Lettera 1

Caro Dago, Conte: "Pnrr? Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi soldi". O forse di averne sperperati troppi con Rdc e Superbonus 110%.

Ettore Banchi

Lettera 2

Quindi "Quando", ultimo film del grande artista Veltroni, è la storia di un tizio che si risveglia dopo 31 anni dal coma. Trova tutto cambiato. Fortunatamente però ritrova Veltroni che sta sempre qua a sfornare capolavori finanziati da noi.

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, lungo colloquio della premier Giorgia Meloni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il protrarsi dei tempi del colloquio, Meloni non andrà in presenza a Udine alla chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Ma il capoluogo del FVG non è Trieste?

E.S.

Lettera 4

Caro Dago, Wimbledon ammette tennisti russi e bielorussi, ma con "status neutrale". Saranno equipaggiati dalla Nato o dall'Onu?

Giacomo Francescatti

Lettera 5

Caro Dago allora Trump incriminato con il sesso: abbiamo esportato il "metodo Berlusconi"....

Amandolfo

Lettera 6

Caro Dago, su via Rasella il camerata del senato ha ragione. Speriamo solo che ai tedeschi bastino le scuse e non chiedano pure un risarcimento agli italiani per la "banda musicale" vilmente attaccata dai partigiani.

Barney

Lettera 7

Caro Dago, Papa Francesco vorrebbe lasciare il Policlinico Gemelli entro sabato per poter presiedere i riti pasquali. Da sdraiato?

Benlil Marduk

Lettera 8

Caro Dago, Nato, Stoltenberg si congratula per la ratifica dell'adesione della Finlandia. Piacerebbe anche a noi poterci congratulare col capo del Patto Atlantico per qualcosa... ma nell'ultimo anno non ne ha azzeccata una...

J.N.

Lettera 9

Caro Dago,

Gli studenti non reggono piu' l'ansia provocata dal DOVER studiare......POVERINI !?????!!!!! Propongo scambi culturali e di esperienza pratica con paesi dove bambini/e e ragazzini/e in eta' da scuola dell'obbligo lavorano per mantenere la famiglia come venditori ambulanti,facchini,artisti di strada,baby sitters,addetti alle pulizie ,lustrascarpe ecc ecc e poi dormono sui marciapiedi con un sacco di plastica come materasso,pronti la mattina dopo a riprendere il lavoro.

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, Biden: "La Russia rilasci il giornalista del Wall Street Journal"

Assolutamente ridicolo. Pensa che la Russia sia il 51° Stato degli Usa?

Raphael Colonna

Lettera 11

Caro Dago

ma i nostri servizi segreti a parte chiacchierare nei parcheggi

a cosa sono utili, visto che chiunque può infiltrarsi sul nostro territorio

e sparire senza che se ne accorga nessuno ???

saluti

LB

Lettera 12

Caro Dago, migranti, sono partiti per la Germania 32 sopravvissuti al naufragio di Cutro. Alle 9:57 dall'aeroporto di Crotone è decollato il 737 con destinazione Amburgo. Coi soldi che hamno dato agli scafisti avrebbero potuto tranquillamente prendere l'aeeeo dalla Turchia per Berlino e oggi sarebbero vivi tutti. Scholz non è catrivo come la Meloni: di sicuro li avrebbe accolti tutti.

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago, Papa Francesco: la sua stanza al Gemelli è una suite tutta bianca con arredi austeri. Vogliamo sapere se c'è Netflix!

Pop Cop

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, prima il cinese Xi Jinping e ora il bielorusso Alexander Lukashenko, hanno fatto una proposta di pace. Mentre Usa, Nato e Ue pensano solo a mandare armi... Il mondo si è capovolto?

Tas

Lettera 15

Le questioni che solleva Santoro da Floris sono di primaria importanza per l'Italia. Altrimenti come farà a contare nello scenario politico internazionale e avere un grande impatto sulla pace. L'ex tele-tribuno che canta "bella ciao" utilizza il plurale maiestatis e con voli pindarici che bagliori emanano ci indica la mastra strada: " non dobbiamo essere disposti a combattere per la libertà degli ucraini con le armi". Suppongo come quei "satanisti" degli angloamericani con l'invio di armi ai partigiani italiani per aiutarli a liberarsi dal fascismo. De facto è giornalista non giullare e grande eco nel resto del globo hanno avuto le sue battaglie per le minoranze etniche irachene (sciiti del sud e curdi del nord) sterminati in migliaia con le armi chimiche di Saddam, tanto quanto le sue manifestazioni in piazza contro le manie criminali dei talebani in Afganistan prima dell'invasione U.S.A,

Impeto Grif

Lettera 16

Caro Dago, Russia, Zakharova vs Borrell: "Giornalista Usa Gershkovich arrestato? Per equilibrio difendi Assange". Colpito e affondato. Meglio non fare i "maestrini" se non si hanno le carte in regola...

Axel

Lettera 17

Caro Dago, Ignazio La Russa non mi sembra abbia riscritto la storia. Casomai l'ha ricordata. l'attentato di via Rosella fu voluto dai Gap contro il parere del comitato di Liberazione Nazionale che voleva evitare rappresaglie sui civili e ne furono vittime Oltre a un reparto territoriale di altoatesini due popolane che erano affacciate al balcone a vederli passare e finirono decapitate, mai ricordate da nessuno.

Con le norme dell'epoca era consentita la rappresaglia e i tedeschi avevano detto che avrebbero fucilato dieci italiani per ogni tedesco ucciso dai gap. Quando ci fu il processo per le Fosse Ardeatine Kappler fu condannato per i fucilati eccedenti per errore rispetto al numero chiamiamolo consentito. Fra Questi c'era un mio prozio. Questo per dire da che parte sto. Però la storia è storia. E io non assolvo nessuno. Un caro saluto blue note