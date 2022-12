POSTA! – I MAGLIONCINI DI CACHEMIRE DI BERTINOTTI, LE SCARPE FATTE A MANO DI D'ALEMA, GLI ACCESSORI LOUIS VUITTON DI BERSANI. ORMAI È UFFICIALE: AL PRIMO POSTO TRA I DIRITTI PER I QUALI SI BATTONO I MAGGIORI ESPONENTI DELLA SINISTRA ITALIANA C'È IL "DIRITTO ALL'ELEGANZA" – SUL RECORD DI OCCUPATI C’È IL TRUCCO: CON I SALARI PIÙ BASSI DEL 12% SI POSSONO ASSUMERE PIÙ LAVORATORI ALLO STESSO COSTO DEL 2008: UNO IN PIÙ OGNI 8,3 SALARIATI. COME LE MERENDINE CHE DA 50 GR. DI PESO SONO PASSATE A 37, SENZA AUMENTI DI PREZZO!

vyacheslav taran con la moglie olga e i figli

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Ma caro Dago fammi capire, tutti i russi che trovano la morte nelle diverse situazioni sono colpa di Putin? , mah Bobilduro

Caro Dago,

Lettera 2

Oggi Sumahoro, ieri Montino-coniugato Cirinnà, che da sindacalista dei braccianti diventa in pochi anni senatore e latifondista (più di 100 ettari a Capalbio, un territorio così fertile da produrre contanti). Non è che una esperienza nei sindacati dei braccianti vale di piú di un periodo in McKinsey?

Fabio

ABOUBAKAR SOUMAHORO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 3

Caro Dago, Biden-Macron: "Da Usa e Francia sostegno a Kiev finché sarà necessario". Frase di una ambiguità imbarazzante! Finché la Russia non avrà conquistato tutto e quindi spetterà a Putin occuparsene?

Simon Gorky

Lettera 4

Dago,

Quando il manico conta! Con il tecnico Draghi gli obiettivi del Pnrr erano sempre stati raggiunti; con i 'politici' tanto autoreferenziali ed autoincensatori pare non ci si riesca. Bravi, continuate cosi, che a parlare son bravi tutti.

MP

emmanuel macron joe biden 2

Lettera 5

Dagovski,

No alla protesta dei vandali.

Ridateci le Femen tette al vento !!

Aigor

Lettera 6

Caro Dago, Letta: "Il Terzo Polo è pronto a passare in maggioranza". Colpa della bulimia del Pd, che sta dando l'impressione di voler divorare tutti gli spazi dell'opposizione per almeno due decenni!

Piero Nuzzo

Massimo D' Alema al timone di comando del Baltic 51 Icarus - 1998

Lettera 7

Caro Dago,

i maglioncini di cachemire di Bertinotti, le scarpe fatte a mano di D'Alema, gli accessori Louis Vuitton di Bersani. Ormai è ufficiale: al primo posto tra i diritti per i quali si battono i maggiori esponenti della sinistra italiana c'è il "diritto all'eleganza".

Gualtiero Bianco

Lettera 8

Caro Dago, Covid, Consulta salva l'obbligo del vaccino per alcune professioni e per gli over 50. Suvvia, tempo perso! A differenza della Manovra si sapeva da subito che ci sarebbero state le "coperture"...

Lucio Breve

Lettera 9

Spiritosa, la proposta di aiutare gli abusivi sospendendo loro il pagamento delle tasse.

Ma servono aiuti, non spiritosaggini.

Giuseppe Tubi

BERSANI DA LOUIS VUITTON

Lettera 10

Caro Dago, l'Organizzazione internazionale del Lavoro: "Italia peggiore nel G20 per salari reali, -12% dal 2008". Dopo tutti i trionfalismi per il record di occupati, la mazzata della realtà che spiega dove sta il trucco. Con i salari più bassi del 12%, si possono assumere più lavoratori allo stesso costo del 2008: uno in più ogni 8,3 salariati. Come le merendine che da 50 gr. di peso sono passate a 37 gr. senza aumenti di prezzo!

Sasha

Lettera 11

Esimio Dago,

dimostrando scarsa creatività, il sindaco di Bologna Matteo Lepore propone di cambiare il nome del proprio partito da PD a PDL: no, non Popolo della Libertà, ma Partito Democratico e del Lavoro. Per coerenza, il capo del nuovo partito dovrebbe essere S.B.: no, non Silvio Berlusconi, ma Stefano Bonaccini...

Bobo

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, Putin: "Aperto a colloqui ma non alle condizioni di Biden". Come dire "Balliamo, ma su un valzer di Tchaikovsky!".

Tas

Lettera 13

Caro Dago, Biden: "Parlo con Putin se dimostra di voler cessare la guerra in Ucraina". Ha avuto il nullaosta dai produttori di armi?

L.Abrami

Lettera 14

matteo lepore

Caro Dago, a Lodi un sedicenne ha accoltellato un coetaneo davanti all'istituto superiore Maffeo Vegio. L'aggressore, che stava avendo la peggio nel litigio, ha tirato fuori da una tasca un coltello e ha ferito la vittima tra la nuca e l'orecchio. Lo studente è stato immediatamente segnalato alla Procura per i minorenni di Milano. Per carità! Attenti a non umiliarlo. Che poi magari decide di andare a scuola senza il coltello in tasca...

A.Sorri

Lettera 15

ELON MUSK COME GESU' MEME

Caro Dago, Elon Musk sospende l'account Twitter di Kanye West. La decisione dopo che il rapper ha postato un'immagine con una svastica intrecciata a una stella di Davide e per le sue frasi di elogio nei confronti di Hitler.

La censura non risolve il problema e non dà risposte: come può essere che un nero parli bene di Hitler? Non sarebbe il caso di chiedersi se si sia sbagliato e si stia continuando a sbagliare qualcosa? Mettere la spazzatura sotto il tappeto non serve a nulla. E anche tacciare il cantante di "pazzia" non porta a niente.

A.B.

Lettera 16

Caro Dago, lavoro, a sorpresa crescono i posti fissi. Il Corriere: "La tesi più accreditata è che le imprese stiano progressivamente stabilizzando i lavoratori precedentemente assunti con contratti a tempo perché vogliono tenersi strette le competenze".

MEME SULLA MOGLIE DI SOUMAHORO BY EMILIANO CARLI

Ma se fino a ieri ci hanno raccontato che il sistema favoriva i contratti a termine perché così le aziende risparmiavano! L'impressione è che non abbiano la minima idea di quel che succede, che i cosiddetti esperti tirino ad indovinare e che che tutto sia affidato al caso. Milioni le variabili da esaminare, impossibile prevedere con esattezza qualcosa. Ma è meglio non dirlo, visti i tanti che campano sulla lettura dei fondi di caffè...

Ezra Martin

Lettera 17

Egregio Dago

Il caso Soumahoro & family non stupisce chi ha lavorato per più di un ventennio in Africa. I lavoratori locali cercano impiego, se possibile, in una ditta di titolari europei e non di africani o asiatici. Si spiega così il lunghissimo silenzio dei dipendenti della cooperativa di suocera e moglie schiarita. Se avessero subito lo stesso trattamento da un datore di lavoro italiano in meno di una settimana si sarebbero rivolti alle autorità giudiziarie.

meme sul caso di aboubakar soumahoro 3

Cordialità

Sanvic

Lettera 18

Caro Dago,

la Merlino presta voce e corpo a un mente maschile: perfetta divisione dei compiti !!!!!!

W le donne, abbasso i burattini.

Cordialmente

Paolo Montagnese

MASSIMO DALEMA