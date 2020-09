PRENDI QUESTO MINISTERO, ZINGA! IN CASO DI RIMPASTO DOPO LE REGIONALI, CON L’INGRESSO DI ZINGARETTI NEL GOVERNO MATUREREBBE UN MAXI-ACCORDO PD-M5s SU REGIONE E CAMPIDOGLIO. PER LA PISANA LA CANDIDATA SAREBBE ROBERTA LOMBARDI MENTRE IL PD PRENDEREBBE IL FRONT-RUNNER PER IL COMUNE DI ROMA: SASSOLI O…

Marco Antonellis per affaritaliani.it

"Se il Pd perde in Toscana, Zingaretti va a casa. Lo sa anche lui, perché sarebbe una sconfitta clamorosa. Ma la colpa è di Renzi. E' il suo candidato... come Scalfarotto in Puglia". Parole chiare ed inequivocabili, quelle di Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber. Parole che però vengono ritenute "azzardate" dai vertici del Nazareno. In pochi credono veramente alle dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria del Partito Democratico anche "perché potrebbe avere effetti a catena devastanti sulla tenuta del governo Conte ".

Ed anche dal Colle per quanto si sia ben coscienti dei limiti dell'attuale compagine governativa, di crisi (proprio nelle settimane in cui si vanno definendo i piani di rilancio del paese da presentare in Europa e ci si avvicina la legge di bilancio) non si vuole sentir parlare e si continua a ripetere come un mantra che in caso di rimpasto superiore ai due ministri "bisognerà ricorrere ad un nuovo voto di fiducia".

Ciononostante soprattutto sull'asse Campidoglio-Pisana, tra Pd e 5Stelle continuano a rimbalzare rumors e indiscrezioni concernenti possibilità di rimpasto con tanto di ciliegina sulla torta riguardante il segretario Dem: "Se Zingaretti, alla fine, decidesse di entrare nella compagine di governo dovrebbe lasciare la Regione che andrebbe ad elezioni anticipate e a quel punto si potrebbero far coincidere le elezioni comunali di Roma con quelle per la Regione Lazio creando i presupposti per un accordo tra Pd e 5 Stelle:

ai grillini andrebbe la Regione (Roberta Lombardi è il nome che potrebbe mettere d'accordo tutti, Grillo compreso) mentre il Pd prenderebbe il Comune di Roma con Sassoli o Gualtieri". Ipotesi, che da qualche giorno sarebbe già al vaglio dei vertici Pd e 5 Stelle. Tanto che come riconoscono ambienti parlamentari vicini ai 5 Stelle "il Partito democratico sta lavorando per fare entrare Zingaretti al governo".

E nemmeno Luigi Di Maio, pur non tirando in ballo direttamente Zinga, esclude più l'ipotesi rimpasto. Sulla stessa lunghezza d'onda, con parole inequivocabili, anche il vice segretario dem Orlando che ormai da giorni chiede a gran voce al governo di fare il "tagliando".

