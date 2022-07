POSTA! - POLO DI DESTRA, POLO DI SINISTRA,POLO DI CENTRO : LA POLITICA ITALIANA È UN POLAIO - IL MONDO DIGITALE HA SOLO MOLTIPLICATO LA BUROCRAZIA! VORREI FAR NOTARE IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER PAGARE UNA CONTRAVVENZIONE A MILANO: SUL FOGLIETTO C’È UN QRCODE, MA PER SCARICARLO SERVE UN ACCOUNT GOOGLE. SE CE L’HAI, PER LEGGERE IL QRCODE, DEVI INSTALLARE LA APP “QRCODELEADER". UNA VOLTA INSTALLATA NE DEVI INSTALLARE UN’ALTRA, MA PER ENTRARE DEVI AVERE LO SPID. TUTTAVIA...

MATTEO RENZI BY ANNETTA BAUSETTI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Renzi: "Pronto a correre da solo, veto di Letta sarebbe astio". Da solo???Non ha nemmeno un compagno di partito per correre almeno in due?

Sergio

Lettera 2

Polo di destra, polo di sinistra,polo di centro : la politica italiana è un polaio.

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, transizione climatica. Se i nostri politici avessero solo la faccia come il (loro) culo sarebbe nulla. Il problema è che ce l'hanno pure chiacchierone ... Cincinnato 1945

GIORGIA MELONI

Lettera 4

Dago,

I numeri del lotto dei sondaggi elettorali, tesi ad influenzare il voto, impazzeranno per i prossimi due mesi. Bello sarebbe che gli italiani non si lasciassero abbindolare dalle mirabolanti promesse di chi non e' stato capace di fare le cose piu' basilari, tipo una nuova legge elettorale o attuare la riforma del fisco. Bello sarebbe, ma non ci credo.

MP

SALVINI - BERLUSCONI - MELONI - VIGNETTA BY BENNY

Lettera 5

Caro Dago, molti stanno lasciando Forza Italia, peraltro i più moderati e preparati. La cosa farà piacere a Berlusconi, sai quante badanti e olgettine potrà candidare!

FB

Lettera 6

Vorrei far notare qual è il procedimento da seguire che il Comune di Milano chiedi a un cittadino che ha ricevuto una contravvenzione per divieto di sosta per non incorrere in una maggiorazione.

qrcode

Si riceve il foglietto con la multa sotto il tergicristallo. Sul foglietto compare un Qrcode. Per scaricare questo Qrcode devi disporre di un account di Google. Se hai un account di Google per leggere il Qrcode devi installare la "App Qrcodeleader".

Una volta installata questa App e letto il Qrcode devi installate una seconda App, quella chiamata "Fascicolo del cittadino" per procedere al pagamento. Ma per entrare nella App "Fascicolo del cittadino" devi avere lo Spid. Per avere lo Spid devo avere già fatto la pratica alle Poste ecc. Tuttavia, per poter procedere al pagamento dalla App "Fascicolo del cittadino" devi anche già disporre di un account Google legato a una carta di credito. Questo per evitare i 10 euro di notifica.

MELONI - SALVINI - BERLUSCONI - FASCIOSOVRANISTI

Il mondo digitale ha solo moltiplicato la burocrazia. Ricordo al Comune che i cittadini milanesi non sono solo i nativi digitali e che nessuna legge dello Stato prevede l'obbligo che un cittadino abbia a disposizione un i-phone e sappia svolgere queste operazioni. Una sostanziale presa in giro del Comune.

Lettera firmata

Lettera 7

Caro Dago, possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate: a rischio 78 gigabyte di dati. La redistribuzione della ricchezza con altri mezzi?

S.L.

putin hacker russi meme

Lettera 8

Caro Dago, ecco il testo untegrale dell'agenda Draghi: "Io so' io e voi nun siete un cazzo".

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 9

Dago,

un nuovo tema divisivo da ieri sera non fa dormire: Letta suda o no ? Salvini che ha sentenziato per il no e lo stesso Letta manifestano, che tu sappia, la nota caratteristica post digestiva di Biden ?

saluti - peprig -

Lettera 10

Leclerc esprime la sua rabbia ai box:

giuseppe conte enrico letta 2

"Ho preso er muro fratellí"

Paolo Ferraresi

Lettera 11

Caro Dago, Dl aiuti, il vice ministro dell'economia Laura Castelli: "Si studia l'azzeramento dell'Iva su pane e pasta". Un provvedimento nullo, che fa ridere i polli! L'Iva è al 4%, i prezzi resteranno praticamente invariati, a fronte di aumenti del 20-30%.

