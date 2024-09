POSTA – CARO DAGO, MA UN PROFESSORE OSEREBBE MAI BOCCIARE UN MINISTRO? VA BENE, GIULI NON E' DEL MIUR (QUINDI DIRETTO CAPO) MA SEMPRE MINISTRO E'... - IERI LA MELONI HA CITATO MICHAEL JACKSON, UNO CHE DEFINIRE "CHIACCHIERATO" È RIDUTTIVO: HA PASSATO LA VITA A SBIANCARSI LA PELLE E FARSI LIFTING PERCHÉ NON ACCETTAVA LA SUA FIGURA, DORMIVA IN UNA BARA IPERBARICA PER RITARDARE L'INVECCHIAMENTO E (PARE) AVESSE ATTENZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI. BELL'ESEMPIO DA USARE GIORGIA...

Lettera 1

Caro Dago, la Meloni ricevendo il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council: "Difenderemo i nostri valori contro regimi autoritari". Ma certo. Con Erdogan nella Nato possiamo farcela...

Matt Degani

Lettera 2

Caro Dago, maltempo sull'Italia con piogge e temporali forti. Guai a sprecare la tanta acqua di questi giorni. Se ognuno ne mette un po' nel surgelatore potremmo ricostruire il ghiacciaio della Marmolada: tutti assieme possiamo farcela!

P.T.

Lettera 3

Caro Dago, Gualtieri: "Mi ricandido, per Roma servono 10 anni". È come se Nerone avesse detto "Aspettate che vado a prendere la benzina"...

John Doe Junior

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky all'Onu: "Putin non ruberà il futuro del mondo". Chapeau, una frase da filmone hollywoodiano! Sì accontenterà del presente?

Simon Gorky

Lettera 5

Caro Dago, Hillary Clinton: "Ci sarà una sorpresa di ottobre, per far deragliare la corsa di Kamala Harris alla Casa Bianca". Dolcetto o scherzetto: giovedi 31 accenderanno una candela nella sua zucca vuota?

Gripp

Lettera 6

Caro Dago,

Adesso che gli uomini vestiti da donna vincono I concorsi di bellezza e le gare sportive le donne possono tornare a stare in casa a fare la calza. Perché' in fondo, se accettano tutto questo, non meritano altro.

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago,

La Azzolina riemerge dal letargo per esortare ad "investire" nella scuola.

Si riferisce agli investimenti che possono capitare in aule e corridoi infestati dai banchi a rotelle?

Giovanna Maldasia

Lettera 8

Caro Dago, Kiev: "Sventato un piano russo per rapire e uccidere Zelensky". Sventato da Putin, immaginiamo. Perché uno così è troppo prezioso per la Federazione Russa che a breve dovrà già rinunciare a Biden...

Frankie

Lettera 9

Caro Dago, Inps, 26,6 milioni lavoratori, un milione in più di 2019. "Chi non lavora non fa l'amore": com'è che la natalità continua a calare?

Mario Canale

Lettera 10

Caro Dago, il Cremlino ha dichiarato che la guerra in Ucraina terminerà "non appena gli obiettivi delle truppe russe saranno raggiunti". Quindi chiarissimo: "Pace giusta" quando il lavoro sarà portato a termine.

Lino

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Fine guerra con Russia più vicina di quanto si creda". E allora perché continuiamo a buttare soldi per mandargli armi? Tutte quelle già avute dovrebbero essere più che sufficienti!

Mich

Lettera 12

Caro Dago,

Per essere un paese dove si parla della famiglia come una sacra istituzione l'Italia sta vivendo un bel periodo: fra i soliti divorzi e storie di corna cui siamo abituati nelle alte sfere adesso e' di moda fra i ragazzini ammazzare genitori e nonni.

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago, Unicredit al 21% di Commerzbank, Scholz: "No alle scalate ostili". Il Cancelliere si rassegni: i mangia crauti lasceranno la banca come 80 anni fa hanno dovuto lasciare l'Italia!

J.N.

Lettera 14

Caro Dago, ma come sono ipocriti e idioti questi tedeschi e francesi, quando le loro aziende acquistano in altri paesi, tra cui la preferita Italia, parlano di regole di mercato libero, di rafforzare la competitività e via dicendo.

Poi se qualche azienda decide di acquistare quote delle loro aziende, peraltro in difficoltà economiche, parlano di "atteggiamenti ostili". È successo in Francia con Fincantieri ora in Germania con Unicredit, è questa lo loro idea di Europa? Fare solo quello che conviene a loro? Poi i "sinceri democratici" si meravigliano se il nazionalismo avanza..

FB

Lettera 15

Caro Dago , ieri la Meloni, ricevendo da Musk il premio "governo più imbarazzante del 2024 dopo quello talebano” , ha citato Michael Jackson , uno che definire "chiacchierato " è riduttivo: ha passato la vita a sbiancarsi la pelle e farsi lifting perché non accettava la sua figura, dormiva in una bara iperbarica per ritardare l' invecchiamento e ( pare ) che avesse delle attenzioni particolari per i bambini. Bell' esempio da usare Giorgia , continua così che tra due anni sei a vendere i lupini al mercato di campo de' fiori.......

Marco di Gessate

Lettera 16

Caro Dago, Siliqua (Cagliari), 40enne accoltellato dal figlio minorenne: è gravissimo. Tutti i giorni accoltellamenti. A differenza degli Usa noi non abbiamo bisogno dell'AR-15: ce la caviamo benissimo coi coltelli.

A.Reale

Lettera 17

Caro Dago, rimbam-Biden: "Gli Stati Uniti si oppongono a un'invasione di terra di Israele in Libano". Perfetto. Così sappiamo che è proprio quello che farà Netanyahu.

Tas

Lettera 18

Caro Dago,

ma non è un conflitto di interessi come Ministro sostenere un esame e laurea ora? Seriamente un professore oserebbe bocciare un Ministro? Va bene, Giuli non è del MIUR (quindi diretto capo) ma sempre della cultura...

Ma poi Giuli ha pagato finora la retta da fuoricorso? In tutte le bio che giravano c'era scritto che aveva abbandonato e rinunciato gli studi, pratica che mi risultava non permettesse di ritornare "sul luogo del delitto".

La carriera finisce lì. E infine mia curiosità pedante: Giuli leggo ovunque sia del 1975, quindi aveva 19 anni quando correva l'anno 1994. Il nuovo e attuale ordinamento (detto riforma Bologna) è stato inaugurato nel 1999.

Le nostre attuali triennali (BA) sono di 180 CFU, le vecchie lauree erano di 4 anni e non avevano il sistema di punteggio nostro (CFU) quindi è un po' difficile tradurre da un sistema all'altro, ma se oggi dà Giuli l'ultimo esame della triennale vuol dire che era BEN LUNGI dal dare una laurea col vecchio sistema.

Saluti al laureando e buona stesura di tesi,

Lisa

Lettera 19

"Fra la giustizia e la misericordia scegli sempre la misericordia" diceva Don Quijote a Sancho Panza prima di nominarlo governatore di un'isola immaginaria. Ebbene io dico che, davanti a delitti efferati come quello commessi da Chiara Petrolini e dal 17enne che ha massacrato la famiglia a Paderno Dugnano, solo per citarne due, non ci deva essere spazio nemmeno per la comprensione, con buona pace dei soliti psichiatri che vogliono "capire" quel che non c'e' da capire. Si scelga la giustizia, senza se e senza ma, ovvero l'ergastolo senza sconti e senza le lungaggini della nostra pietosa giustizia.

Distintamente

Anita Garibaldi

ANTONELLA E ALESSANDRO GIULI