PRENDI QUESTO DRAGHI, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD MOLLA CONTE E MONTA SUBITO SUL CARRO DI SUPER-MARIO: “CON L’INCARICO A DRAGHI SI APRE UNA FASE NUOVA CHE PUÒ PORTARE IL PAESE FUORI DALL’INCERTEZZA” – “NON BISOGNA PERDERE LA FORZA E LE POTENZIALITÀ DI UN’ALLEANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELE E CON LEU”. CHE PERÒ HANNO GIÀ FATTO CAPIRE CHE POTREBBERO OPPORSI..

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia". Così Nicola Zingaretti per il quale "non bisogna perdere la forza e le potenzialità di una alleanza con il Movimento 5 Stelle e con Leu basata su proposte comuni sul futuro dell'Italia. Per affrontare questi temi chiederemo nelle prossime ore un incontro con il Movimento 5 Stelle e Leu".

