POSTA! – “I BALNEARI, COME TUTTI GLI STAGIONALI, UN VIZIO CE L'HANNO: PAGARE POCO! CHE SIANO LE CONCESSIONI O I LORO DIPENDENTI, BASTA NON PAGARE E LAMENTARSI DI TUTTO” – “CARO DAGO, NEL NOSTRO PAESE GLI STIPENDI SONO PRATICAMENTE FERMI A TRENT’ANNI FA. ECCO PERCHÉ AZIENDE, SINISTRA E SINDACATI TIFANO PER L'ARRIVO DEI MIGRANTI: COSÌ POSSONO ESSERE RIPORTATI VERSO I LIVELLI DEGLI ANNI 60…”

call center molesti

Lettera 1

Dagovski,

non riusciamo a fermare l’invadenza dei call center, figurati l’invasione di migliaia di migranti.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Russia: "Estensione dell'accordo sul grano solo per 60 giorni". E allora sfogarsi con pane, pasta e pizza che poi ci sarà solo farina di grilli...

Max A.

MASSIMO FINI

Lettera 3

Caro Dago, Massimo Fini: "Sono abbastanza convinto che con Donald Trump Presidente la guerra all’Ucraina non ci sarebbe mai stata o sarebbe durata pochi mesi". Bravo. Ma a noi ci hanno raccontato che era per non ripetere lo stesso sbaglio fatto con Adolf Hitler nel secolo scorso. Ma a quanto pare, se possibile, le cose stanno andando ancora peggio...

R.P.M.

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

Lettera 4

Caro Dago, un anno fa, all'inizio della guerra in Ucraina, dicevano che saremmo rimasti senza gas russo e - per risparmiare - invitavano a terminare di cucinare la pasta "a fiamma spenta". La prossima estate, a causa della siccità, consiglieranno di cuocere gli spaghetti a secco, senz'acqua?

Berto

Lettera 5

Caro Dago, Meta annuncia il taglio di altri 10.000 dipendenti. Lo afferma la società di Mark Zuckerberg. Tanto attenti al politically correct sui social, in modo che nessuno si senta offeso, e poi lasciano la gente senza lavoro. Ma è peggio prendersi un "vaffanculo" o essere licenziati? Magari con una famiglia che conta su un solo stipendio per vivere?

MARK ZUCKERBERG

Nino

Lettera 6

L'on.le Bonelli si lamenta che il treno per Cutro si è rotto e ha fatto ritardo, considerato che la linea è quella che è. Poi provi ad ammodernare le ferrovie e salta su lui che ti dice che inquini. A laurà....e di corsa!!!

Lettera 7

Caro Dago a forza di sentire il raggio di responsabilità italiana nei soccorsi in mare mi aspetto quanto prima l'annessione, al minimo, di Malta Libia e Tunisia.

Amandolfo

ANGELO BONELLI

Lettera 8

Caro Dago, il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali serve una legge". Omogenitoriale è una parolaccia. La scienza è scienza. "Genitore" è "colui che genera". Due persone dello stesso sesso non possono generare alcunché e quindi non possono essere genitori: al massimo "tutori".

Lino

Lettera 9

beppe sala 5

Caro Dago, crollo dei titoli bancari, Joe Biden racconta balle e i Mercati non gli credono. Serve un Rocco Siffredi dell'economia, non uno con problemi gastrointestinali.

Axel

Lettera 10

Yevgeny Prigozhin ha ingiuriato Crosetto.

Sarà anche un mercenario, ma Guido lo può attaccare al muro con una mano.

Giuseppe Tubi

Lettera 11

YEVGENY PRIGOZHIN GUIDO CROSETTO - ILLUSTRAZIONE DAL FATTO QUOTIDIANO

Caro Dago, nel nostro Paese gli stipendi sono praticamente fermi a trent’anni fa. Ecco perché aziende, sinistra e sindacati tifano per l'arrivo dei migranti: così possono essere riportati verso i livelli di 60 anni fa ricominciando tutto da capo come nel "Gioco dell'Oca".

Edy Pucci

Bug

Lettera 12

Caro Dago, Sergio Mattarella in Kenya. Avranno capito che non sta scappando da un Paese invaso dai migranti?

Theo

Lettera 13

Dago colendissimo,

sergio mattarella william ruto kenya

Repubblica delle banane forever…… La consigliera PD che stigmatizza le riprese a mezzo smartphone dei borseggi in metropolitana conferma come chi viva di ideologia si sforzi di ignorare un fenomeno esteso che vede una miriade di operatrici ben coordinate da un racket efficiente. Interpretando il pensiero della signora, i viaggiatori del metro possono:

A Tenere stretto il portafoglio e guardare fuori dalla vettura

B Intervenire per reprimere l’uso della camera

claudio anastasio

C Impedire al borseggiato di reagire, in quanto violenza

Qualche scaltro collega della consigliera suggerisce di informare le forze dell’ordine: che provvederanno immantinente ad una rapida archiviazione.

