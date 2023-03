9 mar 2023 13:51

IL PREFETTO DI ROMA BRUNO FRATTASI, CHE DI HACKER NON SA NIENTE, DIVENTERÀ DIRETTORE DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA. GIORGIA MELONI, SU INDICAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO, HA INVIATO UNA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA, LORENZO FONTANA, IN CUI MANIFESTA IL SUO “INTENDIMENTO” PER LA NOMINA…