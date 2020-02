POVERO DI MAIO: BECCA IL CAZZIATONE ANCHE DA CICCIOLINA! - L'EX PORNODIVA È INCAZZATA NERA PER AVER PERSO IL VITALIZIO: “DA 3.100 LORDI CHE PRENDEVO, MISTER “GENIO” MI HA MESSO MILLE EURO. POTEVO ANCHE MORIRE DI FAME. NON È GIUSTO. GLI EX DEPUTATI SONO PECORE NERE, AVRANNO SOLO CALCI IN CULO?” - “NON MI FREGA NIENTE DI QUELLO CHE FA DI MAIO IN PIAZZA. UNA VOLTA VENDEVA LE BIBITE E ORA FA IL MINISTRO. SE AVESSI PROMESSO IO IL REDDITO DI CITTADINANZA ORA SAREI…”

Franco Stefanoni per www.corriere.it

No al taglio dei vitalizi. Ilona Staller, in arte Cicciolina, non ci sta. L’ex parlamentare del Partito Radicale si dice «incazzata nera» e, intercettata dai cronisti in Transatlantico alla Camera, non le manda a dire al Movimento 5 Stelle, che sabato prossimo scenderà in piazza a Roma per protestare contro il ripristino dell’assegno destinato ai senatori.

Al Senato infatti la Commissione contenziosa potrebbe ripristinare i vitalizi per i membri di Palazzo Madama. Il taglio dei vitalizi parlamentari è stato un cavallo di battaglia dei Cinque Stelle e in particolare del suo ex capo politico Di Maio. «In questo governo ci sono grandi conflitti... invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi... gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra», si sfoga l’ex attrice porno.

«A me non può fregare niente di Di Maio, di quello che fa in piazza. Mi pare sia stato mandato via dal suo gruppo... una volta vendeva le bibite e ora è ministro». Non è la prima volta che Cicciolina protesta contro la decisone di tagliare i vitalizi parlamentari, dove è previsto un ricalcolo con il sistema contributivo degli assegni. «Il mio vitalizio? Io prendevo 2mila euro, ora sono 800», aveva detto ancora lo scorso novembre fornendo però dati diversi da quelli attuali, «ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse. Non è corretto quello che è successo. È anticostituzionale».

L’ex porno star rivendica i propri trascorsi politici e i consensi raccolti quando venne eletta a Montecitorio nel 1987: «Grillo il furbetto ha detto le stesse cose che io dicevo prima... perché dobbiamo pagare i senatori a vita? C’è gente che prende soldi senza essere mai stata votata dal popolo italiano. Io ho preso 20mila voti, nominata dal popolo italiano, ero seconda a Marco Pannella. E mi stanno trattando a pesci in faccia...».

«Mi sa che me ne vado dall’Italia»

Ora Ilona Staller torna lancia in resta: «Dico una cosa: se in campagna elettorale avessi promesso a tutti il reddito di cittadinanza, oggi sarei stra-ministro, anzi, starei a Strasburgo...». E nei confronti dell’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio: «Da 3.100 lordi che prendevo, mister “genio” (dice riferendosi a Di Maio, ndr) mi ha “messo” mille euro al mese... nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare. Ma con un governo così mi sa che me ne vado dall’Italia».

«Non c’è nessun partito che mi rappresenta in questo momento. Io sono una democratica, simpatica. Sono di sinistra, lo sono sempre stata. Adoravo Marco Pannella, non ho mai amato il fascismo. Sono una persona schietta, libera mentalmente. Sono per il popolo italiano», aggiunge Staller. «I miei 20mila euro all’anno in cosa hanno “turbato” Di Maio?. Se riesco a vivere con quei soldi? No, non ci riesco... Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca...», replica Cicciolina. E ancora: «Cari Di Maio e Salvini: incominciate a dimezzare i vostri c... di stipendi, e vedrete che la gente sarà più contenta».

