(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Sheldon Adelson, presidente e amministratore delegato di Las Vegas Sands, è morto a 87 anni per complicazioni legate a un tumore. Il miliardario, uno dei maggiori finanziatori del partito repubblicano e sostenitore di Trump, è stato colui che ha portato i casinò di Las Vegas in Cina. (ANSA).

