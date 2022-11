POSTA! - RESTO SEMPRE PIÙ CONVINTO CHE IL PD DEBBA OPERARE UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE PROPRIO PER DARE UN CONTRIBUTO DI CONTENUTI SIA ALLA MELASSA MOVIMENTISTA CHE ALLA MINESTRA TERZOPOLISTA... UN PO' DI CERVELLO NEI CORPI GRACILI DELLE DUE ‘SINISTRE’ DI OGGI, BARATTOLI VUOTI – CARO DAGO, VISTI I TEMPI CHE CORRONO, E TENUTO PRESENTE CHE SONO IN PENSIONE DA DUE ANNI, HO DECISO CHE EMIGRO IN TUNISIA. SEMPRECHE’ POSSA SBARCARE IN UN PORTO SICURO…

Caro Dago, Usa, studente spara all'Università della Virginia: 3 morti. Ma i Dem, con l'attuale amministrazione Biden, non erano quelli del "basta armi facili per tutti"?

Caro Dago, Biden-Xi Jinping, faccia a faccia a Bali: "Lavorare per la pace nel mondo". Sai che novità! Non è per questo che Nancy Pelosi è andata a Taiwan e che gli Stati Uniti continuano a mandare armi in Ucraina?

Caro Dago,

visto i tempi che corrono, considerato il trattamento favorevole riservato agli stranieri che trasferiscono la residenza, e tenuto presente che sono in pensione da due anni, ho deciso che emigro in Tunisia. Semprechè possa sbarcare in un porto sicuro.

Caro Dago, Amazon, Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. Bene. Devo mandare l'Iban?

caro Dago,

tre parole. Tre sole parole per spiegare il comportamento di Macron: Liberté, Egalité, Fraternité

Dago,

Il problema dei migranti e' pompato ad arte da chi ci guadagna. Facile dare addosso all'italia, identificando la Meloni come il mostro senza pieta' che non li vuole. Non toccate certi tasti fanno capire i solidali europei, che trattano l'italia come un fratello minore o minorato. Il nostro debito pubblico non puo' essere il motivo per darci addosso su ogni cosa sulla quale non siamo d'accordo, ricattandoci in ogni maniera.

Montesano non mi sta simpatico, ma la maglietta da lui indossata è della X MAS, medaglia d’oro della Regia marina italiana, il cui motto era motto “Memento audere semper” e non della X MAS della Marina Nazionale Repubblicana di Junio Valerio Borghese, il cui motto era “Per l’onore d’Italia”. La Lucarelli ha studiato storia su Novella 2000? La RAI dovrà dare le sue scuse sia a Montesano che alla Marina militare italiana.

Caro Dago, Usa, Michelle Obama non sostiene la ricandidatura di "Sleepy Joe". Embè? Probabilmente rimbam-Biden non ricorda nemmeno chi sia questa donna...

Caro Dago, migranti, l'Ue: "Nei soccorsi non c'è differenza tra navi Ong e altre". Supponiamo nemmeno tra Italia e Francia. Quando gli hot spot della prima sono saturi, la seconda è obbligata a concedere i suoi porti, come fatto con la Ocean Viking. I rifugiati non possono essere obbligati ad attendere settimane in mare!

Caro Dago, leggo con preoccupazione le notizie da Parigi "se l'Italia insiste ci saranno conseguenze". Ci bombarderanno come hanno fatto con Gheddafi per non far scoprire i loro traffici e accordi segreti?

Non dobbiamo mai (mai) dimenticare che la Francia è stato l'unico paese europeo ad avere un governo filonazista per poi schierarsi con i vincitori al momento giusto. Dovrebbe bastare questo per capire di chi stiamo parlando e la loro morale fatta solo di spregiudicata convenienza...

Caro Dago, Ucraina, gli Usa invitano Zelensky "a richieste realistiche: riconsiderare la riconquista della Crimea". Beh, essendo un ex comico e attore, che ha preso parte a diversi festival del cinema, non dovrebbe avere difficoltà a cambiare copione...

Dago,

leggendo Ricolfi, resto sempre più convinto che il PD debba operare una separazione consensuale proprio per dare un contributo di contenuti sia alla melassa movimentista che alla minestra terzopolista... un po' di cervello nei corpi gracili delle due "sinistre" di oggi, barattoli vuoti.

Che brutto invecchiare male.

Montesano, attore una volta famoso, avrà guadagnato montagne di denaro, probabilmente potrebbe godersi la vecchiaia al sole -che so- a Borghetto Santo Spirito, invece no, disperde il capitale di simpatia che aveva accumulato lasciandosi andare in questo modo…teribbbbile…nessuno che possa aiutarlo?

Caro Dago

Ho letto dell’estromissione di Enrico Montesano dalla trasmissione tv “Ballando “ a seguito della denuncia, da parte di Selvaggia Lucarelli, del fatto che lo stesso Montesano indossasse, durante le prove, una t shirt nera riportante sul retro la scritta Memento Audere Semper e davanti lo scudetto con lo stemma della X MAS, di cui quello prima citato era il motto (per altro coniato da D’Annunzio per i MAS che affondarono le corazzate austriache nella 1 Guerra mondiale).

Non credi che cacciar via un attore ottantenne, che probabilmente cercava solo di sbarcare il lunario esibendosi come danceur in uno spettacolo televisivo e per un fatto che tutto sembra essere meno che un proclama ideologico (sfido chiunque avesse visto le riprese di quelle prove, perché di prove si trattava e non dello spettacolo, a dire di aver riconosciuto e capito di cosa si trattasse) sia, quello si!, fascismo?

Caro Dago

alla Lucarelli bisognerebbe far presente che la X Mas è stata insignita di medaglia d'oro al valor militare per le azioni eroiche compiute contro le navi britanniche. Erano soldati che rischiavano la vita per il proprio paese e non è stata colpa loro se l'Italia era dalla parte sbagliata. Il giornalismo ormai si fa per sentito dire.

All' armi Dago !

. sei pure tu contro il pericoloso fasciomontesano che espone una maglietta con logo della X Mas durante le prove di ballo in sede RAI ? Persino l'' austero Merlo primissima firma di Repubblica lo svergogna, ricordando le mascherate no vax, il Pomata, le sue denunce contro i poteri finanziari pro vax; una gag senza qualità scrive senza ricordare la quarta legislatura del Parlamento Europeo dove Montesano venne eletto parlamentare italiano a rappresentarci nell' aulica aula di Bruxelles in nome e per conto del PDS. Daje Pomata Daje semo tutti con Te, prepara un' altra mandragata, da solo. purtroppo gli amici se annati via tutti. Un saluto,