P.F.V.

QUANDO LAURA CASTELLI INCONTRA MARIO DRAGHI

Lettera 12

Caro Dago, "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e Atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. E' l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini. Risposta: "Con grande piacere". I nuovi Chiara Ferragni e Fedez?

Bug

Lettera 13

Caro Dago, con quei due geni politici di Salvini e Berlusconi, anche stavolta il PD andrà al governo anche se perderà le elezioni...

FB

Lettera 14

A Dagospia.

Quante palle stanno a di' su Draghi. Io ho qualche mese più di Draghi e noi vecchi siamo prima di tutto "cinici". Draghi si è introdotto in politica solo per seguire le orme di Ciampi di cui è allievo. Draghi voleva solo ed esclusivamente diventare Presidente della Repubblica Italiana e per questo ha accettato di sporcarsi le mani con la politica italiana, in vista della sua elezione a Presidente della Repubblica.

RENATO BRUNETTA MARIASTELLA GELMINI

Una volta persa l'opportunità grazie a Mattarella, che lo deve odiare cordialmente e che è cordialmente ricambiato, e grazie al PD che ne hanno bocciato la candidatura, Draghi ha solo aspettato l'occasione per togliersi dalle palle. L'occasione si è presentata non appena i "Grullini " hanno maturato il vitalizio. Andiamo a votare, che è meglio!

Francisco o primeiro

Lettera 15

RENATO BRUNETTA

Caro Dago,

Non si dovrebbero mai criticare e ridicolizzare gli avversari,specie politici,facendo ironia sui loro difetti fisici,Brunetta ha ragione a dolersene e a protestare per la volgare ironia della dolce quasimeta' di Berlusconi.

Ma dov'era Brunetta e perche' non si dissociava quando il suo capo politico raccontava barzellette sull'aspetto fisico di Rosi Bindi o esprimeva pesanti apprezzamenti sulle grazie di altre parlamentari?

Brunetta ha sopportato e supportato quello stile per anni e solo adesso che la vittima e' lui si accorge che di quanto possa essere umiliante essere messi alla gogna per come la natura ci ha fatto?

ENRICO LETTA

Buon proseguimento della tragicomica vita politica ai tempi della crisi.

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago

il "porta a porta" del Pd ? Prepariamoci allo stalkeraggio !

Saluti, Usbergo

Lettera 17

Dago, in questi ultimi giorni mi hai stupito, ahimè, in peggio!

Anche nel tuo sito leggo un sacco di attacchi gratuiti al centrodestra. Anche nel tuo sito stanno avvenendo le stesse cose che avvengono nei siti dei vari giornali: ma questi ultimi attacchi non mi stupiscono nemmeno un po', i tuoi invece mi provocano molta rabbia, perché ti credevo diverso!

LE PROMESSE ELETTORALI DI SILVIO BERLUSCONI - BY ALTAN

Tu e tanti altri quasi scrivete che, se a settembre vincerà il centrodestra, verrà giù il mondo: ma perché?!

Sono anni che il PD ci mal governa senza aver mai vinto un'elezione: sono anni che grazie al PD il debito pubblico aumenta paurosamente. Sono anni che grazie al PD le politiche migratorie del Paese vengono decise dalla malavita che fa i miliardi grazie al traffico di esseri umani. Sono anni che grazie al PD l'Italia è diventata la serva di Francia e Germania. Sono anni che accade questo e altro: ma davvero pensate che il problema dell'Italia sia la destra? Suvvia, un po' di serietà!

Il 25 settembre gli italiani voteranno e in ogni caso vinceranno, perché saranno loro a scegliere finalmente!

I sinistri non amano più la democrazia? Oppure debbo pensare che amino e rispettino la democrazia solo quando a vincere è uno dei loro? Ma se è così allora debbo dirlo chiaramente, che i sinistrati della politica italiana sono uguali a quel personaggio che attaccano tutti i giorni: sì, se è così, allora è palese che gli uomini e le donne della sinistra italiana sono uguali in tutto e per tutto a Putin!

SILVIO BERLUSCONI E LICIA RONZULLI

Ciao Dago.

Francesco Polidori