A Milano operano un gruppo di borseggiatrici note, stranote, oramai vere e proprie star del borseggio. Che continuano serenamente ad operare, nonostante qualche cattivone che di tanto in tanto mette a repentaglio la loro privacy.

Saluti da Stregatto

PS Intanto il sindaco di Milano, che dovrebbe avere un qualche interesse nella soluzione dei borseggi, si sta dedicando anima e corpo al tema dei figli delle coppie omogenitoriali.

Lettera 14

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Super Dago, e’ chiarissimo che il richiamo testuale di Claudio Anastasio alle parole del Duce del 1925 sia un attacco politico al suo stesso mandante. Il più grande danno che oggi si possa fare al Governo Meloni è riuscire – ancora – a cospargerlo di quella patina nostalgica che a fatica Giorgiona sta cercando di togliersi.

E allora, quale miglior vendetta di una bella citazione del “pelato” per rassegnare le dimissioni da un incarico assegnato proprio dal Governo Meloni?

Con una citazione, tre piccioni: dimostrare la stupidità di chi la formula; rammetnare a tutti che, anche se al cospetto dei grandi del mondo, Giorga sempre come camerata dovrebbe (chissà perchè poi) esser ricordata e...... farci fare l’ennesima figura di merda come Paese!

mappa dei canoni demaniali degli stabilimento balneari in italia

Ai serva Italia.....

GA

Lettera 15

Dago,

I balneari, come tutti gli stagionali, un vizio ce l'hanno! Pagare poco! Che siano le concessioni o i loro dipendenti, basta non pagare e lamentarsi di tutto.

MP

Lettera 16

Caro Dago, clima, Mattarella: "Non si può più aspettare, agire ora". Vuol finire nel ridicolo come Greta Thunberg costretta a cancellare un post del 2018 in cui, nel caso di non cessazione dell'utilizzo di combustibili fossili, un "importante scienziato" prevedeva la fine del Pianeta per il 2023?

Mario Canale

Lettera 17

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - MEME FESTIVALBAR

Caro Dagos,

c'era una volta "Io sono Giorgia", ecc..., ecc... Ora? L'altra faccia della stessa moneta in cui è coniata la Schlein. L'Ue è indubitabile, le sue direttive, indiscutibili; atlantismo a oltranza, fino alle estreme conseguenze nucleari; per l'immigrazione si spenda tutto quello che potrebbe stanziato a favore della famiglia e della natalità, invece di dare questo Paese per spacciato, l'estinzione degli italiani come destino manifesto della Nazione... Vabbe'. Datele il Premio Kalergi e chiudiamola qui.

Raider

Lettera 18

Concordo con tutti coloro (in genere, politici, e professionisti e amministratori politicizzati) che decantano la splendida sanità pubblica italiana. Anche io, nel mio piccolo, posso portare molti esempi: da oltre un mese, in Piemonte, tento di prenotare delle visite specialistiche, e ogni giorno, telefonando, ricevo la risposta che non ci sono ancora calendari di disponibilità.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI MEME BY ANDREA BOZZO

Per fortuna non è urgente, ma loro non lo sanno. Poi, purtroppo, ho una carissima persona ricoverata, e anche in questo caso posso garantire che il personale tutto è meraviglioso; certo, non vanno disturbati con richieste di intervento se una persona sta male ma loro sono impegnati nel passarsi le consegne, e neppure se sono seduti a parlare tra di loro (del resto, si sa, ‘sti malati sono fastidiosamente attaccati al proprio egoistico bisogno di cure), non bisogna sollecitare la loro presenza in caso di disperato bisogno, non si deve insistere nelle richieste (pena l’essere considerati dei rompiscatole e ignorati ostentatamente, così impariamo!), ma per il resto sono encomiabili: ad esempio, non si risparmiano nel consigliare “badanti notturne” che si possano remunerare in nero.

BARE FUORI - MEME SUL GOVERNO E I MIGRANTI BY CARLI

Non capisco davvero come mai gli stessi politici che sanno di avere tra le mani questo gioiello di struttura, quando hanno bisogno di cure vanno per lo più all’estero.

Giuseppe Tubi

Lettera 19

Giorgia va ovunque e da chiunque a chiedere la qualunque.

Senza linea perché fallita si arrabatta a cambiare postura a seconda di chi incontra.

Chiede agli altri di "fare" ma non riesce a prendere nessuna iniziativa.

De profundis ...

Paolo Montagnese