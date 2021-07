PRIMA LA GIUSTIZIA, POI IL RESTO - IL GOVERNO HA RINVIATO IL DECRETO CHE INTRODUCE IL NUOVO ELENCO DEI LUOGHI DOVE SI POTRÀ ENTRARE SOLO CON IL CERTIFICATO VERDE. DRAGHI VUOLE FAR PASSARE UN’ALTRA SETTIMANA PRIMA DI DECIDERE SULL’OBBLIGO VACCINALE PER I PROFESSORI E LA CERTIFICAZIONE PER NAVI, AEREI E TRENI - OGGI IL PREMIER HA INCONTRATO SALVINI, CONFERMANDO LA LINEA: “PRIMA SI CHIUDE LA PARTITA SULLA GIUSTIZIA, POI SI PRENDONO I NUOVI PROVVEDIMENTI…”

GREEN PASS STAZIONE

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Il governo decide di rinviare il decreto che introduce il nuovo elenco dei luoghi dove si potrà entrare soltanto con il green pass. Sull’obbligo vaccinale per i professori e la certificazione per navi, aerei e treni il premier Mario Draghi vuole far trascorrere un’altra settimana e analizzare l’andamento della curva epidemiologica, anche osservando quanto avviene negli altri Paesi.

SALVINI DRAGHI

«Prima si chiude la partita sulla giustizia e poi si prendono i nuovi provvedimenti», la linea confermata anche durante l’incontro con il leader della Lega Matteo Salvini che una nota di palazzo Chigi definisce «cordiale e proficuo».

Obbligo vaccino per la scuola

L’obbligo vaccinale per professori e studenti era stato sollecitato dall’Associazione presidi al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. I dati confermano però che oltre l’80% del personale scolastico è già immunizzato, dunque si è ritenuto opportuno attendere per verificare se in vista dell’avvio dell’anno scolastico altri decideranno di prenotarsi.

mario draghi marta cartabia 1

Green pass per navi e aerei

L’esame della curva epidemiologica servirà anche a stabilire se sia necessario rendere obbligatorio il green pass per treni aerei e navi già dal 6 agosto o se invece sia meglio rinviare alla fine di agosto. Molti italiani hanno già prenotato le vacanze e quindi c’è il timore che la nuova misura possa portare all’annullamento dei viaggi con un danno evidente sul turismo.

no green pass

«C’è una stagione turistica in pieno corso e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie, con dei figli, aspettiamo dei dati. Ci penseremo la settimana prossima in base ai dati. Per il momento sono tutti sotto controllo», ha ribadito Salvini dopo il colloquio con Draghi.

MATTEO SALVINI IN SENATO APPLAUDE DRAGHI manifestazione contro il green pass a milano 6 MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MARIO DRAGHI GREEN PASS AEROPORTO manifestazioni contro green pass