 21

Caro Dago, Intelligence Italiana: "La Russia vuole dominare spazio ex-sovietico". Invece la Cia di Biden vuole far spazio agli altri...

Lino

Lettera 22

Egregio Dago,

in questi disgraziati giorni, seguo le varie emittenti televisive in inglese che ritengo più affidabili di tante nostrane. Sono rimasto estremamente sorpreso dal livello di conoscenza e padronanza della lingua inglese da parte di comuni cittadini Ukraini, Polacchi e Magiari, in special modo dai giovani.

rifugiati ucraini 9

Che lezione di cultura e di dignità da parte di coloro che vengono indicati come camerieri e "amanti" da alcuni nostri fulgidi giornalisti asserviti al sistema. Mi piacerebbe sapere come i suddetti sono fluenti in qualsiasi altra lingua che la nostra. Forse come qualche ministro o ex presidente?

Cordiali saluti

Sanvic

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

Lettera 23

Caro Dago, Ucraina, Salvini: "Sostegno della Lega a qualsiasi proposta di Draghi". I gradi del Capitano... Anzi: il Capitano a 90 gradi!

Soset