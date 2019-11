POTEVA MANCARE UNA SPRUZZATA DI RUSSIAGATE IN VISTA DELLE ELEZIONI IN GRAN BRETAGNA? - OVVIAMENTE NO: BORIS JOHNSON VIENE MESSO IN CROCE PERCHÉ HA RIMANDATO LA PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DEI SERVIZI SEGRETI SULLE INTERFERENZE RUSSE SUL VOTO PER LA BREXIT. CHE IN REALTÀ DICE CHE L’IMPATTO DELLE PRESUNTE INTERFERENZE “NON PUÒ ESSERE QUANTIFICABILE” – L’INCONTRO TRA BOJO E L’EX SPIA DEL KGB LEBEDEV A PERUGIA DURANTE IL CASO SKRIPAL…

Alessandra Rizzo per “la Stampa”

Interferenze russe durante la campagna elettorale per il referendum sulla Brexit (giugno 2016) potrebbero aver avuto un impatto sul risultato, ma questo «non è quantificabile». Secondo il «Sunday Times», è questa la conclusione di un rapporto della commissione parlamentare per l' intelligence e la sicurezza sulle presunte interferenze. Il rapporto, redatto al termine di un' inchiesta bipartisan di 18 mesi, critica i servizi segreti britannici per non aver dedicato abbastanza risorse a bloccare le attività illecite russe nel Paese.

Ma, riporta il domenicale, non stabilisce con certezza se attività di disinformazione sul web, e in particolare sui social, abbiano influenzato l' esito dello storico voto del 2016.

Il rapporto, un dossier di 50 pagine, è al centro delle polemiche perché il governo ne ha ritardato la pubblicazione fino a dopo le elezioni del 12 dicembre, adducendo motivazioni di sicurezza nazionale.

Ma i servizi segreti avevano dato il via libera alla pubblicazione, e le opposizioni accusano Johnson, che è stato il volto della Brexit durante la campagna referendaria, di voler nascondere rivelazioni imbarazzanti. Sempre secondo il «Sunday Times», il rapporto contiene anche informazioni relative a donazioni al Partito Conservatore da parte di russi legati al Cremlino.

Secondo un altro domenicale, «The Observer», Johnson avrebbe inoltre incontrato l' ex spia del Kgb Alexander Lebedev durante una festa a Perugia offerta dal figlio di Lebedev, Evgeny. Quest' ultimo, proprietario dei giornali «Evening Standard» and «Independent», è noto sulla scena mondana londinese. Ma all' epoca della festa nell' Aprile 2018, Johnson, allora ministro degli Esteri, stava gestendo il delicatissimo dossier sull' avvelenamento dell' ex spia Sergei Skripal e di sua figlia nella cittadina inglese di Salisbury, che Londra ha sempre imputato al Cremlino. (Downing Street non ha commentato la notizia).

Johnson intanto continua la campagna elettorale: tutti i candidati Tory, giura, s' impegnano a far passare l' accordo sulla Brexit in Parlamento. E tiene la linea dura sull' immigrazione: gli immigrati Ue saranno equiparati a quelli dal resto del mondo, dovranno aspettare cinque anni per accedere al welfare e pagare una sovrattassa per avere accesso alla sanità pubblica.

