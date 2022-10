25 ott 2022 11:29

PRENDETEVI ‘STO SCONTO IN BOLLETTA E NON ROMPETE I COGLIONI – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA, EUGENIO GIANI, OGGI FIRMERÀ IL VIA LIBERA AL RIGASSIFICATORE DI SNAM NEL PORTO DI PIOMBINO, OSTEGGIATO DAI CITTADINI E DAL SINDACO FRANCESCO FERRARI, DI FRATELLI D’ITALIA – IL MEMORANDUM IN DIECI PUNTI FIRMATO DA GIANI PREVEDE UN LARGHISSIMO ELENCO DI COMPENSAZIONI, TRA CUI UNO SCONTO DEL 50% IN BOLLETTA…