Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid, che si era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Lorenzoni è svenuto due volte. Il collegamento video con il candidato, che parlava da casa, è stato interrotto, e l’esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo. Il frammento video è stato rimosso dal social.

Il suo staff ha fatto sapere che l’esponente del centrosinistra ha avuto un mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova, dove è stato sottoposto a degli esami che erano già previsti per domani. In seguito, il candidato ha fatto sapere di essere stato ricovrato nel reparto di malattie infettive: «Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi per procedere con vari accertamenti. L’ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione».

Le chiamate degli amici

Intanto, Lorenzoni è stato raggiunto da attestati di vicinanza e di affetto da parte di amici e compagni di partito. «Ho appena sentito Arturo Lorenzoni al telefono, sta facendo gli accertamenti che si fanno in questi casi. Forza Arturo!», ha scritto su Facebook il ministro Boccia. Grazie per la tua generosità con la quale hai voluto anche stamattina testimoniare il tuo legame al Veneto e alla tua comunità politica. Il Pd è con te e accanto a te». «Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ad Arturo Lorenzoni, ricoverato urgentemente in ospedale, colto da un malore, nel corso di una diretta Facebook. Il nostro impegno sarà ancora più determinato e convinto. Auguri Arturo, siamo con te». Così in una nota Luana Zanella, componente dell’esecutivo dei Verdi e commissario straordinario di Europa Verde in Veneto.

